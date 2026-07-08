बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

सीडबॉल म्हणजे माती, शेण आणि देशी वृक्षांच्या बियांपासून तयार केलेला छोटासा गोळा. पावसाच्या ओलाव्यात तो विरघळतो आणि आत दडलेले बीज अंकुरते.

पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुण्यातील ‘फॉरेस्ट’ या निसर्गप्रेमी संस्थेचा अभिनव उपक्रम
पावसाळा आता केवळ ऋतू न राहता एक हरित मोहिम ठरला
तब्बल १० लाख सीडबॉल्स निसर्गात रुजविण्याचा संकल्प

सुनयना सोनवणे / पुणे: पाऊस सुरू झाला की शहरात कुठे चिखल दिसतो, कुठे वाहतूक मंदावते, पण त्याच पावसात काही जणांसाठी हा काळ जमिनीत स्वप्न पेरण्याचा असतो. हातात मातीचे छोटे गोळे, त्यात लपलेली बीजं आणि डोळ्यांत पुढच्या काही वर्षांची हिरवाई….. पुण्यातील ‘फॉरेस्ट’ या निसर्गप्रेमी संस्थेचा यंदाचा पावसाळा अशाच एका उपक्रमाने व्यापलेला आहे.

‘फ्रेंड्स ऑफ रेपटाइल्स अँड एन्व्हायरमेंटल सेव्हिंग ट्रस्ट’ (फॉरेस्ट) या संस्थेने यंदा तब्बल १० लाख सीडबॉल्स निसर्गात रुजविण्याचा संकल्प केला आहे. झाडे कमी होत असल्याच्या चर्चा, तक्रारी आणि चिंता यांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कृतीचा मार्ग निवडणाऱ्या या उपक्रमामुळे त्यांच्यासाठी पावसाळा आता केवळ ऋतू न राहता एक हरित मोहिम ठरत आहे.

निसर्गसंवर्धन ही केवळ चळवळ नसून ती जीवनशैली व्हावी, या विचारातून विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींनी एकत्र येत ही संस्था उभी केली आहे. संस्थेचे पदाधिकारी, स्वयंसेवक, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जोडले गेलेले निसर्गप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक हे सगळे मिळून या मोहिमेला आकार देत आहेत. त्यामुळे छोटा वाटणारा हा उपक्रम आता हळूहळू व्यापक जनसहभागाची चळवळ बनतो आहे.

आई शप्पथ! 23% पावसाचे थेंब जमिनीवर पोहोचण्याआधीच…; ‘ IITM ‘च्या संशोधनातून निष्कर्ष

सीडबॉल म्हणजे माती, शेण आणि देशी वृक्षांच्या बियांपासून तयार केलेला छोटासा गोळा. पावसाच्या ओलाव्यात तो विरघळतो आणि आत दडलेले बीज अंकुरते. डोंगराळ भाग, ओसाड माळराने आणि कमी हरित क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी ही पद्धत विशेष परिणामकारक ठरते. त्यामुळेच यंदा या उपक्रमाचा आवाका वाढवत मोठ्या प्रमाणावर सीडबॉल्स तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये सुमारे १ लाख ६० हजार सीडबॉल्स टाकण्यात आले आहेत. सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, माळराने आणि वनपरिक्षेत्रांमध्ये या बियांचे पडसाद आता हळूहळू दिसू लागले आहेत. सागर कुटे, मनोज शिंदे, सूरज कवडे, कार्तिक माने, चेतन निगडे, अजिंक्य कांबळे, अक्षय कांबळे, प्रतीक महामुनी, बसवराज बनसोडे यांसारख्या स्वयंसेवकांनी श्रमदानातून या मोहिमेला गती दिली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण परिश्रमांमुळे हा उपक्रम अधिक संघटित आणि प्रभावी बनत आहे.

देशी बियांची निवड –
या सीडबॉल्समध्ये आंबा, जांभूळ, चिंच, रामफळ, कारंजा, चिकू, भोकर तसेच स्थानिक रानफुलांच्या बियांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी वड आणि पिंपळ यांसारख्या दीर्घायुषी वृक्षांच्या बियाही वापरण्यात येत आहेत, जेणेकरून परिसंस्थेला दीर्घकालीन बळ मिळेल.

झाडांच्या मुळाशी करवतीचे घाव! कर्जतच्या ‘या’ गावात नेमकं काय घडतंय? पर्यावरणप्रेमी का संतापले?

नागरिकांच्या सहभागातून उभी राहिलेली चळवळ –
या उपक्रमाची खास ओळख म्हणजे त्यामागचा नागरिकांचा सहभाग. संस्थेचे सदस्य सर्पमित्र म्हणून काम करताना अनेक वेळा रेस्क्यू सेवा मोफत देतात आणि त्याबदल्यात नागरिकांना ‘पैसे नकोत, पण झाडांच्या बिया द्या’ ही एकच विनंती करतात. या साध्या आवाहनाला खानापूर, सिंहगड, पानशेत, वेल्हे, खडकवासला, डोणजे परिसरातील नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला आहे. शेतकरी, ग्रामस्थ आणि निसर्गप्रेमींनी दिलेल्या बियांच्या दानामुळे हा उपक्रम अधिक व्यापक झाला आहे.

‘आपण आज टाकलेला एक सीडबॉल भविष्यात एखाद्या जंगलाचा पाया ठरू शकतो. या मोहिमेत केवळ सीडबॉल टाकणे एवढेच नाही, तर त्याच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे, योग्य ठिकाणांची निवड आणि स्थानिक सहभाग वाढवणे यावरही भर दिला जात आहे. त्यामुळे ही मोहीम केवळ वृक्षारोपण न राहता एक जिवंत पर्यावरण चळवळ बनते आहे.’
-सागर बावळे पाटील, सदस्य, फॉरेस्ट संस्था, पुणे

Web Title: Forest an organization dedicated nature resolved to sow one million seed balls in nature year

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लोणावळा, मावळ अन् खेडमध्ये ‘पीडीआरएफ’ची धाडसी मोहीम, शेकडो नागरिकांचे प्राण वाचवले; शोधकार्य सुरूच
1

लोणावळा, मावळ अन् खेडमध्ये ‘पीडीआरएफ’ची धाडसी मोहीम, शेकडो नागरिकांचे प्राण वाचवले; शोधकार्य सुरूच

Maharashtra Rain Alert: पुण्यावर आभाळ फाटलं! लोणावळ्यात तब्बल १२९० मिमी…; उद्या हाहाकार
2

Maharashtra Rain Alert: पुण्यावर आभाळ फाटलं! लोणावळ्यात तब्बल १२९० मिमी…; उद्या हाहाकार

Kerala Landslide: केरळच्या वायनाडमध्ये निसर्गाचे रौद्ररूप! भीषण भूस्खलनाचा काळजाचा थरकाप उडवणारा Video समोर, तर दोघांचा मृत्यू
3

Kerala Landslide: केरळच्या वायनाडमध्ये निसर्गाचे रौद्ररूप! भीषण भूस्खलनाचा काळजाचा थरकाप उडवणारा Video समोर, तर दोघांचा मृत्यू

सलग पावसामुळे पुरंदर तालुका जलमय; सासवडला पाणीपुरवठा करणारे गराडे धरण 100 टक्के भरले
4

सलग पावसामुळे पुरंदर तालुका जलमय; सासवडला पाणीपुरवठा करणारे गराडे धरण 100 टक्के भरले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

Jul 08, 2026 | 02:35 AM
India vs England 3rd T20I LIVE Score: प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान

India vs England 3rd T20I LIVE Score: प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान

Jul 07, 2026 | 11:44 PM
Nalasopara News : मैदानात साचलेल्या पाण्यात पोहणे ठरले जीवावर! १३ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू

Nalasopara News : मैदानात साचलेल्या पाण्यात पोहणे ठरले जीवावर! १३ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू

Jul 07, 2026 | 09:47 PM
Ujani Dam ६३ दिवसांनंतर ‘प्लस’मध्ये! मात्र पुणे परिसरात पाऊस बंद झाल्याने…; संकट ओढावणार?

Ujani Dam ६३ दिवसांनंतर ‘प्लस’मध्ये! मात्र पुणे परिसरात पाऊस बंद झाल्याने…; संकट ओढावणार?

Jul 07, 2026 | 09:42 PM
IND Vs ENG Live: आज जिंकावेच लागणार! श्रेयस अय्यरचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय

IND Vs ENG Live: आज जिंकावेच लागणार! श्रेयस अय्यरचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय

Jul 07, 2026 | 09:34 PM
Satara Rain News: सातारा जिल्ह्यात पावसाचा धडाका कायम! कोयना धरणात ३५.७१ टीएमसी साठा, प्रशासन सतर्क

Satara Rain News: सातारा जिल्ह्यात पावसाचा धडाका कायम! कोयना धरणात ३५.७१ टीएमसी साठा, प्रशासन सतर्क

Jul 07, 2026 | 09:27 PM
Swiggy : स्विगीने भारतातील रात्रपाळीतील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘लेट नाईट ईट्स’ सेवा केली सुरू!

Swiggy : स्विगीने भारतातील रात्रपाळीतील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘लेट नाईट ईट्स’ सेवा केली सुरू!

Jul 07, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा