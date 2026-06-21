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MBBS Seats Statistics: ‘एक सरकारी जागा, ३६ दावेदार!’ यंदा नीट परीक्षेत चुरस वाढली; जाणून घ्या सरकारी आणि खाजगी जागांची आकडेवारी

Updated On: Jun 21, 2026 | 04:51 PM IST
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सारांश

NEET UG 2026 MBBS Seats Statistics: यंदा नीट यूजी परीक्षेसाठी किती लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे? सरकारी मेडिकल कॉलेजमधील एका जागेसाठी किती उमेदवारांमध्ये थेट स्पर्धा आहे? जाणून घ्या सविस्तर आकडेवारी

MBBS

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG 2026 MBBS Seats Mathematics Explainer:  मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यास उत्सुक असलेले २२ लाखांहून अधिक तरुण आज नीट यूजी परीक्षा देत आहेत. यंदाची स्पर्धा अत्यंत चुरशीची आणि रंजक होणार आहे. याचा अंदाज तुम्ही यावरूनच लावू शकता की, सरकारी कॉलेजमधील एका एका एमबीबीएस (MBBS) जागेसाठी तब्बल ३६ उमेदवार आपली पूर्ण ताकद पणाला लावत आहेत. देश-परदेशातील ५०० हून अधिक शहरांमधील केंद्रांवर आज लाखो परीक्षार्थी पेन आणि पेपर मोडमध्ये ओएमआर शीटवर नीट यूजी परीक्षा देतील.

नीट यूजी परीक्षा पारदर्शक आणि वादांशिवाय पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने जमिनीपासून ते थेट कंट्रोल रूमपर्यंत सुरक्षा व्यवस्था राखली आहे. परीक्षा सुरू होण्याच्या ठीक एक दिवस आधी NTA आणि स्थानिक पोलिसांनी रीतसर मॉक ड्रिल करून सर्व व्यवस्थांची कडक चाचणी घेतली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी जागेसाठी मोठी स्पर्धा लागलेली दिसत आहे.

सरकारी जागेसाठी लागलीय मोठी चुरस

नीट परीक्षा देणाऱ्या बहुतांश उमेदवारांचे पहिले लक्ष्य सरकारी मेडिकल कॉलेज हेच असते. येथील फी खाजगी (प्रायव्हेट) मेडिकल कॉलेजच्या तुलनेत खूपच कमी आणि परवडणारी असते. यंदाची आकडेवारी पाहिल्यास, देशातील ४५० सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये एकूण ६३,१६० जागा उपलब्ध आहेत. म्हणजेच, प्रत्येक जागेसाठी सरासरी ३६ उमेदवारांमध्ये थेट लढत आहे. खाजगी आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीचा विचार केला, तर ३७३ संस्थांमध्ये ६६,४४३ जागा आहेत. दोन्ही मिळून देशातील एकूण ८२४ कॉलेजांमध्ये १,२९,६०३ एमबीबीएस जागांवर प्रवेश दिला जाणार आहे. या हिशोबाने एकूण सरासरी पाहता १ जागेसाठी १८ विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा असणार आहे.

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विद्यार्थिनींची संख्या सर्वाधिक

यंदाच्या नीट यूजी परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एक अत्यंत रंजक ट्रेंड समोर येतो. एकूण २२,७९,७४३ नोंदणीकृत परीक्षार्थींमध्ये यंदा मुलींची संख्या सर्वाधिक दिसून येत आहे. एकूण अर्जदारांपैकी ५८ टक्के म्हणजेच १३,३२,९२८ मुली तर मुलांचा वाटा ४२ टक्के म्हणजेच ९,४६,८१५ आहे. यापूर्वी झालेल्या नीट यूजी परीक्षेत उमेदवारांच्या उपस्थितीचा रेकॉर्डही उत्कृष्ट राहिला होता, येथे ९६.७२ टक्के म्हणजेच सुमारे २२,०५,०३५ उमेदवार उपस्थित होते.

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Web Title: Neet ug 2026 mbbs seats government private colleges admission

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Published On: Jun 21, 2026 | 04:51 PM

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