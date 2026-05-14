Sugar Export Ban:साखर निर्यातीवर २०२६ पर्यंत बंदी! भारताकडून सर्वाधिक साखर खरेदी करणारे देश कोणते? जाणूून घ्या…

Sugar Export Ban 2026:केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बंदी घातली आहे. भारताकडून सर्वाधिक साखर खरेदी करणारे देश कोणते? साखर उद्योगाबद्दलची ही माहिती तुम्हाला माहीत आहे का?

Updated On: May 14, 2026 | 12:06 PM
Sugar Export Ban 2026: केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत साखरेच्या निर्यातीवर सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा त्या पुढील आदेश येण्यापर्यंत बंदी घातली आहे. उत्पादनाबाबतची चिंता आणि देशाअंतर्गत साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे हा त्यापाठीगचा उद्देश आहे. साखरेच्या उत्पादनात भारत जगात आघाडीवर असून जगातील अनेक देशांना इथूनच साखर निर्यात केली जाते. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या निर्यातीशी संबंधित काही महत्त्वाचे सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

प्रश्न १: भारतातून एकूण किती प्रकारची साखार निर्यात केली जाते?

उत्तर :  भारतातून प्रामुख्याने तीन प्रकारची साखर निर्यात केली जाते. ज्यामध्ये पांढरी साखर(White Sugar), रिफांइंड साखर(Refined Sugar) आणि कच्ची साखर (Raw Sugar) यांचा समावेश होतो.

प्रश्न २: मागील हंगामात (२०२४-२५) किती टन साखर निर्यात केली आहे?

उत्तर :  AISTA च्या अहवालानुसार, २०२४-२५ मार्केटिंग हंगामात भारताने एकूण ७.७५ लाख टन साखरेची निर्यात केली. यामध्ये ६.१३ लाख टन पांढरी साखर, १.०४ लाख टन रिफांइंड साखर आणि  ०.३३ लाख टन कच्ची साखर यांचा समावेश होतो.

प्रश्न ३: भारतातून सर्वाधिक साखर खरेदी करणारे देश कोणते आहेत?

उत्तर :  श्रीलंका, सोमालिया, जिबूती आणि अफगाणिस्तान हे देश भारताकडून सर्वाधिक साखर खरेदी करतात.

प्रश्न ४: भारतातील सर्वाधिक मोठा दुसरा कृषी उद्योग कोणता आहे?

उत्तर :  कापसानंतर साखर हा भारतातील दुसरा सर्वात मोठा कृषी उद्योग आहे. ऊस आणि साखर उद्योग मिळून सुमारे ६० लाख हेक्टर क्षेत्रावर विस्तारलेला आहे.

प्रश्न ५: भारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये साखर उद्योग सर्वाधिक आहे?

उत्तर :  भारत हा जगातील साखरेचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. आपल्या देशात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये साखरेचे उत्पादन सर्वाधिक होते.

Published On: May 14, 2026 | 12:05 PM

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM
भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 17, 2026 | 03:33 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

