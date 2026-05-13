RRB ALP Recruitment : सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरूणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) असिस्टंट लोको पायलट (ALP) भरती २०२६ ची अधिकृत सूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरतीद्वारे देशातील विविध रेल्वे झोनमधील एकूण ११,१२७ पदे भरली जाणार आहे.
सध्या रेल्वेने संक्षिप्त नोटीस प्रसिद्ध केली असून सविस्तर अधिसूचना लवकरच जाहीर केली जाईल. त्यामध्ये झोननुसार रिक्त जागा, परिक्षेचा अभ्यासक्रम, अर्ज, आरक्षणाचे नियम आणि वैद्यकीय मानके यांसारखी सर्व महत्त्वाची माहिती दिली जाईल.
आरआरबी एएलपी भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १५ मे २०२६ पासून सुरू होईल. तसेच इच्छुक उमेद्वार १४ जून २०२६ पर्यत ऑनलाईन नोंदणी करू शकतील.
असिस्टेंट लोको पायलट हे पद ७ व्या वेतनआयोगाच्या लेव्हल-२ पे स्केलमध्ये येते. या पदावर निवड झाल्यावर सुरवातीला मूळ पगार १९,००० असेल. तसेच कर्मचाऱ्याला इतर भत्ते आणि सोयी-सुविधाही मिळतील.
शैक्षणिक योग्यता: उमेद्वाराने १० वी उत्तीर्ण असण्यासोबतच मान्यताप्राप्त संस्थेतून आयटीआय पूर्ण केलेले असावे.
डिप्लोमा/डिग्री: संबंधित ट्रेंटमध्ये डिप्लोमा (मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल इलक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाईल) किंवा बी.ई/बी.टेक केलेले असावे.
आयटीआयमध्ये फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, डिझेल मेकॅनिक, मशिनिस्ट, टर्नर, रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग मेकॅनिक यांसारखे अनेक ट्रेड्स ग्राह्य धरले जातील.
वयोमर्यादा
अर्ज करणाऱ्याचे वय १८ ते ३० वर्षांदरम्यान असावे. तसेच राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांना सरकारी नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.
