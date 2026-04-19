Job Fraud Alert : Interview द्यायला पोहोचला तर कंपनीच गायब! लोकं बोलायला लागले- नशीबच खराब, पण नेमकं काय घडलं?

आजच्या काळात, नोकरी मिळवणे हे एका आव्हानापेक्षा कमी नाही. मात्र, काही वेळा हीच गोष्ट तुम्हाला गंभीर संकटातही टाकू शकते. एका तरुणाच्या बाबतीत अगदी असेच काहीतरी घडले. एक बेरोजगार तरुण एका अत्यंत प्रतिष्ठित कंपनीत मुलाखत देण्यासाठी म्हणून गेला होता; पण तो त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर असं काही घडलं, त्याची कुणीही कधीच कल्पना केली नसेल. ज्या कंपनीत तो मुलाखतीसाठी गेला होता, त्या कंपनीचे प्रत्यक्षात काहीही अस्तित्वच नव्हते; कार्यालयाचा पत्ता आणि तिची वेबसाईट हे सर्व केवळ एक भुलभलैया होतं.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सध्या व्हायरल होत असलेल्या एका पोस्टने, नोकरीच्या संधीच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या एका मोठ्या डिजिटल घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. चार महिन्यांपासून बेरोजगार असलेली एक व्यक्ती ऑपरेशन्स मॅनेजरचे पद मिळवण्यासाठी इतका तत्पर होता की, सावधगिरी बाळगण्याऐवजी, त्याने घोटाळेबाजांनी केलेल्या प्रत्येक सूचनेचं पाहन केलं आणि मुलाखतीपूर्वी, त्याने ” ‘बिल्डिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस’ च्या नावाखाली मागितलेली प्रत्येक माहिती कोणताही संकोच न बाळगता त्यांना दिली.
एका तरुणाने ‘Reddit’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, तो गेल्या चार महिन्यांपासून बेरोजगार होता. जेव्हा त्याला एका मोठ्या कार्यालयीन इमारतीमधील एका विशिष्ट ‘Suite नंबर तसेच त्यासोबतच मुलाखतीचे Calendar Invitation मिळालं, तेव्हा त्याला प्रचंड आनंद झाला. मात्र, जेव्हा तो दुपारी मुलाखतीसाठी तिथे पोहोचला, तेव्हा सुरक्षा रक्षकाने त्याला जी माहिती दिली, ती अत्यंत धक्कादायक होती. त्या रक्षकाने त्याला सांगितले की, इमारतीचा १४ वा मजला गेल्या सहा महिन्यांपासून रिकामा आहे. सध्या तिथे बांधकाम सुरू आहे आणि विशेष म्हणजे, त्या ठिकाणी त्या नावाची कोणतीही कंपनी अस्तित्वातच नाही.
त्यानंतर, जेव्हा त्या तरुणाने भरती करणाऱ्या recruiter ला फोन केला, तेव्हा नंबर स्विच ऑफ येत होता आणि कंपनीच्या website वर ‘404 error’ दिसत होता. तेव्हाच त्याच्या हे लक्षात आले की, या भामट्यांनी ही योजना त्याला नोकरी देण्यासाठी नव्हे, तर त्याचा डेटा चोरण्यासाठी रचली होती. आता त्या फसवणूक करणाऱ्यांकडे त्याचा घराचा पत्ता, ओळखपत्रांच्या स्कॅन प्रती, सोशल सिक्युरिटी क्रमांक आणि नोकरीचा संपूर्ण इतिहास उपलब्ध आहे. एका पोस्टमध्ये त्याने लिहिले की, पैशांची गरज आणि त्यातून निर्माण झालेली निकड यामुळे त्याने ही सर्व माहिती त्या भामट्यांशी सामायिक केली होती.
या घटनेनंतर, त्या तरुणाने त्वरित आपले क्रेडिट कार्ड freeze केले आणि या प्रकरणाची पोलिसांकडे तक्रार केली. आता, सोशल मीडियावर लोक या घटनेवर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. काही वापरकर्त्यांनी अशी कमेंट केली की, जोपर्यंत प्रत्यक्ष नोकरीची ऑफर हाती येत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने आपली वैयक्तिक माहिती कधीही समोरच्याला देऊ नये. दरम्यान, इतर अनेकांनी असे नमूद केले की, अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना आता अधिकाधिक सामान्य झाल्या आहेत. तरीही, आणखी काही वापरकर्त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, त्या तरुणाचे केवळ नशीबच खराब होते.