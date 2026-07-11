Mira-Bhayandar crime: मिरा रोडमध्ये देहव्यापारावर पोलिसांचा छापा; महिला दलाल अटकेत, दोन पीडित तरुणींची सुटका

कशी टाकली धाड?
झोन-१ चे पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण (IPS) यांना एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत माहिती मिळाली होती की, मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील घोडबंदर रोड परिसरातील मेराकी हॉटेलजवळ एक महिला दलाल ऑर्केस्ट्रा बार आणि डान्स क्लबमध्ये काम करणाऱ्या तरुणींची छायाचित्रे ग्राहकांना पाठवून देहव्यापारासाठी त्यांना पुरवत आहे. याच माहितीच्या आधारे काशीगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाड टाकण्यात आली. विशेष पथकाने बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून सापळा रचला.
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दोन तरुणींची सुटका
मेराकी हॉटेल परिसरात छापा टाकून महिला दलालाला ताब्यात घेण्यात आले. तसेच दोन पीडित तरुणींची सुखरूप सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी आरोपी महिला दलालाविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास काशीगाव पोलीस करीत आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती मिळाल्यास तत्काळ पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन केले आहे.
१६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ; प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला POCSO अंतर्गत अटक
मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबईच्या पूर्व उपनगरात एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर तिचा पाठलाग करून तिला मारहाण देखील करण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी एका प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला अटक केली आहे. त्याच्या विरुद्ध POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली आहे.
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Ans: मिरा रोड पूर्व येथील घोडबंदर रोड परिसरातील मेराकी हॉटेलजवळ काशीगाव पोलिसांनी ही कारवाई केली.
Ans: एका महिला दलालाला अटक करण्यात आली आणि देहव्यापाराच्या विळख्यात अडकलेल्या दोन पीडित तरुणींची सुटका करण्यात आली.
Ans: आरोपी महिला दलालाविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.