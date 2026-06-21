ओस पडलेले रस्ते, मद्य विक्रीवर बंदी…, G-7 शिखर परिषद संपताच फ्रान्समध्ये गोंधळ; कारण काय?

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मिळालेल्या माहितीनुसार, फ्रान्समध्ये उष्णता प्रचंड वाढली आहे. यामुळे जंगलातील आगीचा धोका वाढला असून फ्रेंच सरकारने आपत्कालीन सेवांना हाय अलर्टवर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, फ्रान्समध्ये जून महिन्यात सर्वोच्च तापमान नोंदवले जाण्याची शक्यता आहे. अनेक शहरांमध्ये नेहमीपेक्षा हवामानाचा पार जास्त वाढला आहे. याशिवाय स्पेन, पोर्तुगाल आणि इटलीतही उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत अनेक मैदानी क्रीडा स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपासन विक्रीवर बंदी घालण्यात आली असून मद्यपानावरही कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे वैद्यकीय यंत्रणा उष्माघातग्रस्त नागरिकांवर लक्ष्य केंद्रित करु शकेल.
२००३ मध्ये फ्रान्समध्ये भीषण उष्णतेची लाट आली होती. अशाच लाटीची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. २००३ साली या उष्णतेने जवळपास १५ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. यामुळे यावेळी वृद्धाश्रम, नागरि वस्त्या, बेघर नागरिकांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. नागरिकांना दुपारच्या वेळी घराबाहेर न पडण्याचे आदेश फ्रेंच सरकारने दिले आहेत.
याशिवाय पर्यटनस्थळांवर नागरिकांना आणि पर्यटकांना दिलासा देण्यासाठी विशेष कूलिंग सिस्टम उभारण्यात आले आहे. फ्रान्समधील बहुतांश घरांमध्ये वातानुकूलन यंत्रणा नसल्याने गरमीपासून बचाव कठणी होतो. यामुळे वीजपुरवठा सुरक्षित राहावा यासाठी अणुउर्जा प्रकल्पांतील पाण्याच्या उपलब्धतेची काळजी घेतली जात आहे.
फ्रान्सच्या प्रसिद्ध म्युझिक डे उत्सावरही याचा परिणाम झाला आहे. या कार्यक्रमाच्या आयोजकांना मद्यपान टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच शाळांनाही परिक्षा पुढे ढकलण्यास सांगण्यात आले आहे. उष्णतेच्या वाढत्या संकटामुळे संपूर्ण फ्रान्समध्ये सतर्कतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
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