अवघ्या २० हजारात पूर्ण होणार MBBS? देशातील ‘या’ सर्वात स्वस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बद्दल आत्ताच जाणून घ्या..

Lowest MBBS Fees: भारतातील लाखो तरुणांचे ‘एमबीबीएस’ (MBBS) करण्याचे स्वप्न असते. त्यांचे पालकही आपल्या मुलांना या क्षेत्रात करियर करण्यासाठी सातत्याने प्रेरित करत असतात. विद्यार्थ्यांनाही या मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेशासाठी कित्येक लाखांची फी भरावी लागते यामुळे अनेक विद्यार्थी आणि पालक चिंतेत दिसतात.
अनेकदा विदयार्थी क्षमता असूनही तसेच नीट परीक्षेत चांगले गुण प्राप्त करूनही डॉक्टर बनू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे लाखो रुपयांची फी भरण्याची क्षमता नसते. या कारणामुळे विद्यार्थी अनेकदा परदेशात मेडिकल कॉलेजला प्रवेश घेण्याचा पर्याय निवडतात. जिथे तुलनेने कमी फीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. पण तुम्हाला माहित नसेल की, भारतातही अशी राज्ये आहेत जिथे अत्यंत कमी फीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळते.
दिल्लीतील ‘एम्स’ (AIIMS Delhi) ही देशातील प्रतिष्ठित वैद्यकीय संस्था आहे. येथील फी इतकी कमी आहे की, मध्यमवर्गीय किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय विद्यार्थी येथे सहज शिक्षण घेऊ शकतात. एम्समध्ये संपूर्ण साडेपाच वर्षाची फी फक्त १९,८९६ रुपये आहे. परंतु, येथे प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ७२० गुणांच्या परीक्षेत किमान ७१० गुण मिळवावे लागतात.
दिल्लीव्यतिरिक्त तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांतील सरकारी कॉलजमध्ये वैद्यकीय शिक्षण खूप कमी खर्चात पूर्ण होते. या राज्यामध्ये वार्षिक फी १०,००० ते २०,००० रुपयांदरम्यान असते. मात्र, येथे प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेत ६१० च्या आसपास गुण मिळवावे लागतील.
थोडक्यात, भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालायांची संख्या वाढली असली तरी स्पर्धा देखील वाढली आहे. त्यामुळे कमी फीमध्ये विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यावे लागते.