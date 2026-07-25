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सीजेपीच्या आंदोलनात श्वानाची वाईल्ड कार्ड एंट्री, विद्यार्थ्यांना पाहताच केला जल्लोष; Video Viral

Updated On: Jul 25, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

CJP Protest : सीजेपी आंदोलनात मोठे नेते, सेलिब्रिटी सर्व येऊन गेले पण डाॅगेश भावाच्या वाईल्ड कार्ड एंट्रीने Gen Z चा उत्साह वाढवला. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होतोय.

सीजेपीच्या आंदोलनात श्वानाची वाईल्ड कार्ड एंट्री, विद्यार्थ्यांना पाहताच केला जल्लोष; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • सीजेपी आंदोलन देशभर चर्चेत आहेत.
  • आंदोलनाचे अनेक व्हिडिओज व्हायरल झाले आहेत.
  • अशात जंतर-मंतरवर श्नावानाच्या एंट्रीचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय.
सीजेपी आंदोलनाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. कधी कुणी नाचताना दिसतय तर कुणी घोषणाबाजी करताना दिसून येत आहे. अशातच Gen Z च्या आंदोलनातील एक नवा आणि रंजक व्हिडिओ अलिकडेच इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे ज्याची जोरदार चर्चा होत आहे. जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सेलिब्रिंटीसह अनेक विरोधी पक्ष्याच्या नेत्यांनीही हजेही लावली आणि आता अशातच एका वाईल्ड कार्ड सदस्याची आंदोलनात हजेरी लागल्याचे दिसून आले आहे. ही अनोखी एंट्री कोणत्या मोठ्या व्यक्तीची नव्हती तर रस्त्यावरच्या एका श्वानाची होती. श्वानाला आंदोलनात सहभागी झाल्याचे पाहून Gen Z चांगलेच खुश झाले आणि सर्वांनी जल्लोषात त्याचे स्वागत केले. याचा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत आहे. चला यात काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, रस्त्यावर मोठ्या संख्येने आंदोलक जमलेले दिसत आहेत. त्याचवेळी, एक तरुण एका लहान कुत्र्याला घेऊन गर्दीत येतो. कुत्र्याकडे लक्ष जाताच, तिथे उपस्थित असलेल्या अनेक आंदोलकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलते. काही जण कुत्र्याभोवती जमून नाचू लागतात, तर काही जण हे संपूर्ण दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद करत असतात. व्हिडिओमध्ये एक तरुण आपल्या हातात श्वानाला पकडून डान्स करताना दिसतो, तर श्वानाची सरप्राईज एंट्री पाहून इतर विद्यार्थीही आनंदात नाचताना आणि हे दृष्य फोनमध्ये कैद करताना दिसतो. श्वानाला पाहून विद्यार्थी असे खुश झाले की त्यांचा उत्साह पाहून यूजर्सच्याही चेहऱ्यावर हसू आलं. हा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

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व्हिडिओ @ProfNoorul नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘डोगेश भाईंची शाही एन्ट्री. आंदोलन सुरूच राहील, आधी हे करूया’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “डाॅगेश भाई फुल स्वॅगमध्ये आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “प्राण्यांचा वापर करून करमणूक करू नका; माणसांची गर्दी पाहून ते आधीच घाबरलेले असतात”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्याला वाटलं असेल ही कसली गर्दी आहे ते पाहूया”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Cjp protest dog wildcard entry viral video jantar mantar

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Published On: Jul 25, 2026 | 02:57 PM

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