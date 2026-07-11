Rain Update : 9 दिवसांतच पावसाचा हाहा:कार; जुलैच्या पावसाने भरली जूनमधील तूट

पुणे : सध्या वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. जून महिन्याच्या अखेरीस मान्सूनच्या निम्मा पाऊस पडल्यानंतर अवघ्या नऊ दिवसांत महाराष्ट्रात पूर्णपणे उलटा बदल दिसून आला आहे. सततच्या मुसळधार ते अति मुसळधार पावसामुळे महिन्यातील पावसाची तूट पूर्णपणे भरून निघाली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या १ जून ते ९ जुलै या मोसमी पावसाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३००.४ मिमीच्या सामान्य पावसाच्या तुलनेत ३१५.४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. याचा अर्थ राज्यात ५% अधिक पाऊस झाला आहे.
जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या अपवादात्मक पावसानंतर पावसात ही सुधारणा झाली आहे, जेव्हा कोकण, पश्चिम घाट आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये सर्वत्र मुसळधार पाऊस झाला होता. मध्य महाराष्ट्रात सर्वात मोठा बदल दिसून आला आहे. जून महिन्याच्या अखेरीस राज्यात ५७% पावसाची तूट होती, तर ९ जुलैपर्यंत परिस्थितीत बदल होऊन २०% पावसाची नोंद झाली आहे. २२१.९ पावसाच्या तुलनेत आतापर्यंत २६५.३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
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गेल्या आठवड्यात झालेल्या अनेक अतिवृष्टीमुळे कोकण-गोवा प्रदेशात २२% अधिक पाऊस झाला आहे. १०१२ मिमीच्या सामान्य पावसाच्या तुलनेत आतापर्यंत १२३०.८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
मराठवाड्यात आतापर्यंत १२९.४ मिमी पावसाची नोंद
मराठवाडा आणि विदर्भ अजूनही मागे असून, पावसाची कमतरता असलेले प्रदेश आहेत. १८१.६ मिमीच्या सामान्य पावसाच्या तुलनेत मराठवाड्यात आतापर्यंत १२९.४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. येथे पावसाची २९% तूट आहे. दरम्यान, विदर्भात १६% पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे.
आतापर्यंत २१६.६ मिमी पाऊस
आतापर्यंत येथे २१६.६ मिमी पाऊस पडला आहे, तर सामान्य पर्जन्यमान २५७.४ मिमी आहे. अलीकडील पावसामुळे पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक फायदा झाला आहे. पुण्यात आतापर्यंत ५४४.८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे, तर सामान्य पर्जन्यमान २७५.१ मिमी आहे, म्हणजेच येथे ९८ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे.
सायघरमध्ये घरावर कोसळली दरड
जावळी तालुक्यात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मौजे सायघर येथे भीषण प्रकार घडला. गावातील श्री शंकर दगडू धनावडे यांच्या घरावर दरड कोसळल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत धनावडे कुटुंबाचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव मानकुमरे यांनी तत्काळ सायघर गाठून परिस्थितीची पाहणी केली.