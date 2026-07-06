NEET UG 2026 Refund: नीटच्या विद्यार्थ्यांकडे बँक खात्याची माहिती सुधारण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक; अन्यथा रिफंड अडकणार

NEET UG 2026 Refund: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) नीट यूजी २०२६ (NEET UG 2026) ची परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा नोटीस जारी केला आहे. जर तुम्ही देखील रिफंडच्या पैशांची वाट पाहत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. एनटीएने बँक खात्याची माहिती कन्फर्म (निश्चित) केलेल्या उमेदवारांच्या खात्यात पैसे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, ज्या उमेदवारांच्या बँक खात्याच्या माहितीत काही चूक आहे किंवा ज्यांनी अद्याप आपली माहिती अपडेट केलेली नाही, त्यांच्याकडे आपली चूक सुधारण्यासाठी आता खूपच कमी वेळ शिल्लक राहिला आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या नोटीसनुसार, नीट यूजी २०२६ च्या रिफंडसाठी बँक खात्याची माहिती ऑनलाइन सुधारण्याची किंवा अपडेट करण्याची अंतिम तारीख उद्या म्हणजेच ७ जुलै २०२६ (रात्री ११:५० वाजेपर्यंत) निश्चित करण्यात आली आहे. जर तुम्ही तोपर्यंत आपली माहिती दुरुस्त केली नाही, तर तुमचा रिफंड अडकू शकतो. आतापर्यंत ८,२९,५१० उमेदवारांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती अपडेट केली आहे. उर्वरित उमेदवारांना कोणताही विलंब न करता अधिकृत पोर्टल neet.nta.nic.in वर जाऊन आपली माहिती पुन्हा तपासून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
एनटीएने स्पष्ट केले आहे की, नीट यूजी २०२६ मधील त्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या बँक खात्यात रिफंडचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे, ज्यांची बँकिंग माहिती पोर्टलवर पूर्णपणे अचूक आढळली आहे. जर तुमची माहिती आधीपासूनच योग्य असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. तुमचे पैसे लवकरच तुमच्या खात्यात जमा होतील.
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तुमचे बँक खाते क्रमांक (Account Number), आयएफएससी (IFSC) कोड किंवा नावामध्ये कोणतीही लहान-मोठी चूक असेल, तर तुमच्याकडे उद्या रात्रीपर्यंतच संधी आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे (NTA) करेक्शन पोर्टल ७ जुलै २०२६ रोजी रात्री ११:५० वाजता बंद केले जाईल. यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत बँक खात्याची माहिती सुधारण्याची दुसरी संधी दिली जाणार नाही आणि कोणताही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
नीट यूजीचा (NEET UG) रिफंड मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक खात्याची माहिती सुरक्षितपणे अपडेट करण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करा:
1. एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in वर जा.
2. होमपेजवर दिलेल्या ‘Update Bank Details for Refund’ या लिंकवर क्लिक करा.
3. तुमचा लॉगिन क्रेडेंशियल (अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड) टाकून अकाउंटमध्ये लॉगिन करा.
4. बँक खाते क्रमांक, खातेदाराचे नाव आणि अचूक आयएफएससी (IFSC) कोड प्रविष्ट (Enter) करा.
5. सर्व माहिती काळजीपूर्वक पुन्हा तपासून घ्या आणि ‘सबमिट’ (Submit) बटणावर क्लिक करा.
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