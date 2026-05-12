  Secr Railway Recruitment 2026 Trade Apprentice 1644 Posts Apply Online

Railway Recruitment: १० वी पास आहात? रेल्वेमध्ये विनापरीक्षा भरती; १६४४ रिक्त पदांसाठी असा करा अर्ज

Railway Recruitment : दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने (SECR) १६४४ जागांसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीशिवाय केवळ मेरिटवर तुमची निवड कशी होऊ शकते? जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख आणि प्रक्रिया.

Updated On: May 12, 2026 | 12:04 PM
  • रेल्वेमध्ये १६४४ पदांसाठी विनापरीक्षा भरती
  • मेरिट लिस्टद्वारे होणार निवड
  • उमेद्वाराने  अर्ज कसा करावा?
SECR Railway Recruitment 2026: रेल्वेमध्ये नोकरी करण्याची इच्छा असणाऱ्या तरूणांसाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने (SECR) वर्ष २०२६-२७ साठी ‘ट्रेड अप्रेंटिस’च्या १६४४ पदासाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे उमेद्वारांना कोणतीही लेखी किंवा मुलाखत द्यावी लागणार नाही.

गुणवत्तेच्या आधारावर निवड

उमेद्वाराची निवड थेट गुणवत्तेच्या (Merit List) आधारावर केली जाईल. या भरतीची अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली असून इच्छुक उमेद्वारांनी ४ जून २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात. ही भरती रायपूर विभाग आणि वॅरन रिपेयर शॉपसाठी करण्यात येणार आहे.

रेल्वेमध्ये १६४४ पदांसाठी भरती

या भरतीसाठी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मशिनिस्ट, कोपा, डिझेल मेकॅनिक, रेफ्रिजरेशन आणि एसी मेकॅनिक, स्टेनोग्राफर यांसह अनेक ट्रेडचा समावेश आहे. यामध्ये रायपूर विभागासाठी १,३६३ पदे वॅगन रिपेअर शॉप (रायपूर) साठी २८१ पदे निश्चित पदे भरण्यात येणार आहेत.

मेरिट लिस्टद्वारे होणार निवड

वयोमर्यादा: या भरतीमध्ये उमेद्वाराचे वय १५ ते २४ दरम्यान असावे. वयाची गणना ५ मे २०२६ या तारखेनुसार केली जाईल.

वयोमर्यादेत सूट: राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांना नियमानुसार सूट मिळेल. ज्यामध्ये SC/ST उमेद्वारांना ५ वर्ष आणि OBC उमेद्वारांना ३ वर्षाची सूट असेल.

निवड प्रक्रिया: उमेद्वाराची निवड १० वी आणि ITI मध्ये मिळालेल्या गुणांच्या सरासरीवर आधारित मेरिट लिस्टद्वारे केली जाईल. त्यानंतर कागदपत्र पडताळणी (Document Verification) आणि वैद्यकीय चाचणी (Medical Test) घेतली जाईल.

अर्ज कसा करावा?

अर्ज करण्यासाठी उमेद्वार Apprenticeship India Portal किंवा SECR च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करू शकतात. तेथे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून फॉर्म सबमिट करू शकतात.

Published On: May 12, 2026 | 12:04 PM

