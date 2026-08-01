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Amit Shah Pune Visit: अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; काँग्रेस कार्यकर्त्यांना धरपकड

Updated On: Aug 01, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या दौऱ्यावेळी राहुल शिरसाट यांनी काळे झेंडे दाखवत आंदोलन केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर संभाव्य निदर्शने रोखण्यासाठी ही प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

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Amit Shah Pune Visit: अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून धरपकड

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विस्तार
  • अमित शहा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात
  • पोलिसांनी शुक्रवारी रात्रीपासूनच शहरातील विविध भागांत कारवाई
  • भाजपचे कार्यकर्तेही काँग्रेसच्या मुख्यालयाबाहेर जमल्याने शहरात राजकीय वातावरण तापले
 

Amit Shah in Pune Visit: लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (1 ऑगस्ट) पुणे दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत अजित डोवाल हेदेखील आले आहेत. अमित शहा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दिल्लीतील अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून निदर्शने होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुणे पोलिसांनी अनेक काँग्रेस आणि युवक काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली आहे.

पोलिसांनी शुक्रवारी रात्रीपासूनच शहरातील विविध भागांत कारवाई सुरू केली. काँग्रेस कार्यकर्ते राहुल शिरसाट यांना त्यांच्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले. तसेच येरवडा परिसरासह शहरातील इतर भागांतूनही अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी युवक काँग्रेसचे अक्षय जैन, गौरव बाळंदे, सद्दाम शेख आणि राजू ठोंबरे यांनाही प्रतिबंधात्मक कारवाईत ताब्यात घेतले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांनी ही कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे.

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यापूर्वी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या दौऱ्यावेळी राहुल शिरसाट यांनी काळे झेंडे दाखवत आंदोलन केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर संभाव्य निदर्शने रोखण्यासाठी ही प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, दीप्ती चौधरी आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली अमित शाह यांच्या दौऱ्याविरोधात आंदोलनाची तयारी करण्यात आली आहे. सकाळपासून उत्सव हॉटेल चौक परिसरात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी जमली आहे.

दुसरीकडे, भाजपचे कार्यकर्तेही काँग्रेसच्या मुख्यालयाबाहेर जमल्याने शहरात राजकीय वातावरण तापले आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या काही कार्यकर्त्यांकडूनही निदर्शनांचा प्रयत्न होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस यंत्रणा अलर्ट झाल्या आहेत. अमित शाह यांना आज लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. हा सोहळा पुण्यातील कटारिया महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आला असून, कार्यक्रमस्थळी सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व ठेवण्यात आली आहे.

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प्रवेशद्वारावर प्रत्येकाची कसून तपासणी केली जात असून, डॉग स्कॉड आणि बॉम्ब शोधक पथकाकडून संपूर्ण परिसराची तपासणी करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, शहरातील संवेदनशील ठिकाणीही अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान काँग्रेसच्या आंदोलनामुळे आणि भाजपच्या शक्तिप्रदर्शनामुळे पुण्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

Web Title: Pune news union home minister amit shah pune visit lokmanya tilak award congress protest detain

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Published On: Aug 01, 2026 | 01:08 PM

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