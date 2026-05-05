NEET 2026 Answer Key Updates: नीट परीक्षेची उत्तरतालिका कधी येणार? निकाल लागण्यापूर्वी गुणांचा अंदाज कसा लावाल? जाणून घ्या….

NEET 2026 Answer Key Updates: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) जून २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात नीट उत्तरतालिका प्रसिद्ध करणार आहे. गुण मोजण्याची पद्धत आणि आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया येथे वाचा.

Updated On: May 05, 2026 | 04:59 PM
  • उत्तरतालिका जून २०२६च्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता
  • विसंगतींना आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध
  • उत्तरांची तुलना करणे आणि परीक्षेतील अपेक्षितगुणांचा अंदाज लावणे शक्य
NEET 2026 Answer Key Updates: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) लवकरच नीट २०२६ परीक्षेची उत्तरतालिका प्रसिद्ध करेल अशी अपेक्षा आहे. कोड ११, १२, १३ आणि १४ यांसह सर्व प्रश्नपत्रिकेच्या संचाची उत्तरतालिका NTA च्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी आपला अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड टाकून उत्तरतालिकेची पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करू शकतात. तसेच NTA केवळ उत्तरतालिकाच नाही, उत्तरपत्रिका देखील प्रसिद्ध करेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरांची तुलना करणे आणि परीक्षेतील अपेक्षितगुणांचा अंदाज लावणे शक्य होईल.

विसंगतींना आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी प्रथम २०२६ साठी तात्पुरती उत्तरतालिका प्रसिद्ध करेल. त्यानंतर अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करेल. नीटची तात्पुरती उत्तरतालिका जून २०२६च्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्या उत्तरतालिकेत दिलेल्या कोणत्याही प्रश्नांच्या उत्तरावर विद्यार्थी आक्षेप नोंदवू शकतात. यामध्ये उमेद्वारांना विसंगतींना आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तात्पुरती उत्तरतालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर अंतिम उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध केली जाईल. उमेद्वारांनी उत्तरपत्रिकेसह (answer key) इतर अद्यतनांसाठी (updates)  अधिकृत वेबसाइटवर लक्ष ठेवावे.

 उत्तरपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी ‘या’ स्टेप्स फॉलो करा.

  1. प्रथम नीट परीक्षेच्या अधिकृत वेबसाइटला neet.nta.nic.in भेट द्यावी.
  2. NEET 2026 ची उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यावर तिची लिंक होमपेजवर दिसेल. त्यावर क्लिक करा.
  3. आता तुमचा नोंदणी क्रमांक (registration number) आणि जन्मतारीख (date of birth) यांसारखी तुमची माहिती भरा. त्यानंतर लॉग इन करा.
  4. लॉग इन केल्यानंतर उत्तरपत्रिकेची पीडीएफ (PDF) स्क्रीनवर दिसेल. त्यावर क्लिक करा.
  5. डाउनलोड करण्याव्यातिरिक्त तुम्ही त्या उत्तरपत्रिकेची प्रिंट काढू शकता.
  6. विद्यार्थी उत्तरपत्रिकेचा वापर करून त्यांच्या गुणांचा अंदाज लावू शकतात. शिवाय एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे दिल्यास ते तक्रार देखील करू शकतात. मात्र अंतिम उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यात बदल करणे कठीण होऊ शकते.

Published On: May 05, 2026 | 04:59 PM

