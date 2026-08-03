Indian Army: भविष्यातील युद्धासाठी भारतीय सेना सज्ज! ‘या’ कोर्सद्वारे घेणार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन् सायबर युद्धाचे धडे

Indian Army Future Warfare Course: भविष्यातील युद्धे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, ड्रोन, अंतराळ आणि संयुक्त लष्करी ऑपरेशन्सवर लक्ष केंद्रित करून भारतीय सैन्याचा नवीन कोर्स सुरू करण्यात आला आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश भारताच्या संरक्षण तयारीला भविष्यातील तांत्रिक आणि धोरणात्मक आव्हानांनुसार बळकट करणे हा आहे. या दिशेने हा कोर्स अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आज म्हणजेच ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे तिन्ही सेनांसाठी ‘फ्युचर वॉरफेअर-संचालन कोर्स’ सुरू करण्यात आला आहे.
या कोर्सला ‘ट्राय-सर्व्हिसेस फ्युचर वॉरफेअर कोर्स’ या नावानेही ओळखले जाते, ज्याच्या चौथ्या आवृत्तीची सुरुवात ३ ऑगस्टपासून झाली आहे. हा एक विशेष प्रकारचा प्रशिक्षण कोर्स असून याची कालावधी ४ आठवड्यांची आहे. या कोर्सचे आयोजन मुख्यालय एकात्मिक रक्षा स्टाफद्वारे केले जात आहे आणि संयुक्त युद्ध अभ्यास केंद्र याचे समन्वय करत आहे. भारतीय सशस्त्र दलांना भविष्यातील युद्ध आव्हानांसाठी तयार करण्याच्या उद्देशाने याचे आयोजन केले जात आहे.
या चार आठवड्यांच्या ट्राय-सर्व्हिसेस फ्युचर वॉरफेअर प्रोग्राममध्ये सहभागी होणाऱ्यांमध्ये भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलचे अधिकारी सहभागी असतील. तसेच विविध शासकीय विभागांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, संरक्षण उद्योगातील तज्ज्ञ आणि धोरणात्मक घडामोडींशी संबंधित थिंक-टैंकचे तज्ज्ञ देखील या कोर्समध्ये भाग घेणार आहेत.
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ट्राय-सर्व्हिसेस फ्युचर वॉरफेअर कोर्सचा उद्देश युद्धाचे बदलणारे स्वरूप समजून घेणे आणि संयुक्त लष्करी ऑपरेशन्सची क्षमता बळकट करणे हा आहे. यामध्ये प्रगत युद्धाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा आणि प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि लष्करी वापर, सायबर सुरक्षा आणि सायबर युद्ध, ड्रोन आणि स्वायत्त शस्त्र प्रणाली, अंतराळ आधारित संरक्षण क्षमता, माहिती आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स आणि संयुक्त लष्करी रणनीती इ. समावेश होतो.