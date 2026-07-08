Marathi Serial: ‘मोहिनी’मध्ये मोठा ट्विस्ट! RK च्या आयुष्यात दीपाची एंट्री; सुपरस्टार जेलमध्ये जाणार?

‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ या कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेत सध्या एकापाठोपाठ एक धक्कादायक घडामोडी घडत असून, कथानकाने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. RK आणि त्याच्या कुटुंबातील वाढता संघर्ष आता निर्णायक वळणावर आला आहे. आपल्या वडिलांशी गैरवर्तन केल्यामुळे संतापलेल्या मोहिनीने थेट RK च्या कानशिलात लगावल्याने संपूर्ण कुटुंब हादरून गेले आहे.
या धक्क्यातून कुटुंब सावरत नाही, तोच RK च्या आयुष्यातील भूतकाळ पुन्हा समोर येतो. त्याची माजी प्रेयसी दीपा पुन्हा त्याच्या आयुष्यात दाखल झाली असून, ही भूमिका अभिनेत्री विधीशा म्हस्कर साकारत आहे. एकेकाळी दीपाच्या विश्वासघातामुळे प्रेमावरचा विश्वास गमावलेल्या RK च्या आयुष्यात मोहिनी आल्यावर अनेक बदल झाले होते. मात्र, दीपाच्या पुनरागमनामुळे पुन्हा एकदा त्याच्या भावविश्वात मोठं वादळ निर्माण होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, दीपाने RK ची बंद पडलेली फिल्म स्वतः मुख्य अभिनेत्री बनून पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सुरुवातीला याला तीव्र विरोध करणारा RK अखेर परिस्थितीपुढे झुकतो आणि तिच्यासोबत काम करण्यास तयार होतो. मात्र, त्याच्या मनात प्रेम नसून केवळ सूडाची भावना असते. शूटिंगला सुरुवात होताच RK पुन्हा दारूच्या आहारी जातो आणि त्याचा रागीट व बेफिकीर स्वभाव संपूर्ण युनिटसाठी डोकेदुखी ठरतो.
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या सर्वांमध्ये RK मोहिनीला स्वतःची पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट म्हणून कामावर ठेवतो. दीपाला जाणीवपूर्वक चिडवण्यासाठी तो मोहिनीचा वापर करू लागतो. या गोष्टीमुळे दीपासोबतच मोहिनीशी लग्न करण्याची इच्छा असलेला मुकुंदही संतप्त होतो. त्यामुळे मोहिनी, RK, दीपा आणि मुकुंद यांच्यातील नातेसंबंध अधिकच गुंतागुंतीचे बनतात.
याचदरम्यान कथानकात आणखी एक धक्कादायक ट्विस्ट येणार आहे. सुपरस्टार RK थेट जेलमध्ये जाणार असल्याचे प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आले आहे. मात्र, त्यामागचं नेमकं कारण काय? या संपूर्ण प्रकरणात मोहिनीची भूमिका काय असेल? RK च्या सूडाच्या प्रवासाचा शेवट कुठे होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आगामी भागांमध्ये मिळणार आहेत.
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प्रेम, विश्वासघात, सूड आणि नात्यांमधील संघर्ष अशा अनेक भावनांचा संगम असलेल्या ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ मालिकेत आता पुढे काय घडणार, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.