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Government Job Tattoo Policy: टॅटूमुळे मेडिकल टेस्टमध्ये होणार रिजेक्ट? लेझरने टॅटू हटवल्यास मिळेल का नोकरी?

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:51 PM IST
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सारांश

Government Job Tattoo Policy: सरकारी नोकरीमध्ये टॅटू चालतो का? आर्मी, पोलीस आणि बँकिंग क्षेत्रातील टॅटूचे नियम काय आहेत आणि लेझर टॅटू रिमूव्हल करून मेडिकल टेस्ट कशी पास करावी, वाचा सविस्तर.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Government Job Tattoo Policy:आजकालच्या तरुणांमध्ये टॅटू बनवण्याची क्रेझ मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. कोणी हातावर नाव लिहितो, तर कोणी मनगटावर एखादा खास सिंबल किंवा धार्मिक चिन्ह बनवतो. टॅटू दिसायला खूप कूल आणि ट्रेंडी वाटत असले, तरी खरी अडचण तेव्हा येते जेव्हा एखादा तरुण सरकारी नोकरीची (Government Job) तयारी सुरू करतो. अनेक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये टॅटू असलेल्या उमेदवारांना प्रवेश दिला जात नाही. जर तुम्ही स्वतः अर्जामध्ये टॅटूची माहिती दिली नाही, तर वैद्यकीय चाचणीत अडकू शकता.

सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या मनात अनेकदा भीती असते- शरीरावर असलेला एक छोटासा टॅटू वर्षांची मेहनत आणि अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंग करेल का? खरंच टॅटू असल्यास सरकारी नोकरी मिळत नाही की ही फक्त एक अफवा आहे? सर्वात मोठा संभ्रम हा आहे की, जर चुकून टॅटू बनवला असेल आणि आता तो लेझरने हटवला, तर मेडिकल टेस्ट पास करता येईल का? जर तुम्ही सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल, तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

टॅटूमुळे सरकारी नोकरी मिळत नाही का?

सर्वच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये टॅटूवर बंदी नसते. देशातील बहुतांश नागरी किंवा प्रशासकीय सेवांमध्ये (उदा. IAS, IPS, IRS, बँकिंग, रेल्वे, SSC-CGL किंवा क्लर्क) टॅटू असल्यामुळे कोणतीही अडचण येत नाही. मात्र, अट अशी आहे की तो टॅटू आक्षेपार्ह, अश्लील किंवा देशविरोधी संदेश देणारा नसावा. त्यामुळे जर तुम्ही प्रशासकीय किंवा डेस्क जॉब्सची तयारी करत असाल, तर काळजी करण्याची गरज नाही; तुमच्या टॅटूमुळे नोकरीला कोणताही धोका नाही.

अडचण कुठे येते?

अडचण तिथे येते जिथे गणवेश (वर्दी) आणि कडक शिस्तीचा संबंध असतो. भारतीय सेना (Army), नौसेना (Navy), वायुसेना (Air Force), निमशासकीय दल (उदा. CRPF, BSF, CISF, ITBP) आणि काही राज्यांच्या पोलीस भरतीमध्ये टॅटूबाबत अत्यंत कडक नियम आहेत. डिफेन्स फोर्सेसमध्ये टॅटूवर पाबंदी असण्याची २ मुख्य कारणे आहेत:

१. वैद्यकीय जोखीम: टॅटूमुळे त्वचेचे आजार किंवा एचआयव्ही, हिपॅटायटीस सारख्या गंभीर आजारांचा धोका असतो.

२. ओळख उघड होण्याचा धोका: युद्ध किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत, शरीरावरील कोणतीही कायमस्वरूपी खूण सुरक्षेसाठी धोका ठरू शकते, ज्यामुळे शत्रू तुम्हाला सहज ओळखू शकतो.

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सेनेचा नियम काय?

भारतीय सेनेचे अधिकृत टॅटू धोरण आहे, ज्या अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सूट दिली जाते:

जर टॅटू हाताच्या आतील भागावर किंवा तळहाताच्या मागच्या बाजूला असेल, तर तो काही प्रमाणात स्वीकारला जाऊ शकतो.

भारतातील आदिवासी समुदायातील उमेदवारांना त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरांच्या आधारे विशेष सूट दिली जाते.

याशिवाय, लहान धार्मिक चिन्हे (उदा. ओम, क्रॉस किंवा स्वस्तिक) जर ठरवून दिलेल्या जागी असतील, तर उमेदवार बाद केला जात नाही.

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टॅटू हटवल्यास (Laser Removal) मेडिकल टेस्ट पास होणार का?

जर तुम्ही वैद्यकीय चाचणीपूर्वी टॅटू योग्य आणि पूर्ण पद्धतीने हटवून घेतला, तर तुम्ही सरकारी नोकरीसाठी पात्र मानले जाल.

‘लेझर टॅटू रिमूव्हल’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने टॅटू बऱ्याच अंशी नाहीसा केला जाऊ शकतो. फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की टॅटू हटवल्यानंतर त्वचेवर कोणतीही खोल किंवा विद्रूप जखम राहू नये. मेडिकल बोर्ड हे पाहतो की शरीरावर अशी कोणतीही कायमस्वरूपी विकृती किंवा त्वचेचा संसर्ग (Skin Infection) तर नाही ना, ज्यामुळे कर्तव्यात अडथळा येईल.

जर तुम्ही डिफेन्स किंवा पोलीस भरतीची तयारी करत असाल, तर फिजिकल आणि मेडिकल टेस्टच्या किमान ४ ते ६ महिने आधी एखाद्या चांगल्या त्वचारोग तज्ज्ञाकडून (Dermatologist) टॅटू हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करा.

Web Title: Government job tattoo policy rules defense civil services laser removal

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Published On: Jul 09, 2026 | 01:50 PM

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