सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Indian Army Tri Services Future Warfare Course Ai Cyber Security New Delhi

Indian Army: भविष्यातील युद्धासाठी भारतीय सेना सज्ज! ‘या’ कोर्सद्वारे घेणार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन् सायबर युद्धाचे धडे

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

Indian Army Future Warfare Course: भारताच्या संरक्षण तयारीला भविष्यातील तांत्रिक आव्हानांनुसार बळकट करण्यासाठी नवीन कोर्सची सुरुवात करण्यात आली आहे. ४ आठवड्यांच्या या विशेष प्रशिक्षणक्रमात कोण-कोण सहभागी होणार आहे? जाणून घ्या सविस्तर...

indian

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Indian Army Future Warfare Course: भविष्यातील युद्धे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, ड्रोन, अंतराळ आणि संयुक्त लष्करी ऑपरेशन्सवर लक्ष केंद्रित करून भारतीय सैन्याचा नवीन कोर्स सुरू करण्यात आला आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश भारताच्या संरक्षण तयारीला भविष्यातील तांत्रिक आणि धोरणात्मक आव्हानांनुसार बळकट करणे हा आहे. या दिशेने हा कोर्स अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आज म्हणजेच ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे तिन्ही सेनांसाठी ‘फ्युचर वॉरफेअर-संचालन कोर्स’ सुरू करण्यात आला आहे.

या कोर्सला ‘ट्राय-सर्व्हिसेस फ्युचर वॉरफेअर कोर्स’ या नावानेही ओळखले जाते, ज्याच्या चौथ्या आवृत्तीची सुरुवात ३ ऑगस्टपासून झाली आहे. हा एक विशेष प्रकारचा प्रशिक्षण कोर्स असून याची कालावधी ४ आठवड्यांची आहे. या कोर्सचे आयोजन मुख्यालय एकात्मिक रक्षा स्टाफद्वारे केले जात आहे आणि संयुक्त युद्ध अभ्यास केंद्र याचे समन्वय करत आहे. भारतीय सशस्त्र दलांना भविष्यातील युद्ध आव्हानांसाठी तयार करण्याच्या उद्देशाने याचे आयोजन केले जात आहे.

या कोर्समध्ये कोण-कोण होणार सहभागी?

या चार आठवड्यांच्या ट्राय-सर्व्हिसेस फ्युचर वॉरफेअर प्रोग्राममध्ये सहभागी होणाऱ्यांमध्ये भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलचे अधिकारी सहभागी असतील. तसेच विविध शासकीय विभागांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, संरक्षण उद्योगातील तज्ज्ञ आणि धोरणात्मक घडामोडींशी संबंधित थिंक-टैंकचे तज्ज्ञ देखील या कोर्समध्ये भाग घेणार आहेत.

Ramayan Star Cast Education: कोट्यवधींच्या बजेट असलेल्या ‘रामायण’मधील कलाकार किती शिकलेत? जाणून घ्या

कोर्सशी संबंधित ठळक मुद्दे

  • कोर्सचे नाव: ट्राय-सर्व्हिसेस फ्युचर वॉरफेअर कोर्स
  • कोर्सची सुरुवात: ३ ऑगस्ट २०२६, नवी दिल्ली
  • कालावधी: ४ आठवडे
  • आयोजक: मुख्यालय एकात्मिक रक्षा स्टाफ (HQ IDS)
  • समन्वयक: संयुक्त युद्ध अभ्यास केंद्र (CENJOWS)
  • सहभागी: तिन्ही सेनांचे अधिकारी, सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग आणि धोरणात्मक थिंक-टैंकचे प्रतिनिधी
  • मुख्य फोकस: भविष्यातील युद्धे, AI, सायबर सुरक्षा, ड्रोन, अंतराळ आणि संयुक्त लष्करी ऑपरेशन्स
MHT CET Engineering & MBA Admission: प्रवेश प्रक्रिया सुरू! पहिली प्रोव्हिजनल यादी जाहीर, अशी तपासा सीट

या कोर्सचा उद्देश काय आहे?

ट्राय-सर्व्हिसेस फ्युचर वॉरफेअर कोर्सचा उद्देश युद्धाचे बदलणारे स्वरूप समजून घेणे आणि संयुक्त लष्करी ऑपरेशन्सची क्षमता बळकट करणे हा आहे. यामध्ये प्रगत युद्धाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा आणि प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि लष्करी वापर, सायबर सुरक्षा आणि सायबर युद्ध, ड्रोन आणि स्वायत्त शस्त्र प्रणाली, अंतराळ आधारित संरक्षण क्षमता, माहिती आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स आणि संयुक्त लष्करी रणनीती इ. समावेश होतो.

Web Title: Indian army tri services future warfare course ai cyber security new delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 01:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..
1

Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
TDRF Jawan Vikas Gore: आणखी एक बळी! रस्त्यावरील खड्ड्याने हिरावला TDRF जवानाचा जीव; भिवंडी दुर्घटनेतील बचाववीर काळाच्या पडद्याआड

TDRF Jawan Vikas Gore: आणखी एक बळी! रस्त्यावरील खड्ड्याने हिरावला TDRF जवानाचा जीव; भिवंडी दुर्घटनेतील बचाववीर काळाच्या पडद्याआड

Aug 03, 2026 | 01:29 PM
Indian Army: भविष्यातील युद्धासाठी भारतीय सेना सज्ज! ‘या’ कोर्सद्वारे घेणार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन् सायबर युद्धाचे धडे

Indian Army: भविष्यातील युद्धासाठी भारतीय सेना सज्ज! ‘या’ कोर्सद्वारे घेणार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन् सायबर युद्धाचे धडे

Aug 03, 2026 | 01:28 PM
Home Loan Rates: आता स्वतःच्या घराचं स्वप्न होणार पूर्ण! ‘या’ बँकेने स्वस्त केले होम लोन; आताच चेक करा काय आहेत प्लॅन?

Home Loan Rates: आता स्वतःच्या घराचं स्वप्न होणार पूर्ण! ‘या’ बँकेने स्वस्त केले होम लोन; आताच चेक करा काय आहेत प्लॅन?

Aug 03, 2026 | 01:14 PM
Explainer: भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे श्रीलंका दौरा? हरण्याजिंकण्यावरूनच बदलणार WTC फायनलचे समीकरण

Explainer: भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे श्रीलंका दौरा? हरण्याजिंकण्यावरूनच बदलणार WTC फायनलचे समीकरण

Aug 03, 2026 | 01:08 PM
Amravati News: अप्पर वर्धा धरणात ५०.४१ टक्के जलसाठा! पावसाची प्रतीक्षाच; चंद्रभागा पूर्णा धरणांचे दरवाजे उघडून विसर्ग सुरू

Amravati News: अप्पर वर्धा धरणात ५०.४१ टक्के जलसाठा! पावसाची प्रतीक्षाच; चंद्रभागा पूर्णा धरणांचे दरवाजे उघडून विसर्ग सुरू

Aug 03, 2026 | 01:06 PM
Nashik News: पूर ओसरताच गोदापात्र बनले ‘खुले सर्व्हिस स्टेशन’; वाहनधारकांकडून सर्रास वाहन धुलाई

Nashik News: पूर ओसरताच गोदापात्र बनले ‘खुले सर्व्हिस स्टेशन’; वाहनधारकांकडून सर्रास वाहन धुलाई

Aug 03, 2026 | 01:05 PM
Amravati Crime: बापट चौकात 25 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; अवघ्या दोन तासांत दोन संशयित ताब्यात

Amravati Crime: बापट चौकात 25 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; अवघ्या दोन तासांत दोन संशयित ताब्यात

Aug 03, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा