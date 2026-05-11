Pakistan : पाकिस्तानची जगावेगळी Technology की दळभद्रीपणा? थेट शाळा, घरांच्या छतांवरून नेऊन ठेवली क्षेपणास्त्र प्रणाली

Pakistan military civilian areas missiles : जागतिक स्तरावर युद्धाचे काही नियम असतात, ज्याला ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा’ म्हटले जाते. मात्र, पाकिस्तानचे लष्कर (pakistan army) हे नियम पायदळी तुडवण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, पाकिस्तानी सैन्याने आपल्या नागरी वस्त्यांमध्ये, विशेषतः लोकांच्या घरांच्या छतांवर आणि शाळांच्या परिसरात क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि रॉकेट लाँचर तैनात केले आहेत. हा प्रकार केवळ धोकादायकच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो.
मे २०२५ मध्ये झालेल्या लष्करी कारवायांदरम्यान हे दिसून आले की, पाकिस्तानच्या नरोवाल जिल्ह्यातील शकरगढ आणि झफरवाल सारख्या शहरांमध्ये पाकिस्तानी लष्कराने आपली शस्त्रे थेट लोकांच्या घरांमध्ये घुसवली आहेत. शकरगढमध्ये ‘फताह’ रॉकेट प्रणाली भरवस्तीत बसवण्यात आली, तर झफरवालमध्ये एका सामान्य नागरिकाच्या घराच्या छतावर हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात दिसली. इतकेच नाही तर जंद्रोत येथील एका सरकारी मुलींच्या हायस्कूलजवळ चक्क ड्रोन प्रक्षेपण केंद्र उभारण्यात आले. या सर्व हालचाली स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता करण्यात आल्या आहेत.
सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्यानुसार, जर एखादे सैन्य नागरी वस्तीचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी करत असेल, तर ते ठिकाण सुरक्षित राहत नाही. साध्या शब्दांत सांगायचे तर, ज्या क्षणी एखाद्या शाळेत किंवा घरावर तोफ किंवा क्षेपणास्त्र ठेवले जाते, त्या क्षणी ती शाळा किंवा घर ‘कायदेशीर लष्करी लक्ष्य’ (Legal Military Target) बनते. जर समोरच्या देशाने त्या शस्त्रावर हल्ला केला, तर त्याला नागरी भागावरील हल्ला मानले जात नाही. पाकिस्तान लष्कराने आपल्या फायद्यासाठी स्वतःच्याच नागरिकांना रणांगणात ओढले आहे.
शकरगढमधील काही फुटेजमध्ये स्थानिक रहिवासी आपल्या घराशेजारील रॉकेट लाँचरजवळ जमून आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. त्यांना वाटत आहे की त्यांचे लष्कर त्यांचे रक्षण करत आहे. मात्र, या निष्पाप लोकांना हे माहित नाही की, त्यांच्या शेजारी उभी असलेली ती यंत्रणा त्यांना कोणत्याही क्षणी मृत्यूच्या दारात नेऊ शकते. जर प्रतिहल्ला झाला, तर बॉम्बला लष्करी यंत्रणा आणि सामान्य नागरिक यात फरक करता येत नाही. पाकिस्तानी कमांडरना या धोक्याची पूर्ण जाणीव असूनही त्यांनी हा निर्णय घेतला, हे अत्यंत संतापजनक आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारताकडे ही सर्व लष्करी ठिकाणे नष्ट करण्याची क्षमता होती. भारतीय गुप्तचर संस्थांना हे स्पष्टपणे माहित होते की पाकिस्तानने कोठे शस्त्रे लपवली आहेत. मात्र, भारतीय सैन्याने प्रचंड संयम दाखवला. नागरी वस्त्यांमध्ये निष्पाप लोकांचा बळी जाऊ नये म्हणून भारताने त्या लक्ष्यांवर हल्ले केले नाहीत. भारताच्या या नैतिक निर्णयामुळे हजारो पाकिस्तानी नागरिकांचे प्राण वाचले. मात्र, हा संयम म्हणजे पाकिस्तानचा हक्क नाही, तर भारताची उदारता आहे.
या सर्व भीषण परिस्थितीला केवळ आणि केवळ पाकिस्तानी लष्कर जबाबदार आहे. तिथल्या जनतेने आपल्या घरांवर क्षेपणास्त्रे लावण्यासाठी मतदान केलेले नाही. मुलांच्या शाळेजवळ ड्रोन केंद्र असावे अशी मागणी त्यांनी केलेली नाही. तरीही, पाकिस्तानी लष्कर आपल्याच लोकांना ‘ह्युमन शील्ड’ (Human Shield) म्हणून वापरत आहे. जे सैन्य स्वतःला ‘रक्षक’ म्हणवते, तेच आज आपल्या जनतेच्या मृत्यूला आमंत्रण देत आहे.