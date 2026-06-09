PM Internship Scheme: एनसीसी महाराष्ट्रचा ‘युनिफॉर्म ते प्रोफेशन’ उपक्रम काय आहे? कॅडेट्सना कॉर्पोरेट क्षेत्रात कशी मिळणार संधी?

PM Internship Scheme: महाराष्ट्राच्या नॅशनल कैडेट कोर (NCC) ने राज्यातील तरुणांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. ‘प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम’ (PMIS) अंतर्गत एक नवीन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश तरुणांना कौशल्यपूर्ण बनवणे आणि त्यांना थेट रोजगाराच्या नवीन संधींशी जोडणे हा आहे. या मोहिमेचा सर्वात जास्त फायदा एनसीसी कैडेट्स आणि माजी कैडेट्सना (Ex-Cadets) होणार आहे, ज्यांना देशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची, भविष्यासाठी आवश्यक कौशल्ये शिकण्याची आणि उत्तम करिअर घडवण्याची संधी मिळणार आहे.
या विशेष कार्यक्रमाची सुरुवात ‘युनिफॉर्म ते प्रोफेशन’ (Uniform to Profession) या थीमखाली करण्यात आली आहे. याचा थेट अर्थ असा आहे की, देशसेवेसाठी एनसीसीमध्ये कैडेट्स जी शिस्त, नेतृत्वगुण (Leadership) आणि संस्कार शिकतात, त्याच ताकदीचा वापर ते आता खाजगी कंपन्यांमध्ये (Private Sector) आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी होईल.
या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रसिद्ध हॉटेल ‘लेमन ट्री हॉटेल्स’ (Lemon Tree Hotels) सोबत भागीदारी करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पुणे आणि मुंबईत विशेष प्लेसमेंट कॅम्प आयोजित केले जात आहेत. या कॅम्पच्या माध्यमातून एकूण १५० तरुणांना कॉर्पोरेट इंटर्नशिपची संधी दिली जाईल. यामध्ये एनसीसीच्या सीनियर डिव्हिजन, सीनियर विंगचे कैडेट्स आणि पदवीधर (Graduate) झालेले माजी कैडेट्स सहभागी होऊ शकतात.
FYJC 11th Admission: मुंबईत ७६ हजारांहून अधिक अकरावी प्रवेश निश्चित; पण अद्याप किती लाख जागा रिक्त आहेत? जाणून घ्या आकडेवारी!
पुणे कॅम्प: पहला पायलट प्लेसमेंट कॅम्प १५ जून २०२६ रोजी पुण्याच्या केंद्रात आयोजित केला जाईल, जिथे ५० पदांवर तरुणांची निवड केली जाईल.
मुंबई कॅम्प: दुसरा कॅम्प १६ जून २०२६ रोजी मुंबईत आयोजित केला जाईल, जिथे १०० पदांवर तरुणांची निवड केली जाईल.
ही इंटर्नशिप तरुणांना कॉर्पोरेट ऑफिस आणि हॉटेल्समधील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी तैयार करण्यात आली आहे. निवडलेल्या तरुणांना खालील प्रमुख विभागांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल:
Why Not Water Tanks: परदेशातील घरांच्या छतावर पाण्याच्या टाक्या का नसतात? जाणून घ्या यामागचे रंजक कारण!