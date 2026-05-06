Night College Success : मुंबईच्या रात्र महाविद्यालयातील ७५७ विद्यार्थी झाले बारावी उत्तीर्ण; संघर्षाची ही यशोगाथा वाचली का?

Mumbai Night College HSC Result: मुंबईतील ३९ रात्र महाविद्यालयांमधील ७५७ विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण करून इतिहास रचला आहे. घरकाम आणि कारखान्यात काम करून मिळवलेल्या या दैदिप्यमान यशाची संपूर्ण माहिती वाचा.

Updated On: May 06, 2026 | 11:15 AM
Mumbai Night College HSC Result

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • यंदा बारावी परीक्षा ७५७ विद्यार्थ्यांनी केली उत्तीर्ण
  • रात्र महाविद्यालयातून हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण
  • प्रत्यक्ष परीक्षेला १,३१९ विद्यार्थ्यांची हजेरी
Mumbai Night College HSC Result: शिक्षण घेण्याची आवड अन् कष्टाची तयारी असेल तर कठीण ध्येय सहज साध्य करता येते, हे रात्र महाविद्यालयात शिकून बारावी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ७५७ विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिले आहे. शालेय शिक्षणाच्या वयात विविध कारणांनी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूरावलेल्या या विद्यार्थ्यांनी रात्र महाविद्यालयाच्या माध्यमातून यंदा बारावी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. या वर्षी मुंबई शहर व उपनगरांमधील ३९ रात्र महाविद्यालयांमधून सुमारे १,३१९ विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा दिली होती. त्यापैकी ७५७ विद्यार्थ्यांनी उत्तीर्ण होण्यात यश मिळवले आहे.

रात्र महाविद्यालयातून हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये रात्रशाळा आणि रात्र महाविद्यालयाच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी आपले राहिलेले शिक्षण पूर्ण करतात. या शहरात सध्या १०८ रात्रशाळा तर ३९ रात्र कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू आहेत. येथे शिकणारे विद्यार्थी हे वयाच्या विविध टप्प्यातील असून त्यापैकी अनेक जण दिवसभर काम करून संध्याकाळी जमेल त्या दिवशी रात्र महाविद्यालयांमध्ये हजेरी लावतात.

प्रत्यक्ष परीक्षेला १,३१९ विद्यार्थ्यांची हजेरी

या वर्षी अर्ज दाखल केलेल्या १,३८५ विद्यार्थ्यांपैकी १,३१९ विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी ७५७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. मासूम या संस्थेने शहरातील ८१ रात्रशाळा आणि रात्र महाविद्यालांमध्ये शिक्षक पुरवणे, इतर सोयी उपलब्ध करून देणे हे काम हाती घेतले आहे. या संस्थेच्या निकिता शिवचरण (७७.३३), सारिका जाधव(७३.८३) आणि अशोक पावसे(७१.३३) या विद्यार्थ्यांनी दैदिप्यमान यश प्राप्त केले आहे. या विद्यालयातील कोणी चहाची टपरी चालवते, तर कोणी कडधान्य विक्रीचा व्यवसाय करते, कोणी घर संभाळत तर कोणी कारखान्यात काम करत हे यश मिळवले आहे.

सरकारचे अस्पष्ट धोरण

या ३९ रात्र महाविद्यालयांच्या निकालापैकी तब्बल १० रात्र महाविद्यालयांचा निकाल ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त तर चार महाविद्यालयांचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. तसेच यावेळी २५ महाविद्यालयांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त निकाल नोंदवला आहे. मुंबई सेंट्रलच्या मॉडर्न नाइट हायस्कूलचे मुख्याध्यापक निरंजन गिरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्रशाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी सरकारचे ठोस धोरण नसल्याने या शाळांना अनेक समस्याना सामोरे जावे लागत आहे. येथे विषयाला शिक्षक न मिळणे, साहित्याचा अभाव, घटती विद्यार्थी संख्या अशा अनेक अडचणी येत आहेत.

Published On: May 06, 2026 | 11:14 AM

