सीजेपीच्या आंदोलनात श्वानाची वाईल्ड कार्ड एंट्री, विद्यार्थ्यांना पाहताच केला जल्लोष; Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, रस्त्यावर मोठ्या संख्येने आंदोलक जमलेले दिसत आहेत. त्याचवेळी, एक तरुण एका लहान कुत्र्याला घेऊन गर्दीत येतो. कुत्र्याकडे लक्ष जाताच, तिथे उपस्थित असलेल्या अनेक आंदोलकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलते. काही जण कुत्र्याभोवती जमून नाचू लागतात, तर काही जण हे संपूर्ण दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद करत असतात. व्हिडिओमध्ये एक तरुण आपल्या हातात श्वानाला पकडून डान्स करताना दिसतो, तर श्वानाची सरप्राईज एंट्री पाहून इतर विद्यार्थीही आनंदात नाचताना आणि हे दृष्य फोनमध्ये कैद करताना दिसतो. श्वानाला पाहून विद्यार्थी असे खुश झाले की त्यांचा उत्साह पाहून यूजर्सच्याही चेहऱ्यावर हसू आलं. हा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
Dogesh भाई की रॉयल एंट्री।
प्रोटेस्ट तो होता रहेगा, पहले ये कर लेते हैं। pic.twitter.com/uMQtqK8EIf — Prof. इलाहाबादी ( نور ) (@ProfNoorul) July 24, 2026
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व्हिडिओ @ProfNoorul नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘डोगेश भाईंची शाही एन्ट्री. आंदोलन सुरूच राहील, आधी हे करूया’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “डाॅगेश भाई फुल स्वॅगमध्ये आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “प्राण्यांचा वापर करून करमणूक करू नका; माणसांची गर्दी पाहून ते आधीच घाबरलेले असतात”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्याला वाटलं असेल ही कसली गर्दी आहे ते पाहूया”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.