प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

Gujarat Titans In IPL 2026: काल ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर कोलकाता नाइट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्समध्ये सामना पार पडला. केकेआरने गुजरातचा 29 रन्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे आता पॉईंट्स टेबलमध्ये उलथापालथ झाली आहे. प्लेऑफचे समीकरण कठीण झाले आहे. मात्र या सामन्यात गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.
कर्णधार शुभमन गिलने कालच्या केकेआरविरुद्ध 49 बॉलमध्ये 85 रन्स केल्या. त्यामध्ये त्याने आपल्या नावावर काही रेकॉर्ड नोंदवले आहेत. शुभमन गिलने आयपीएलमध्ये कर्णधार म्हणून एकापेक्षा जास्त हंगामात 500 पेक्षा जास्त रन्स करण्याचा विक्रम केला आहे. त्यामुळे असा विक्रम करणाऱ्या विराट कोहली आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या विशेष क्लबमध्ये तो सामील झाला आहे.
केकेआरविरुद्ध शुभमन गिलने 85 रन्सची कहली केली त्यानंतर आता ऑरेंज कपचे समीकरण बदलले आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत गिल दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्यांना या हंगामात 552 रन्स केल्या आहेत. पहिल्या क्रमाकांवर साई सुदर्शन असून, त्याने 554 रन्स केल्या आहेत.
आयपीएल 2026 मधील 60 वा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला गेला असून आयपीएल 2026 मधील 60व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने गुजरात टायटन्सचा विजयरथ रोखत 29 धावांनी शानदार विजय मिळवला. कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदानावर झालेला हा सामना पूर्णपणे फलंदाजांच्या वर्चस्वाचा ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना केकेआरच्या फलंदाजांनी सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ करत धावांचा पाऊस पाडला. फिन एलेन, अंगकृष रघुवंशी आणि कॅमेरून ग्रीन यांनी तुफानी अर्धशतके झळकावत संघाला 247 धावांच्या विशाल स्कोरपर्यंत पोहोचवले.
248 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना गुजरात टायटन्सनेही दमदार सुरुवात केली. कर्णधार शुभमन गिलने आक्रमक फलंदाजी करत 49 चेंडूत 85 धावांची शानदार खेळी साकारली. त्याच्या खेळीत 5 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. मात्र, मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला आणि तेथून गुजरातच्या डावाची घसरण सुरू झाली. या सामन्यात, जीटीचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, पण फलंदाजांच्या या त्रिकुटाने त्याचा निर्णय चुकीचा ठरवला. फिन ॲलनने ३५ चेंडूंमध्ये ९३ धावा केल्या आणि त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. त्याने आपल्या खेळीत १० षटकार आणि चार चौकार मारले.