NEET UG 2026 Cancelled : यंदा नीट (NEET UG 2026) ची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. नुकतेच नीट यूजी 2026 चा पेपर फुटल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच आता या पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सीबीआय (CBI) करणार आहे.
यंदा ३ मे रोजी नीट परीक्षेला २२ लाखांहून अधिक उमेद्वार बसले होते. आता पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे NTA सर्व उमेद्वारांची परीक्षा पुन्हा घेणार असून, परीक्षेची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल.
नीटच्या पेपरफुटीचे प्रकरण राजस्थानमधील सीकर येथून समोर आले होते. राजस्थानमधील पोलिसांचे ‘SOG पथक’ या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत होते. सुरुवातीला पेपर लीक झालेला नाही, असे मत या पथकाने मांडले. मात्र नंतर मान्य केले की, परीक्षेपूर्वी एक गेस पेपर फुटला होता. ज्यातील अनेक प्रश्न जसेच्या तसे मुख्य परीक्षेत आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नीट परीक्षेतील १८० प्रश्नांपैकी सुमारे १२० ते १५० प्रश्न हुबेहुब आले होते. ज्यामध्ये केमिस्ट्रीचे ३० आणि बायोलॉजीचे ९० प्रश्न आले होते. तपासात असेही समोर आले की, पेपर सेट झाल्यानंतर तो छापण्यापूर्वीच प्रश्नांचा संच लीक झाला होता.
नीट परीक्षा रद्द करण्याबाबत NTA ने सांगितले की, आता या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास सीबीआय करेल आणि NTA या तपासात पूर्ण सहकार्य करेल. तसेच NTA ने स्पष्ट केले आहे की, पुन्हा परीक्षा घेतल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना त्रास होईल पण विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याकरिता हा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
