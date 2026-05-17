Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Zeeshan Siddiquis Membership In Maharashtra Legaslative Assembly In Danger

झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी केलेल्या एका सहीमुळे झिशान सिद्दिकींची आमदारकी धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Updated On: May 17, 2026 | 04:59 PM
Zeeshan Siddiqui's membership in Maharashtra Legaslative Assembly in danger, Zeeshan Siddiqui, NCP, Sunil Tatkare,

झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात?

Follow Us:
Follow Us:
  • आमदार झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता
  • झिशान सिद्दीकी यांच्या एबी फॉर्मवर आणि सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून स्वाक्षरी
  • निवडणूक आयॊगाला पाठवलेल्या नव्या कार्यकारणीत सुनील तटकरे यांच्या नावाचा आणि पदाचा उल्लेख नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्र्वादि काँग्रेस पक्षात अंतर्गत कलह सुरु असल्याचे दिसत आहे. पक्षातील एकूण नाराजीनाट्य संपण्याची अजूनतरी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी पक्षातील घडामोडी या झपाट्याने बदलत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. पक्षातील ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या पक्षातील पदावरून पक्षात गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अश्यातच आता राष्ट्रवादीला आणखी एक धक्का मिळण्याची शक्यता असून आमदार झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी केलेल्या एका सहीमुळे झिशान सिद्दिकींची आमदारकी धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात गेल्या काही दिवसांपासून गोंधळाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, झिशान सिद्दीकी यांच्या एबी फॉर्मवर आणि सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून स्वाक्षरी आहे. परंतु, २९ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयॊगाला पाठवलेल्या पत्रात पक्षाची नवी कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली. या नव्या कार्यकारणीत सुनील तटकरे यांच्या नावाचा आणि पदाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. यामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. पत्र पाठ्वल्याच्या दुसर्या दिवशी म्हणजेच ३० एप्रिल रोजी झिशान सिद्दीकी यांनी आपला एबी फॉर्म जमा केला. त्यावर सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून सही होती. त्यामुळे मोठी तांत्रिक विसंगती निर्माण झाली. निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात तटकरे यांचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून उल्लेख नसणे आणि एबी फॉर्म वर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तटकरेंची सही असणे यामुळे मोठा गोंधळ उडाला असून झिशान सिद्दिकींची आमदारकी धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून वगळल्याने या नाराजीनाट्याला सुरुवात झाली. यानंतर पक्षाकडून याबाबत स्पष्टीकरण देत निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या कार्यकारिणी यादीत नसणे हि प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोगाला नव्या कार्यकारिणी यादीबाबत लवकरच पत्र पाठवले जाईल असे पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही हि खरंच एक प्रिंटिंग मिस्टेक होती कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिलेला अप्रत्यक्ष संदेश होता याबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी पक्षातील नाराजीनाट्यावरून अद्याप काही प्रतिक्रिया दिली नसली तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून रोहित पवार पटेल आणि तटकरे यांच्यावर शाब्दिक हल्ले चढवत आहेत. “अजित पवार यांनी शेवटच्या चार महिन्यांत माझ्याशी बोलताना प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती,” असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. तसेच, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे राष्ट्रवादीतील २२ आमदारांना घेऊन भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचा सनसनाटी आरोपही त्यांनी केला होता.

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

Web Title: Zeeshan siddiquis membership in maharashtra legaslative assembly in danger

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 04:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट
1

राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती
2

NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती

NCP Politics: ‘आम्ही कष्ट केले आणि आमचीच नावे नाहीत?’; राष्ट्रवादीत पटेल-तटकरेंच्या नाराजीनाट्याने खळबळ
3

NCP Politics: ‘आम्ही कष्ट केले आणि आमचीच नावे नाहीत?’; राष्ट्रवादीत पटेल-तटकरेंच्या नाराजीनाट्याने खळबळ

“आम्ही काय करायचं आणि काय नाही तुम्ही आम्हाला शिकवू नका,” राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये वाद
4

“आम्ही काय करायचं आणि काय नाही तुम्ही आम्हाला शिकवू नका,” राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

May 17, 2026 | 04:59 PM
झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

May 17, 2026 | 04:59 PM
Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा ‘या’ गोष्टी

Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा ‘या’ गोष्टी

May 17, 2026 | 04:56 PM
प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

May 17, 2026 | 04:50 PM
Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

May 17, 2026 | 04:32 PM
मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

May 17, 2026 | 04:26 PM
Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM