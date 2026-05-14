Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

India Sugar Export Ban 2026 : वाढती महागाई आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, मोदी सरकारने (PM Narendra Modi) आता साखरेच्या बाबतीत एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सणासुदीच्या काळात किमती आवाक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) याबाबतची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, साखरेचे निर्यात धोरण आता ‘Prohibited’ म्हणजेच पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
भारतात यंदा उसाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला साखर कारखान्यांना १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची मुभा देण्यात आली होती, मात्र जमिनीवरील परिस्थिती पाहता सरकारने आपला निर्णय बदलला आहे. देशांतर्गत मागणी सातत्याने वाढत आहे आणि जर निर्यात सुरूच राहिली असती, तर देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊन किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असत्या. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत निर्यातीचे दरवाजे बंद केले आहेत.
जरी सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली असली, तरी काही विशिष्ट बाबींना यातून सवलत देण्यात आली आहे. ‘CXL’ आणि ‘TRQ’ कोट्यांतर्गत होणारी निर्यात तसेच शेजारील देशांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार-ते-सरकार (G2G) स्तरावर होणारे करार या बंदीतून वगळण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या मालाच्या खेपा यापूर्वीच निर्यातीच्या प्रक्रियेत होत्या, त्यांनाही यातून सूट दिली जाईल. मात्र, व्यापारी स्तरावर होणारी मोठी निर्यात आता पूर्णपणे ठप्प होणार आहे.
India Bans Sugar Exports Till Sept 2026 The Government of India has just issued a new notification (No. 16/2026-27) banning the export of raw sugar, white sugar, and refined sugar with immediate effect.
India Bans Sugar Exports Till Sept 2026
भारत हा जगातील साखरेचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. आपण बांगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर साखर पुरवतो. भारताने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. अग्रगण्य वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’च्या मते, भारताच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव वधारू शकतात. याचा थेट फायदा ब्राझील आणि थायलंड यांसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना मिळेल, जे आता आशियाई आणि आफ्रिकन देशांमध्ये आपली पकड घट्ट करतील.
गेल्या काही महिन्यांपासून साखरेच्या किमतीत किरकोळ वाढ पाहायला मिळत होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. सण-उत्सवाच्या काळात साखरेची मागणी वाढते, अशा वेळी बाजारात पुरवठा कमी पडू नये, ही सरकारची मुख्य रणनीती आहे. साखरेचे दर नियंत्रणात राहिल्यामुळे गोड पदार्थ आणि इतर गृहोपयोगी वस्तूंच्या किमतींवरही नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.
Ans: सरकारने ही बंदी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू केली आहे.
Ans: होय, देशांतर्गत पुरवठा वाढल्यामुळे साखरेचे दर नियंत्रणात राहतील आणि वाढत्या महागाईला लगाम बसेल.
Ans: भारत प्रामुख्याने बांगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सोमालिया आणि अफगाणिस्तान या देशांना साखर निर्यात करतो.