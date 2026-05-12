Nurses Day: रुग्णांच्या सेवेसाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या परिचारिकांना मानाचा मुजरा! आता यंदाच्या ‘नर्स डे’ची खास थीम पहा एका क्लिकवर..

International Nurses Day : आज १२ मे, आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस! यंदाची 'अवर नर्सेस, अवर फ्युचर' ही थीम का निवडली आहे? फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांचा इतिहास आणि परिचारिकांचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी वाचा ही बातमी.

Updated On: May 12, 2026 | 09:30 AM
International Nurses Day

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • ‘आंतरराष्ट्रीय नर्स दिवसाची’ कधी आणि कशी झाली सुरुवात?
  • ‘द लेडी विथ द लॅम्प’ या नावाने कोणाला ओळखले जाते?
  • यंदा परिचारिका दिनानिमित्त कोणती थीम ठरवण्यात आली आहे ?
International Nurses Day : संपूर्ण जगात १२ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस’ (International Nurses Day)  म्हणून साजरा केला जातो. परिचारिकांच्या योगदानाची आठवण ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो. रुग्णांना वेळेवर औषध देण्यापासून ते दिवस रात्र त्यांची काळजी घेण्यापर्यंतची महत्त्वपूर्ण भूमिका पारिचारिका अगदी निष्ठेने पार पाडतात.

परिचारिकांच्या या खास मह्त्त्वामुळे १२ मे हा दिवस विशेष आहे. पण याची सुरुवात कधी व कशी झाली? हे आता आपण जाणून घेऊया.

कधी आणि कशी झाली सुरुवात?

१२ मे १८२० रोची प्रसिद्ध परिचारिका फ्लोरेंस नाइटिंगेल यांचा जन्म झाला होता. त्यांच्याच स्मृतीप्रत्यर्थ दरवर्षी १२ मे रोजी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस साजरा केला जातो.

नाइटिंगेल या केवळ परिचारिका नव्हत्या तर त्या एक समाजसुधारकही होत्या. क्रिमिया युद्धादरम्यान त्यांनी ज्या पद्धतीने काम केले, त्याचे कौतुक आजही जगभर होते. तसेच त्यांना ‘द लेडी विथ द लॅम्प’ या नावानेही ओळखले जाते, कारण त्या युद्धाच्या काळातही संसर्गजन्य आजाराने बाधित सैनिकांवर उपचार करत होत्या. त्यांच्या उपचारामुळे हजारो जखमी सैनिक पुन्हा बरे झाले. त्यांच्या या कौतुकास्पद कामगिरीमुळे आज महिलांसाठी नर्सिंग हे क्षेत्र खुले झाले.

आमच्या परिचारिका, आमचे भविष्य: सेवेची आर्थिक शक्ती”

आजच्या दिवशी इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑफ नर्स दरवर्षी खास थीम निश्चित करते. यानुसार यंदाची थीम “आमच्या परिचारिका, आमचे भविष्य: सेवेची आर्थिक शक्ती” अशी ठरवण्यात आली आहे. कोरोनाच्या काळात जेव्हा सर्व कामे थांबली होती, तेव्हा लोकांच्या उपचाराकरिता परिचारिकांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती.त्यांच्या सेवेची आठवण करून देणारा हा दिवस आहे.

Published On: May 12, 2026 | 09:30 AM

