मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यातील निळशी गावात झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर अज्ञात व्यक्तीने धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात संबंधित व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून, परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वडगाव मावळ पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, हरिभाऊ वसंत कांबळे (वय २४, रा. ढोरेवाडा, वडगाव मावळ) यांनी वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीचे चुलते कुलदीप चंद्रकांत कांबळे (वय ३४, सध्या रा. दहिसर, मुंबई) हे गावातील प्रमोद दत्तात्रय म्हसे यांच्या टेरेसवर झोपलेले असताना मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने अचानक हल्ला केला आहे.
मासेमारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या तलवारीसारख्या धारदार शस्त्राने आरोपीने कुलदीप कांबळे यांच्या चेहऱ्याच्या डाव्या गालावर वार केला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे गावात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांनी विविध शक्यतांचा तपास सुरू केला आहे. आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी परिसरातील माहिती गोळा केली जात असून, संशयितांचा शोध घेण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक शंकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक मानसी कोचे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन राजळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलीस उपनिरीक्षक कैलास कदम यांनी अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सचिन राउळ करत आहेत. दरम्यान, गावात घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्याची चाकूने भोसकून हत्या
आरपीआय पक्षाचा सक्रिय कार्यकर्ता तथा महाराष्ट्र राज्य आरपीआय कामगार आघाडीच्या अध्यक्षाची दोन अज्ञात मारेकऱ्यांनी चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या केली आहे. ही घटना बुधवारी (१३ मे) रात्री साडेनऊच्या सुमारास मोशी टोलनाका परिसरातील युवराज गार्डन हॉटेलमध्ये घडली आहे. जुन्या वादातून ही हत्या घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला असून, मुख्य सूत्रधार म्हणून नितीन धोत्रे याचे नाव समोर आले आहे. अनिल मारुती गोळे उर्फ मोरे (वय ४६, रा. कुरुळी, खेड) असे खून झालेल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे. याप्रकरणी मोरे यांच्या वाहनावरील चालक नागनाथ कुंडलिक चाटे (वय ४३, रा. कुरळी, ता. खेड) यांनी फिर्याद दिली आहे.