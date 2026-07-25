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Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार? प्रधानांचा राजीनामा अन् CM तातडीने दिल्लीला रवाना

Updated On: Jul 25, 2026 | 03:07 PM IST
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सारांश

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आषाढी वारीनिमित पंढरपूर दौऱ्यावर होते. मात्र या सर्व वेगवान घडामोडी पाहता मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने सोलापूरवरूनच दिल्लीला रवाना झाल्याचे समोर येत आहे.

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार? प्रधानांचा राजीनामा अन् CM तातडीने दिल्लीला रवाना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा 
  • सीजेपीच्या आंदोलनाला मोठे यश 
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना 
CJP/NEET Paper Leak Case: राजधानी दिल्ली येथील जंतर-मंतर मैदानावर सीजेपीचे आंदोलन सुरू होते. नीट पेपर लिक प्रकरणी गेल्या 37 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू होते. सीजेपीच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मुख्य मागणी सीजेपीने केली होती. अखेर त्यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. धर्मेद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांनी जल्लोषाला सुरुवात केली आहे. त्यातच आता दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत.

केंद्र सरकारने धर्मेद्र प्रधान यांना पदावरून हटवले आहे. विद्यार्थ्यांनी सरकारसमोर तीन प्रमुख अटी ठेवल्या होत्या. यात धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख अट होती.  सरकारसोबत काल च्या बैठकीनंतर  आज दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत सरकारला अल्टीमेटम देण्यात आला होता.  आज पुन्हा बैठक होणार होती. पण आजच्या बैठकीपुर्वीच सरकारने धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेत त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यातच आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना झाले आहेत.

Dharmendra Pradhan Resign: विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश! धर्मेंंद्र प्रधान यांचा राजीनामा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्र सरकारने पदावरून हटवले आहे. त्यानंतर सीजेपीने एकच जल्लोष केला आहे. अभिजीत दिपके यांनी यावर भाष्य केले आहे. मात्र त्यातच आता राजकारणात वेगवान घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेताच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तातडीने दिल्लीला रवाना झाल्याचे समजते आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात काही बदल पाहायला मिळणार का याची चर्चा सुरू झाली आहे. दिल्लीत देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मोठी जबाबदारी दिली जाणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घ्या, नाहीतर आणखी मोठं आंदोलन; अभिजीत दिपकेंचा केंद्र सरकारला इशारा

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आषाढी वारीनिमित पंढरपूर दौऱ्यावर होते. मात्र या सर्व वेगवान घडामोडी पाहता मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने सोलापूरवरूनच दिल्लीला रवाना झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवली जाणार की अन्य काही बदल केले जाणार हे येणारया काळातच स्पष्ट होणार आहे. मात्र धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीत घडामोडी वेगवान झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Web Title: After cjp protest dharmendra pradhan resign maharashtra cm devendra fadnavis visit delhi meet amit shah politics news

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Published On: Jul 25, 2026 | 03:06 PM

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