अखेर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या लढ्याला तब्बल 35 दिवसानंतर यश आले असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. नीट पेपरफुटीनंतर देशातील 21 विद्यार्थ्यानी केलेल्या आत्महत्येनंतर देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यानंतर CJP चे प्रमुख अभिजित दिपके आणि सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मोठे आंदोलन उभारण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्ज नंतर याप्रकरणी देशभरातून रोष व्यक्त करण्यात आला. आणि त्यानंतर देशभरातील विविध शरहांत मोठे आंदोलन उभारण्यात आले. या आंदोलनाला आता यश आले असून प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे, यावर अभिजित दिपके यांची मोठी प्रतिक्रिया आली असून ‘वी हेव्ह डन इट” म्हणत त्यांनी इतर आंदोलकांबाबरोबर जल्लोष व्यक्त केला आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीतील जंतर मंतर येथे मोठा जल्लोष व्यक्त करण्यात आला. यावेळी अभिजित दिपके यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. ‘वी हेव्ह डन इट” म्हणत त्यांनी इतर आंदोलकांबाबरोबर जल्लोष व्यक्त केला. दिपके यावेळी म्हणाले, “वि हॅव डन इट.. धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला आहे, हे काय म्हणायचे? या सरकारमध्ये राजीनामा होत नाही.. पण आपण ते करून दाखवलं आहे.” यावेळी दीपकेंनी आत्महत्या केलेल्या नीट परीक्षार्थींची नावे घेत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत या विजयाचे श्रेय दिले आहे.
Dharmendra Pradhan Resign: विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश! धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
अभिजीत दिपके म्हणाले, “ही आपल्या एकीची ताकद आहे. देशातील तरुणांच्या एकजुटीची ताकद आहे. गेल्या एक महिन्यापासून मोठमोठे मीडियावाले म्हणत होते, तुम्ही काय करणार, पण आज आम्ही दाखवून दिले. जेव्हा मी अमेरिका सोडली, तेव्हा पुढे काय होईल याबद्दल लोकांना आश्चर्य वाटत होते. पण धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावाच लागला.”
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान मोदींना आपला राजीनामा पाठवला आहे. आपल्या राजीनामा पत्रात त्यांनी म्हटले आहे, “मी पंतप्रधानांना माझा राजीनामा पाठवला आहे जेणेकरून देशद्रोही घटक जंतर मंतर आणि देशभरातील परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत, देश एकसंध राहील, भारतीय विद्यार्थ्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही आणि ते त्यांच्या अभ्यासावर आणि करिअरवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.”
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