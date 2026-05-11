🕧 12.30pm | 11-5-2026📍New Delhi. LIVE | Media Interaction#Maharashtra #NewDelhi https://t.co/Ptpc9MERRr — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 11, 2026
विशेष म्हणजे, हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक ऊर्जा संकट आणि पश्चिम आशियातील वाढता तणाव या पार्श्वभूमीवर, देशाला इंधनाची बचत करण्याचे, परदेश प्रवास कमी करण्याचे आणि अनावश्यक सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधानांनी नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करण्याचे, “वर्क-फ्रॉम-होम” (पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आणि स्वदेशी उत्पादनांना चालना देण्याचेही आवाहन केले. रविवारी हैदराबाद येथे एका सभेला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदी यांनी यावर भर दिला की, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, परकीय चलनाची बचत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी जनतेला सोन्याची खरेदी आणि परदेश प्रवास करण्याच्या योजना एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी या आवाहनाचे वर्णन “आर्थिक देशभक्ती” म्हणून केले.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनाला ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रत्युत्तर दिले. राहुल गांधी यांनी लिहिले, “रविवारी, पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेकडे त्यागाची मागणी केली: ‘सोन्याची खरेदी करू नका, परदेश प्रवास करू नका, पेट्रोलचा वापर कमी करा, खते आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करा, मेट्रोने प्रवास करा, घरून काम करा.’ हे केवळ उपदेश नाहीत; तर हे त्यांच्या सरकारचे अपयश सिद्ध करणारे निर्विवाद पुरावे आहेत. १२ वर्षांनंतर, त्यांनी देशाला अशा एका वळणावर आणून ठेवले आहे की, आता त्यांना जनतेला नेमके काय खरेदी करावे, काय करू नये, कुठे जावे आणि कुठे जाऊ नये, हे सांगावे लागत आहे. केवळ स्वतःच्या जबाबदारीतून पळ काढण्यासाठी, ते वारंवार जबाबदारीचे ओझे जनतेच्या खांद्यावर टाकतात. या देशाचा कारभार चालवणे हे आता स्पष्टपणेच एका ‘हतबल पंतप्रधानांच्या’ क्षमतेबाहेर गेले आहे.”
मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे – सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं – ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है – क्या ख़रीदे, क्या न… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026
याउलट, भाजप नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, पंतप्रधानांचे हे आवाहन म्हणजे जागतिक संकटाच्या काळात देशाची आर्थिक लवचिकता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने उचललेले एक जबाबदार आणि सुज्ञ पाऊल आहे. वाढत्या तेलाच्या किमती, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि पश्चिम आशियामध्ये सध्या prevailing असलेल्या अस्थिर व युद्धसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांचे सहकार्य आणि पाठिंबा अत्यंत आवश्यक आहे, असा दावा भाजपने केला आहे.
