Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Marine Insurance Rules Hull Cargo Policy Shipwreck Compensation Virat 1 Marathi News

Marine Insurance Rules: ओमानच्या समुद्रात भारतीय जहाज बुडालं! मालकाला विम्याचे पैसे कसे मिळणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Updated On: Jun 15, 2026 | 11:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

Marine Insurance Guide 2026: ओमानच्या तटापाशी 'विराट-१' जहाज बुडाल्यानंतर मरीन इन्शुरन्स पुन्हा चर्चेत आले आहे. पण हल आणि कार्गो इन्शुरन्समध्ये नेमका फरक काय आहे. जाणून घ्या सविस्तर

Marine Insurance

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Marine Insurance Guide 2026: समुद्रात चालणारी अवाढव्य जहाजे पाहून अनेकदा लोकांच्या मनात प्रश्न येतो की, जर एवढे मोठे जहाज एखाद्या अपघाताचा बळी ठरले, तर त्याचे नुकसान कोण भरून देणार? नुकतेच भारतीय ध्वज असलेले ‘विराट-१’ (Virat-1) हे मेकॅनाइज्ड सेलिंग वेसल ओमानच्या किनारपट्टीजवळ तांत्रिक बिघाडामुळे समुद्रात बुडाले. या घटनेने सागरी विमा म्हणजेच ‘मरीन इन्शुरन्स’ (Marine Insurance) पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे. ज्याप्रमाणे कार, बाईक, घर आणि फॅक्टरीचा विमा उतरवला जातो, त्याचप्रमाणे जहाजांचाही विमा असतो. हाच विमा जहाज मालकांना कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीपासून वाचवतो.

१. सागरी विमा म्हणजे काय आणि तो का महत्त्वाचा आहे?

सागरी व्यापार हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. दररोज हजारो जहाजे समुद्राच्या मार्गाने कोट्यवधी टन माल एका देशातून दुसऱ्या देशात पोहोचवतात. अशा परिस्थितीत अपघातांचा धोका नेहमीच असतो. जहाज बुडणे, एकमेकांवर धडकणे, आग लागणे, इंजिन निकामी होणे, समुद्री वादळ किंवा मालाचे (Cargo) नुकसान होणे अशा घटना कधीही घडू शकतात. याच जोखमींपासून संरक्षण करण्यासाठी मरीन इन्शुरन्स तयार करण्यात आला आहे.

२. ‘विराट-१’ बुडाल्यानंतर नुकसान भरपाई कशी ठरणार?

‘विराट-१’ बुडाल्यानंतर जहाज मालकाला किती भरपाई मिळणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सध्या याची अचूक रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही. वास्तविक पाहता, सागरी विम्यामध्ये भरपाईची रक्कम आधीच निश्चित नसते. हा विमा ‘हल इन्शुरन्स’ (Hull Insurance) आणि ‘कार्गो बिमा’ (Cargo Insurance) या दोन भागात दिला जातो.

AI in Education: चॅटजीपीटीमुळे अभ्यास सोपा झाला पण त्याच्या अतिवापरावर शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी चिंता!

हल इन्शुरन्स: हा सागरी विमा जहाजाची रचना (Structure), इंजिन, यंत्रसामग्री, नेव्हिगेशन सिस्टीम आणि इतर उपकरणांना कव्हर करतो. तांत्रिक बिघाड, अपघात किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे जहाज बुडाल्यास या पॉलिसीअंतर्गत जहाज मालकाला भरपाई मिळते.

कार्गो इन्शुरन्स: जहाजातून वाहून नेल्या जाणाऱ्या मालासाठी स्वतंत्र कार्गो विमा असतो. जहाजासोबत जर मालही समुद्रात बुडाला किंवा खराब झाला, तर मालाचे मालक, निर्यातदार (Exporters) किंवा आयातदार (Importers) त्यांच्या स्वतंत्र विमा पॉलिसीअंतर्गत दावा करू शकतात. थोडक्यात, हा विमा जहाजाचे नुकसान आणि मालाचे नुकसान यांची भरपाई देतो.

४. पर्यावरणीय नुकसान आणि बचावकार्याचा खर्च कोण उचलते?

एखाद्या जहाज बुडाल्यामुळे अनेकदा समुद्री पर्यावरण आणि इतर जहाजांवरही त्याचा परिणाम होतो. तेल गळती, प्रदूषण, बचाव मोहीम, क्रू मेंबर्सची सुरक्षा आणि तिसऱ्या पक्षाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष व्यवस्था असते.

Patanjali Civil Services Academy: बाबा रामदेव यांची मोठी घोषणा! IAS-IPS घडवण्यासाठी पतंजली सुरू करणार विशेष अकादमी

यासाठी जगभरात प्रोटेक्शन अँड इंडेम्निटी (P&I) क्लब काम करतात. या संस्था जहाज मालकांना अतिरिक्त दायित्व कव्हरेज (Liability Coverage) देतात. जर अपघातानंतर समुद्रात प्रदूषण पसरले किंवा मोठ्या प्रमाणावर बचाव मोहीम राबवावी लागली, तर तो खर्च याच व्यवस्थेअंतर्गत कव्हर केला जातो. ‘विराट-१’ च्या घटनेने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, सागरी विमा केवळ जहाजाच्या सुरक्षेसाठी नाही, तर संपूर्ण सागरी व्यापार व्यवस्थेच्या आर्थिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

Web Title: Marine insurance rules hull cargo policy shipwreck compensation virat 1 marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shangri La Dialogue: ‘फुकटची सुरक्षा मिळणार नाही’; अमेरिकेने आशियाई देशांना थेट सुनावले; जीडीपीच्या 3.5% खर्चाची मागणी

Shangri La Dialogue: ‘फुकटची सुरक्षा मिळणार नाही’; अमेरिकेने आशियाई देशांना थेट सुनावले; जीडीपीच्या 3.5% खर्चाची मागणी

Jun 15, 2026 | 12:01 PM
MIFF 2026 मध्ये नॅशनल जिओग्राफिकची खास पर्वणी; ‘Time and Water’चा भारतीय प्रीमियर, डेव्हिड अ‍ॅटनबरो यांना मानवंदना

MIFF 2026 मध्ये नॅशनल जिओग्राफिकची खास पर्वणी; ‘Time and Water’चा भारतीय प्रीमियर, डेव्हिड अ‍ॅटनबरो यांना मानवंदना

Jun 15, 2026 | 12:01 PM
Health Update: देशात ५ वर्षांत २.९४ लाखांहून अधिक एड्‌सग्रस्तांचा मृत्यू! महाराष्ट्राची स्थिती सुधारली,पण मुंबईची चिंताजनक

Health Update: देशात ५ वर्षांत २.९४ लाखांहून अधिक एड्‌सग्रस्तांचा मृत्यू! महाराष्ट्राची स्थिती सुधारली,पण मुंबईची चिंताजनक

Jun 15, 2026 | 12:00 PM
लाईक्स व्ह्यूजने घेतला जीव? ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना तरुणाचा पाय घसरला अन्…; अंगावर काटा आणणारा Video Viral

लाईक्स व्ह्यूजने घेतला जीव? ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना तरुणाचा पाय घसरला अन्…; अंगावर काटा आणणारा Video Viral

Jun 15, 2026 | 11:58 AM
खाकी वर्दीला लाचखोरीचा डाग, दीड वर्षात 20 सापळे कारवाया; सर्वसामान्यांमध्ये अविश्वासाची भावना

खाकी वर्दीला लाचखोरीचा डाग, दीड वर्षात 20 सापळे कारवाया; सर्वसामान्यांमध्ये अविश्वासाची भावना

Jun 15, 2026 | 11:56 AM
Ratnagiri News : ‘मान्सूनची चाहूल’ की काही वेगळे? गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावरील सोनेरी पाण्याचे रहस्य उलगडले

Ratnagiri News : ‘मान्सूनची चाहूल’ की काही वेगळे? गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावरील सोनेरी पाण्याचे रहस्य उलगडले

Jun 15, 2026 | 11:54 AM
ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने शेअर बाजार सुसाट… ‘या’ 10 शेअर्सचा मार्केटमध्ये धुमाकुळ; गुंतवणूकदारांची बल्लेबल्ले

ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने शेअर बाजार सुसाट… ‘या’ 10 शेअर्सचा मार्केटमध्ये धुमाकुळ; गुंतवणूकदारांची बल्लेबल्ले

Jun 15, 2026 | 11:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा