Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? ; माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

माथेरानच्या डोंगर रांगेत गार्बेटवाडी येथे धनगर लोकांची वस्ती वसली आहे. माथेरान हे कर्जत तालुक्यात असून गार्बेट वाडी ही वस्ती खालापूर तालुक्यात आहे.तर गार्बेट वाडीमध्ये जाणारा संपूर्ण रस्ता कर्जत तालुक्यातून जात असून केवळ 25 मीटर रस्ता हा खालापूर तालुका हद्दीत आहे. या ठिकाणी वन विभागाचे देखील वेगवेगळे विभाग असून कर्जत पश्चिममध्ये गार्बेट वाडीकडे जाणारा रास्ता जातो तर काही रस्ता माथेरान वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे.
गार्बेट वाडीच्या आसपास आणि आजूबाजूला असलेली जमीन हि वन विभागाची जमीन आहे. त्यातही वन विभागामध्ये सर्वात महत्वाची समजली जाणारे संरक्षित वन म्हणून माथेरान परिसराची नोंद आहे. त्याचवेळी 2001 मध्ये माथेरानला इको सेन्सेटिव्ह झोन लावण्यात आल्यानंतर इको झोन परिसरात सुरुंग स्फोट,सिमेंटची नवीन कामे आणि खोदकाम करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.असे असताना रस्ता बनविण्यासाठी झाडे तोडण्यात आली,खोदकाम करण्यात आले आणि हे सर्व बेकायदा सुरु असून वन विभागाने आदिवासी वाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी 3/2 मधून मंजूर केलेला प्रस्ताव संशयास्पद असल्याचे आदिवासी समाज बोलू लागला आहे.
गार्बेट वाडीमध्ये सध्या राहणारे तीन कुटुंब यांच्यासाठी करोडो रुपयांचा निधी मधून रस्ता बनविला जात आहे.गार्बेट वाडीमध्ये धनगर समाजाची वस्ती असून धनगर समाज ओबोसी प्रव्रर्गात मोडतो. असे असताना आदिवासी विकास विभागाचा निधी ओबीसी प्रवर्गाकडे वळवून आदिवासी भागाच्या विकासाला खीळ बसली आहे.तब्बल सात कोटींचं निधी वन जमिनीमधून रस्ता करण्यासाठी आदिवासी भागाच्या विकासासाठी खर्च करण्याचा घाट हा आदिवासी विभागाची फसवणूक असून राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी आदिवासी समाजाकडून केली जात आहे.
माथेरान डोंगरात राहणारे गार्बेटवाडीमधील लोक हे केवळ माथेरानकर म्हणूनच एवढी वर्षे राहिले आहेत.त्यांच्या वन हक्क कायद्याने मिळालेल्या जमिनीवर वावर्ले ग्रामपंचायतमधील नेत्यांचा डोळा असून त्या जमिनी आपल्याकडे अधिक पैसे देऊन घ्यायच्या आणि तेथे मिनी माथेरान उभारायचे? असा त्यांचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
ब्रिटिशांनी माथेरानची निर्मिती केली त्यावेळी गार्बेट हा देखील माथेरानचा भाग राहिला होता आणि आजही गार्बेट वाडी मधील 90 टक्के लोक माथेरान गावात वास्तव्यास आहेत.त्यांची नाळ जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ असलेल्या माथेरानशी जोडलेली आहे.त्यामुळे वावर्ले भागातील नेत्यांचे आपल्या वरच्या नेत्यांसाठी मिनी माथेरान फुलवण्याचे स्वप्न वन जमिनीवर कसे शक्य होणार असा प्रश्न माथेरानकरांना पडलं आहे. माथेरानच्या इको झोन आणि वन विभागाच्या असंरक्षित वन क्षेत्रातील गार्बेट परिसरात कायद्याच्या चिंधड्या उडवून रस्ता काँक्रीटचा बनविला आहे. त्यामुळे वन कायद्याच्या अशाच चिंधड्या उडवून काँक्रीटचे जंगल गार्बेटमध्ये उभे करण्याचा डाव दिसून येत आहे.
दीडशे वर्षांपूर्वी शोधून काढलेल्या माथेरानच्या अगदी समोर भीमाशंकर अभयारण्याच्या रांगेत असलेलया ढाक डोंगर आहे. तेथे शिवकालीन अवशेष असून तेथील जंगल हे घनदाट असल्याने प्रति माथेरान मधील 50 वारसापूर्वी याची नोंद होती. त्या ठिकाणी घनदाट जंगलाची जमीन टोरंट पॉवर कंपनीच्या घशात गेली आहे. त्यामुळे तेथे होणारे मिनी माथेरान किंवा प्रति माथेरान माथेरानच्या गार्बेटमध्ये उभारणी आदिवासींच्या जमिनी लाटण्याचा गोरख धंदा सुरु होण्याची शक्यता आहे.