Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा ‘या’ गोष्टी

Parenting Tips For Children's Development: मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवण्यासाठी दैनंदिन जीवनात या सोप्या गोष्टी करा, जाणून घ्या.

Updated On: May 17, 2026 | 04:56 PM
photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
  • मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय?
  • मुलांना विचार करण्यासाठी वेळ द्या
  • मुलांसोबत वेळ घालवा
मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी फक्त शारीरीक नव्हे तर मानसिक विकास होणे तितकेच महत्वाचे आहे. प्रत्येक पालकांना वाटते की, आपल्या मुलांनी हुशार असावे, लवकर शिकावे आणि आत्मविश्वासाने आयुष्यात पुढे जावे. परंतु मुलांची बुद्धी केवळ अभ्यासानेच तीक्ष्ण होत नाही. तर, घरातील वातावरण आणि पालकांची वागणूक देखील यात मोठी भूमिका बजावतात. तुम्ही देखील दैनंजिन जीवनात या गोष्टींचा अवलंब करुन मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवू शकता, जाणून घ्या.

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

मुलांना विचार करण्यासाठी वेळ द्या

जेव्हा एखादे मूल प्रश्न विचारते, तेव्हा लगेच उत्तर देण्याऐवजी, त्यांना स्वतः विचार करण्याची संधी द्या. मुलांना आधी विचारा की त्यांना त्याबद्दल काय वाटते किंवा त्यांना किती माहिती आहे. असे केल्याने, मूल केवळ उत्तर पाठ करत नाही, तर विचार करण्याचा प्रयत्न करते. हळूहळू, त्यांची समजून घेण्याची आणि तर्क करण्याची क्षमता मजबूत होते. अनेकदा, मुले स्वतःच्या पद्धतीने उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करतात आणि या सवयीमुळे त्यांचे मन अॅक्टिव्ह राहते. जर पालकांनी प्रत्येक गोष्टीला लगेच उत्तर दिले, तर मुलामध्ये स्वतः विचार करण्याची सवय विकसित होणार नाही. म्हणूनच, मुलांना विचार करण्यासाठी वेळ देणे खूप महत्त्वाचे आहे.

मुलांसोबत वेळ घालवा

आजकाल बहुतेक लोक मोबाईल फोन आणि टीव्हीमध्ये इतके व्यस्त असतात की ते आपल्या मुलांकडे पूर्ण लक्ष देऊ शकत नाहीत. पण दिवसातून फक्त १० मिनिटे जरी आपल्या मुलांसोबत घालवली, तरी त्याचा खूप सकारात्मक परिणाम होतो. आपल्या मुलांशी बोलताना, आपला मोबाईल बाजूला ठेवा, टीव्ही बंद करा आणि इतर कोणत्याही कामावर लक्ष केंद्रित करू नका. आपल्या मुलांचे बोलणे काळजीपूर्वक ऐका आणि त्यांना जाणीव करुन द्या की त्यांचे शब्द तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. जेव्हा मुलांना असे वाटते की, त्याचे पालक त्यांच्या गोष्टी ऐकतात आणि त्याला महत्व देतात, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. यामुळे ते आपले विचार मोकळे पणाने मांडायलाही शिकतात. ही सवय त्यांच्या स्मरणशक्ती आणि मानसिक विकासासाठी उपयुक्त ठरते.

मुलांचे कौतुक करा

पालक अनेकदा आपल्या मुलांच्या चुका लगेच ओळखतात, पण अनेकदा त्यांचे कौतुक करायला विसरतात. मुलांचे दररोज कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीसाठी कौतुक केले पाहिजे. जर एखादे मूल एखाद्या कामात खूप मेहनत घेत असेल किंवा काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांची नक्कीच कौतुक करा. तुम्ही त्यांना सांगा की, ‘तू खूप चांगला प्रयत्न केलास’ किंवा ‘तुझ्या मेहनतीचे मला कौतुक आहे’. असे सकारात्मक शब्द मुलांना आतून आनंदी करतात. यामुळे त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो आणि ते भविष्यात अधिक चांगले करण्याचा प्रयत्न करतात.

स्मार्ट गेम्स खेळा

काही खेळ मुलांच्या बौद्धिक विकासाला प्रोत्साहन देतात. तुम्ही त्यांच्यासोबत बोर्ड गेम्स,चेस, सुडोकू, क्रॉसवर्ड आणि इतर बुद्धीला चालना देणारे खेळ खेळू शकता. यामुळे त्यांची निर्णयक्षमता, रिजनिंग स्कीन आणि ऑबजर्वेशलन स्कील्स सुधारतात. जी मानसिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Web Title: Parenting tips marathi smart kids mental development

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक
1

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक
2

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल
3

Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल

Relationship Tips: लग्न टिकतंय… पण नातं जगतंय का? भारतीय महिला ‘एकट्या’; कमी पडतंय नवऱ्यांचं प्रेम, काय सांगते संशोधन
4

Relationship Tips: लग्न टिकतंय… पण नातं जगतंय का? भारतीय महिला ‘एकट्या’; कमी पडतंय नवऱ्यांचं प्रेम, काय सांगते संशोधन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा ‘या’ गोष्टी

Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा ‘या’ गोष्टी

May 17, 2026 | 04:56 PM
प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

May 17, 2026 | 04:50 PM
Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

May 17, 2026 | 04:32 PM
मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

May 17, 2026 | 04:26 PM
Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

May 17, 2026 | 03:56 PM
Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM