RRB ALP Recruitment : रेल्वेमध्ये ११,१२७ पदांची मेगाभरती; असिस्टंट लोको पायलट होण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण?

RRB ALP Recruitment : रेल्वे भरती बोर्डाने असिस्टंट लोको पायलट पदांसाठी ११,१२७ जागांची अधिसूचना जाहीर केली आहे. १० वी, आयटीआय आणि डिप्लोमा धारकांसाठी ही मोठी संधी आहे. अर्ज करण्याची पद्धत आणि शेवटची तारीख जाणून घ्या.

Updated On: May 13, 2026 | 01:24 PM
फोटो सौैजन्य - सोशल मी़डिया

RRB ALP Recruitment : सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरूणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) असिस्टंट लोको पायलट (ALP) भरती २०२६ ची अधिकृत सूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरतीद्वारे देशातील विविध रेल्वे झोनमधील एकूण ११,१२७ पदे भरली जाणार आहे.

सध्या रेल्वेने संक्षिप्त नोटीस प्रसिद्ध केली असून सविस्तर अधिसूचना लवकरच जाहीर केली जाईल. त्यामध्ये झोननुसार रिक्त जागा, परिक्षेचा अभ्यासक्रम, अर्ज, आरक्षणाचे नियम आणि वैद्यकीय मानके यांसारखी सर्व महत्त्वाची माहिती दिली जाईल.

अर्ज कधीपासून सुरू होणार?

आरआरबी एएलपी भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १५ मे २०२६ पासून सुरू होईल. तसेच इच्छुक उमेद्वार १४ जून २०२६ पर्यत ऑनलाईन नोंदणी करू शकतील.

पगार किती मिळणार?

असिस्टेंट लोको पायलट हे पद ७ व्या वेतनआयोगाच्या लेव्हल-२ पे स्केलमध्ये येते. या पदावर निवड झाल्यावर सुरवातीला मूळ पगार १९,००० असेल. तसेच कर्मचाऱ्याला इतर भत्ते आणि सोयी-सुविधाही मिळतील.

पात्रता काय आहे?

शैक्षणिक योग्यता: उमेद्वाराने १० वी उत्तीर्ण असण्यासोबतच मान्यताप्राप्त संस्थेतून आयटीआय पूर्ण केलेले असावे.

डिप्लोमा/डिग्री: संबंधित ट्रेंटमध्ये डिप्लोमा (मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल इलक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाईल) किंवा बी.ई/बी.टेक केलेले असावे.

आयटीआयमध्ये फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, डिझेल मेकॅनिक, मशिनिस्ट, टर्नर, रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग मेकॅनिक यांसारखे अनेक ट्रेड्स ग्राह्य धरले जातील.

वयोमर्यादा

अर्ज करणाऱ्याचे वय १८ ते ३० वर्षांदरम्यान असावे. तसेच राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांना सरकारी नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया (Selection Process)

  • कॉम्प्युटर आधारित परीक्षा(CBT-1&2)
  • अप्टिट्यूड टेस्ट (CBAT)
  • कागदपत्र पडताळणी (Document Verification)
  • वैद्यकीय चाचणी (Medical Test)

अर्ज कसा करावा?

उमेद्वार १५ मे पासून रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतील. अर्ज भरताना सर्व माहिती अचूक भरणे आवश्यक आहे. कारण नंतर दुरुस्तीची संधी मिळणार नाही. अधिक माहितीसाठी उमेद्वारांनी रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.

 

Published On: May 13, 2026 | 01:24 PM

