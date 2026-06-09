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Why Not Water Tanks: परदेशातील घरांच्या छतावर पाण्याच्या टाक्या का नसतात? जाणून घ्या यामागचे रंजक कारण!

Updated On: Jun 09, 2026 | 04:49 PM IST
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सारांश

Why No Water Tanks on Foreign Roofs: भारतात घराघरांवर पाण्याच्या टाक्या दिसतात, पण अमेरिका-कॅनडात असं का होत नाही? यामागचं रंजक शास्त्रीय कारण नक्की जाणून घ्या.

Why no water tanks on roofs in America

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Why No Water Tanks on Foreign Roofs: भारतात कदाचितच एखादे असे घर असेल ज्याच्या छतावर पाण्याची टाकी नसेल. काही घरांवर काळ्या रंगाची टाकी दिसते तर काहींवर पांढऱ्या. या टाक्यांचा वापर पाणी साठवण्यासाठी आणि संपूर्ण घरात त्याचा पुरवठा करण्यासाठी केला जातो. परंतु, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की अमेरिका, युरोप आणि इतर अनेक देशांमधील घरांच्या छतावर पाण्याच्या टाक्या का दिसत नाहीत? चला तर मग जाणून घेऊया यामागचे खरे कारण…..

भारतामध्ये घरांच्या छतावर पाण्याची टाकी का असते?

भारतातील अनेक शहरे आणि गावांमध्ये दिवसभर पाण्याचा पुरवठा होत नाही. २४ तास पाणी मिळत नसल्यामुळे लोक आपल्या गरजेसाठी पाणी साठवून ठेवतात. जेव्हा काही तासांसाठी पाणी येते. तेव्हा ते टाकीत साठवले जाते. जेणेकरून नंतर संपूर्ण घरात त्याचा वापर करता येईल. काही लोक तर छतावर सिमेंटच्या पाण्याची टाकी देखील बांधून घेतात.

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परदेशात घरांच्या छतावर पाण्याची टाकी का नसते?

कॅनडा, अमेरिका आणि युरोपसारख्या देशांमध्ये आधुनिक पाणी वितरण प्रणाली (Modern Water Distribution System) अस्तित्वात आहे. तिथे लोकांच्या घरांपर्यंत पाईपलाईन नेटवर्कच्या माध्यमातून पाण्याचा पुरवठा केला जातो. लोकांच्या घरात थेट (Direct) पाणी पोहोचते आणि पाण्याचा दाब (Water Pressure) इतका जास्त असतो की कित्येक मजली उंच इमारतींपर्यंत पाणी सहज चढते. त्यामुळे लोकांना घराच्या छतावर टाकी लावण्याची गरज पडत नाही.

टाकी नसण्यामागचे ‘हे’ देखील एक मोठे कारण

बहुतांश परदेशी देशांमध्ये हिवाळ्यात इतकी प्रचंड थंडी असते की, पाण्याचे बर्फात रूपांतर होते. तापमान खूपच थंड असल्याने उघड्या टाकीतील पाणी गोठून बर्फ बनू शकतो, ज्यामुळे पाईपलाईन फुटू शकते आणि टाकीचेही नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच तिथे जमिनीखालील (Underground) आणि सुरक्षित पाणी प्रणालीचा वापर केला जातो.

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परदेशातील लोक पाणी साठवत नाहीत का?

असे अजिबात नाही की परदेशात पाणी साठवण्याची कोणतीही सोय नसते. तिथेही काही विशिष्ट भागांसाठी किंवा सोसायट्यांसाठी एक मोठी सामायिक (Common) टाकी असते, जी एका वेगळ्या ठिकाणी उभारलेली असते. तिथून संपूर्ण परिसराला पाणी पुरवले जाते. या रचनेला तिथे ‘वॉटर टॉवर्स’ (Water Towers) म्हणून ओळखले जाते.

Web Title: Why foreign houses do not have water tanks on rooftop science facts marathi news

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Published On: Jun 09, 2026 | 04:49 PM

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