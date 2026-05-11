  Pakistan Military Deploys Missiles On Civilian Rooftops Schools Operation Sindoor

Pakistan : पाकिस्तानची जगावेगळी Technology की दळभद्रीपणा? थेट शाळा, घरांच्या छतांवरून नेऊन ठेवली क्षेपणास्त्र प्रणाली

पाकिस्तानी लष्कराने नागरी वस्त्यांमध्ये आपली क्षेपणास्त्रे आणि रॉकेट लाँचर तैनात केली आहेत. हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे. लष्करामुळे सध्या हजारो पाकिस्तानी नागरिक असुरक्षित आहेत.

Updated On: May 11, 2026 | 04:15 PM
Pakistan : पाकिस्तानची जगावेगळी Technology की दळभद्रीपणा? थेट शाळा, घरांच्या छतांवरून नेऊन ठेवली क्षेपणास्त्र प्रणाली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • नागरी वस्त्यांचा लष्करी वापर
  • नागरिकांचे जीवन धोक्यात
  • भारताचा संयम

Pakistan military civilian areas missiles : जागतिक स्तरावर युद्धाचे काही नियम असतात, ज्याला ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा’ म्हटले जाते. मात्र, पाकिस्तानचे लष्कर (pakistan army) हे नियम पायदळी तुडवण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, पाकिस्तानी सैन्याने आपल्या नागरी वस्त्यांमध्ये, विशेषतः लोकांच्या घरांच्या छतांवर आणि शाळांच्या परिसरात क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि रॉकेट लाँचर तैनात केले आहेत. हा प्रकार केवळ धोकादायकच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो.

काय आहे ही ‘दळभद्री’ रणनीती?

मे २०२५ मध्ये झालेल्या लष्करी कारवायांदरम्यान हे दिसून आले की, पाकिस्तानच्या नरोवाल जिल्ह्यातील शकरगढ आणि झफरवाल सारख्या शहरांमध्ये पाकिस्तानी लष्कराने आपली शस्त्रे थेट लोकांच्या घरांमध्ये घुसवली आहेत. शकरगढमध्ये ‘फताह’ रॉकेट प्रणाली भरवस्तीत बसवण्यात आली, तर झफरवालमध्ये एका सामान्य नागरिकाच्या घराच्या छतावर हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात दिसली. इतकेच नाही तर जंद्रोत येथील एका सरकारी मुलींच्या हायस्कूलजवळ चक्क ड्रोन प्रक्षेपण केंद्र उभारण्यात आले. या सर्व हालचाली स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता करण्यात आल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आणि ‘लीगल टार्गेट’

सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्यानुसार, जर एखादे सैन्य नागरी वस्तीचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी करत असेल, तर ते ठिकाण सुरक्षित राहत नाही. साध्या शब्दांत सांगायचे तर, ज्या क्षणी एखाद्या शाळेत किंवा घरावर तोफ किंवा क्षेपणास्त्र ठेवले जाते, त्या क्षणी ती शाळा किंवा घर ‘कायदेशीर लष्करी लक्ष्य’ (Legal Military Target) बनते. जर समोरच्या देशाने त्या शस्त्रावर हल्ला केला, तर त्याला नागरी भागावरील हल्ला मानले जात नाही. पाकिस्तान लष्कराने आपल्या फायद्यासाठी स्वतःच्याच नागरिकांना रणांगणात ओढले आहे.

शकरगढमधील तो भीषण आनंद आणि वास्तव

शकरगढमधील काही फुटेजमध्ये स्थानिक रहिवासी आपल्या घराशेजारील रॉकेट लाँचरजवळ जमून आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. त्यांना वाटत आहे की त्यांचे लष्कर त्यांचे रक्षण करत आहे. मात्र, या निष्पाप लोकांना हे माहित नाही की, त्यांच्या शेजारी उभी असलेली ती यंत्रणा त्यांना कोणत्याही क्षणी मृत्यूच्या दारात नेऊ शकते. जर प्रतिहल्ला झाला, तर बॉम्बला लष्करी यंत्रणा आणि सामान्य नागरिक यात फरक करता येत नाही. पाकिस्तानी कमांडरना या धोक्याची पूर्ण जाणीव असूनही त्यांनी हा निर्णय घेतला, हे अत्यंत संतापजनक आहे.

भारताच्या विवेकबुद्धीमुळे वाचले प्राण!

‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारताकडे ही सर्व लष्करी ठिकाणे नष्ट करण्याची क्षमता होती. भारतीय गुप्तचर संस्थांना हे स्पष्टपणे माहित होते की पाकिस्तानने कोठे शस्त्रे लपवली आहेत. मात्र, भारतीय सैन्याने प्रचंड संयम दाखवला. नागरी वस्त्यांमध्ये निष्पाप लोकांचा बळी जाऊ नये म्हणून भारताने त्या लक्ष्यांवर हल्ले केले नाहीत. भारताच्या या नैतिक निर्णयामुळे हजारो पाकिस्तानी नागरिकांचे प्राण वाचले. मात्र, हा संयम म्हणजे पाकिस्तानचा हक्क नाही, तर भारताची उदारता आहे.

जबाबदारी कुणाची?

या सर्व भीषण परिस्थितीला केवळ आणि केवळ पाकिस्तानी लष्कर जबाबदार आहे. तिथल्या जनतेने आपल्या घरांवर क्षेपणास्त्रे लावण्यासाठी मतदान केलेले नाही. मुलांच्या शाळेजवळ ड्रोन केंद्र असावे अशी मागणी त्यांनी केलेली नाही. तरीही, पाकिस्तानी लष्कर आपल्याच लोकांना ‘ह्युमन शील्ड’ (Human Shield) म्हणून वापरत आहे. जे सैन्य स्वतःला ‘रक्षक’ म्हणवते, तेच आज आपल्या जनतेच्या मृत्यूला आमंत्रण देत आहे.

Published On: May 11, 2026 | 04:15 PM

NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

May 15, 2026 | 11:19 AM
Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका 'हे' काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

May 15, 2026 | 11:14 AM
Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?

Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?

May 15, 2026 | 11:08 AM
Chilkur Balaji: लज्जास्पद! अमेरिकन सिनेटरकडून भारतीयांचा अपमान; चिलकुर बालाजी मंदिरावर केली जहरी टीका, H1B Visa वरून नवा वाद

Chilkur Balaji: लज्जास्पद! अमेरिकन सिनेटरकडून भारतीयांचा अपमान; चिलकुर बालाजी मंदिरावर केली जहरी टीका, H1B Visa वरून नवा वाद

May 15, 2026 | 11:08 AM
6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

May 15, 2026 | 11:02 AM
Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

May 15, 2026 | 10:59 AM
पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

May 15, 2026 | 10:58 AM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM