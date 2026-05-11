Internship in Japan: जपानला जाऊन काम करायचंय? मग जपानच्या 'या' इंटर्नशिपबद्दल नक्की जाणून घ्या..

Internship in Japan: भारतीय पदवीधरांसाठी जपानमध्ये इंटर्नशिप करण्याची मोठी संधी! जपान सरकारच्या METI प्रोग्रामसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत. विमान तिकीट व निवासाचा खर्च सरकार उचलणार. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० जून २०२६ आहे

Updated On: May 11, 2026 | 04:57 PM
Internship in Japan

फोटो सौैजन्य - सोशल मीडिया

Internship in Japan:जे भारतीय पदवीधर जपानी कामाची संस्कृती समजून घेण्यास आणि तिथे करिअर करण्यास उत्सुक आहेत. त्यांच्यासाठी एक संधी आहे, कारण जपान सरकारच्या ‘अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने’ परदेशी विद्यार्थी आणि व्यवसायिकांसाठी METI इंटर्नशिप प्रोग्राम जाहीर केला आहे. ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना जपानी कंपनीत काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

या इंटर्नशिपचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ही फुल्ली फंडेड आहे. म्हणचेच भारतीयांचा जपानला जाण्या- येण्याचा खर्च आणि तिथे राहण्याचा खर्च जपान सरकार करणार आहे, ही इंटर्नशिप ऑनलाइन आणि इन पर्सन अशा दोन प्रकारे उपलब्ध आहे. याला अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० जून आहे.

METI इंटर्नशिपचा कालावधी किती आहे?

हा कार्यक्रम दोन प्रकारे डिझाइन केला आहे

ऑनलाइन कोर्स : २४ ऑगस्ट २०२६ ते १८ सप्टेंबर २०२६ या काळात चालेल. यामध्ये विद्यार्थी भारतातूनच जपानी कंपनीत काम करू शकतील.

इन पर्सन कोर्स : यासाठी दोन बॅचेस आहेत. त्यातील पहिली बॅच ७ ऑक्टोंबर ते २६ नोव्हेंबर

तर दुसरी बॅच ४ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत असेल.

अर्जासाठी लिंक: METI Japan Govt Internship Program 2026

अर्ज करण्यासाठी अटी काय आहेत?

  • अर्जदार भारताचा नागरिक असावा
  • तसेच त्यांची कंपन्यांच्या परदेशातील विस्तारामध्ये योगदान देण्याची इच्छा असावी. तसेच उमेद्वाराला जपानी किंवा इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असावे.
  • त्याचे वय १८ ते ३९ वर्षादरम्यान असावे.
  • उमेद्वाराने बॅचलर किंवा मास्टर डिग्रीच्या अंतिम वर्षात असावा किंवा पदवीधर असावा.
  • तसेच त्याने जपानमध्ये पूर्वी कोणतीही नोकरी केलेली नसावी.
उमेदवाराची प्रोफाइल कशी असावी?

ही इंटर्नशिप अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांनी जपानमध्ये किंवा परदेशात पदवी मिळवली आहे. तसेच ज्यांना जपानी कंपन्यांमध्ये इंजिनिअर, संशोधक (Researcher), दुभाषी (Interpreter), सेल्स प्रोफेशनल किंवा लीगल आणि अकाउंटिंग मध्ये काम करायचे आहे. यामध्ये ऑनलाइन कोर्ससाठी निवड झालेल्यांना जुलैपर्यत कळवले जाईल तर इन पर्सन कोर्सच्या उमेद्वारांना ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत माहिती दिली जाईल. ऑनलाइन इंटर्नशिप २० दिवसाची असून प्रत्यक्ष जपानमधील इंटर्नशिप ३० दिवसांची असेल. उमेद्वारांनी अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.

Published On: May 11, 2026 | 04:57 PM

