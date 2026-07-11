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Mira-Bhayandar crime: मिरा रोडमध्ये देहव्यापारावर पोलिसांचा छापा; महिला दलाल अटकेत, दोन पीडित तरुणींची सुटका

Updated On: Jul 11, 2026 | 12:28 PM IST
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सारांश

मिरा रोड पूर्व परिसरात काशीगाव पोलिसांनी देहव्यापाराच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करत एका महिला दलालाला अटक केली. बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. या वेळी देहव्यापारात अडकलेल्या दोन पीडित तरुणींची सुटका करण्यात आली असून आरोपीविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • मिरा रोडमधील मेराकी हॉटेल परिसरात देहव्यापाराच्या रॅकेटवर काशीगाव पोलिसांचा छापा.
  • एका महिला दलालाला अटक; देहव्यापारात अडकलेल्या दोन पीडित तरुणींची सुखरूप सुटका.
  • आरोपीविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल; पुढील तपास सुरू.
मिरा रोड: मुंबईलगतच्या मिरा रोड परिसरात देहव्यापाराविरोधात काशीगाव पोलिसांनी मोठी कारवाई करत एका सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून रचलेल्या सापळ्यात एका महिला दलालाला अटक करण्यात आली असून, देहव्यापाराच्या विळख्यात अडकलेल्या दोन पीडित तरुणींची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून या रॅकेटमागील इतर संबंधितांचा शोध घेतला जात आहे.

कशी टाकली धाड?

झोन-१ चे पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण (IPS) यांना एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत माहिती मिळाली होती की, मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील घोडबंदर रोड परिसरातील मेराकी हॉटेलजवळ एक महिला दलाल ऑर्केस्ट्रा बार आणि डान्स क्लबमध्ये काम करणाऱ्या तरुणींची छायाचित्रे ग्राहकांना पाठवून देहव्यापारासाठी त्यांना पुरवत आहे. याच माहितीच्या आधारे काशीगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाड टाकण्यात आली. विशेष पथकाने बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून सापळा रचला.

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दोन तरुणींची सुटका

मेराकी हॉटेल परिसरात छापा टाकून महिला दलालाला ताब्यात घेण्यात आले. तसेच दोन पीडित तरुणींची सुखरूप सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी आरोपी महिला दलालाविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास काशीगाव पोलीस करीत आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती मिळाल्यास तत्काळ पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन केले आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही कारवाई कुठे करण्यात आली?

    Ans: मिरा रोड पूर्व येथील घोडबंदर रोड परिसरातील मेराकी हॉटेलजवळ काशीगाव पोलिसांनी ही कारवाई केली.

  • Que: पोलिसांच्या कारवाईत काय निष्पन्न झाले?

    Ans: एका महिला दलालाला अटक करण्यात आली आणि देहव्यापाराच्या विळख्यात अडकलेल्या दोन पीडित तरुणींची सुटका करण्यात आली.

  • Que: आरोपीविरुद्ध कोणत्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: आरोपी महिला दलालाविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

Web Title: Mira bhayandar crime police raid a prostitution racket in mira road female pimp arrested two victimized young women rescued

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Published On: Jul 11, 2026 | 12:28 PM

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