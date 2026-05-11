Keyless Entry: गाडीच्या चाव्या फॉइलमध्ये का गुंडाळत आहेत लोक? कारण ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का, कार चोरी होण्याचा धोका

Keyless entry car theft protection : तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण जितके प्रगत होत आहोत, तितकेच सुरक्षेचे धोकेही वाढत आहेत. आजकाल बाजारात येणाऱ्या बहुतांश महागड्या आणि आधुनिक गाड्यांमध्ये ‘कीलेस एन्ट्री’ (Keyless Entry) हे फिचर सर्रास पाहायला मिळते. खिशातून चावी न काढता केवळ गाडीजवळ गेल्यावर दरवाजा उघडणे आणि बटण दाबून गाडी सुरू करणे हे दिसायला जितके सोयीचे वाटते, तितकेच ते धोकादायकही ठरू लागले आहे. अमेरिका आणि युरोपमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर करून गाड्या चोरीला जाण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून, आता भारतातही कार मालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
कीलेस एन्ट्री सिस्टीम ही प्रामुख्याने रेडिओ लहरींवर (Radio Waves) काम करते. तुमच्या गाडीची चावी सतत एक विशिष्ट सिग्नल प्रसारित करत असते. जेव्हा तुम्ही गाडीच्या ठराविक अंतरावर पोहोचता, तेव्हा गाडीचा सेन्सर हा सिग्नल ओळखून लॉक उघडतो. सायबर गुन्हेगार आणि हायटेक चोर आता याच लहरींचा छळ करण्यासाठी ‘रिले ट्रान्समिटर’ नावाच्या उपकरणाचा वापर करतात. यालाच तांत्रिक भाषेत ‘रिले अटॅक’ असे म्हटले जाते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Agni MIRV Missile: भारताचा ‘दिव्यास्त्र’ प्रहार! ड्रॅगनला बसला ताकदीचा जबरदस्त धक्का; गुप्तहेर जहाज तैनातीही ठरली निष्फळ
या चोरीची पद्धत अत्यंत धक्कादायक आहे. सहसा आपण आपल्या गाडीची चावी घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ किंवा खिडकीपाशी असलेल्या स्टँडवर ठेवतो. चोर दोन उपकरणांच्या सहाय्याने ही चोरी करतात. एक चोर घराच्या भिंतीजवळ किंवा दरवाजाजवळ उभा राहतो आणि त्याच्याकडील उपकरणाने तुमच्या घरात असलेल्या चावीचा सिग्नल ‘कॅप्चर’ करतो. हे उपकरण तो सिग्नल दुसऱ्या चोराकडे पाठवते, जो गाडीजवळ उभा असतो. गाडीला वाटते की खरी चावी जवळच आहे आणि ती आपोआप अनलॉक होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे सर्व करण्यासाठी चोराला गाडीचे लॉक तोडण्याची किंवा काच फोडण्याची गरज पडत नाही.
या हायटेक चोरीपासून वाचण्यासाठी जगभरातील कार तज्ज्ञ एक साधा पण अत्यंत प्रभावी घरगुती उपाय सुचवत आहेत— तो म्हणजे ‘अॅल्युमिनियम फॉइल’. तुम्हाला कदाचित हे ऐकायला विचित्र वाटेल, पण विज्ञानाच्या नियमांनुसार हे अत्यंत तर्कसंगत आहे. अॅल्युमिनियम हा धातू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरींना रोखण्यासाठी ओळखला जातो. जेव्हा तुम्ही तुमची कारची चावी अॅल्युमिनियम फॉइलमध्ये घट्ट गुंडाळता, तेव्हा त्यातून बाहेर पडणाऱ्या रेडिओ लहरी बाहेर जाऊ शकत नाहीत. यामुळे चोरांची उपकरणे तुमच्या चावीचा सिग्नल पकडू शकत नाहीत.
हा उपाय ‘फॅराडे केज’ (Faraday Cage) या वैज्ञानिक तत्त्वावर आधारित आहे. जेव्हा एखादी वस्तू धातूच्या आवरणाने पूर्णपणे झाकली जाते, तेव्हा बाह्य विद्युत क्षेत्राचा किंवा लहरींचा त्यावर परिणाम होत नाही आणि आतील लहरी बाहेर जाऊ शकत नाहीत. फॉइलमध्ये गुंडाळलेली चावी म्हणजे एक छोटे फॅराडे केजच असते. जर तुम्हाला याची खात्री करून घ्यायची असेल, तर चावी फॉइलमध्ये गुंडाळून गाडीजवळ नेऊन पहा. तुमची गाडी अनलॉक होणार नाही, याचाच अर्थ तुमची चावी आता सुरक्षित आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert : युद्ध तर होणारच! इराणचा धोका टळला नाही, आमचे काम अजूनही अपूर्णच; इस्रायली PM नेतान्याहू कडाडले
केवळ फॉइलच नाही, तर इतरही काही गोष्टी करून तुम्ही तुमची गाडी सुरक्षित ठेवू शकता: १. स्टीअरिंग लॉक: आधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच जुन्या काळातील ‘फिजिकल स्टीअरिंग लॉक’ वापरा. जरी चोराने गाडी उघडली, तरी तो ती चालवू शकणार नाही. २. सिग्नल ब्लॉकिंग पाऊच: बाजारात आता विशेष ‘फॅराडे पाऊच’ मिळतात, जे तुम्ही चावी ठेवण्यासाठी वापरू शकता. ३. सॉफ्टवेअर अपडेट: आपल्या कार कंपनीकडून नियमितपणे सिक्युरिटी सॉफ्टवेअर अपडेट करून घ्या. ४. चावी ठेवण्याची जागा: घराच्या मुख्य दरवाजापासून किंवा खिडकीपासून लांब ठिकाणी चावी ठेवा.