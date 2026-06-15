AI in Education: चॅटजीपीटीमुळे अभ्यास सोपा झाला पण त्याच्या अतिवापरावर शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी चिंता!

AI Impact on Students: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आणि चॅटजीपीटी (ChatGPT) सारख्या प्रगत साधनांनी (Tools) शिक्षण क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. आज विद्यार्थी अवघड प्रश्नांची उत्तरे, नोट्स, असाइनमेंट्स आणि प्रोजेक्ट्सची माहिती काही सेकंदांत मिळवू शकतात. यामुळे अभ्यास पूर्वीपेक्षा खूपच सोपा आणि वेगवान झाला आहे. मात्र, याच्या वाढत्या वापरासोबतच एक नवीन चिंताही समोर येत आहे की, यामुळे विद्यार्थी स्वतः विचार करण्याची आणि समजून घेण्याची सवय तर गमावून बसत नाहीयेत ना?
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर थेट एआयकडून घेऊ लागतात, तेव्हा ते स्वतः विश्लेषण करण्याच्या आणि तर्क लावण्याच्या प्रक्रियेपासून दूर जाऊ शकतात. एखादी माहिती समजून घेणे, तिची पडताळणी करणे आणि स्वतःचे निष्कर्ष काढणे हा शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जर विद्यार्थ्यांना प्रत्येक समस्येचे समाधान विना कष्टाने मिळाले, तर त्यांची ही क्षमता हळूहळू कमकुवत होऊ शकते. म्हणूनच अनेक तज्ज्ञ एआयच्या संतुलित वापराचा सल्ला देत आहेत.
रचनात्मकता ही कोणत्याही विद्यार्थ्याची सर्वात मोठी ताकद असते. निबंध लिहिणे, प्रोजेक्ट तयार करणे किंवा नवीन कल्पना विकसित करणे या दरम्यान विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पनाशक्तीचा वापर करावा लागतो. परंतु, जर प्रत्येक काम एआयच्या मदतीने तयार होऊ लागले, तर मूळ विचारसरणी प्रभावित होऊ शकते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एआय केवळ सूचना किंवा पर्याय देऊ शकतो, परंतु नवीन आणि अनोखे विचार फक्त मानवी मेंदूच तयार करू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एआयवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याऐवजी आपली रचनात्मक क्षमता सातत्याने विकसित केली पाहिजे.
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जेव्हा विद्यार्थी एखादा प्रश्न स्वतः सोडवण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हाच त्यांची समज आणि आत्मविश्वास वाढतो. पण जर प्रत्येक वेळी एआयकडून थेट उत्तर मिळाले, तर शिकण्याची प्रक्रिया अपूर्ण राहू शकते. विद्यार्थ्यांने आधी स्वतः प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्यानंतरच एआयची मदत घेतली पाहिजे, असे अनेक शिक्षकांचे मत आहे.
ही तंत्रज्ञान प्रणाली विद्यार्थ्यांना गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे, भाषा सुधारणे, संशोधनात मदत करणे आणि वेळ वाचवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तर एआय एका ‘डिजिटल शिक्षका’सारखे काम करू शकतो. त्यामुळे समस्या एआयच्या वापरात नाही, तर त्याच्या अतिवापरात आणि चुकीच्या वापरात आहे. योग्य दिशेने वापर केल्यास हे तंत्रज्ञान शिक्षण अधिक प्रभावी बनवू शकते.
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तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी आधी स्वतः वाचण्याची, समजून घेण्याची आणि उपाय शोधण्याची सवय विकसित केली पाहिजे. यानंतर आपली समज अधिक अचूक करण्यासाठी एआयचा वापर करावा. भविष्यातील शिक्षणामध्ये एआय महत्त्वाची भूमिका बजावेल, परंतु यश त्याच विद्यार्थ्यांना मिळेल जे तंत्रज्ञानाचा वापर करताना आपली आलोचनात्मक क्रिटीकल विचारसरणी, रचनात्मकता आणि समस्या निवारण क्षमता मजबूत ठेवतील.