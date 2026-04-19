Job Fraud Alert : Interview द्यायला पोहोचला तर कंपनीच गायब! लोकं बोलायला लागले- नशीबच खराब, पण नेमकं काय घडलं?

प्रत्येक क्षेत्रात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. जेव्हा एक तरुण नोकरीच्या मुलाखतीसाठी पोहोचला, तेव्हा त्याला असे आढळून आले की, ज्या कंपनीसाठी तो आला होता, तशी कोणतीही कंपनी अस्तित्वातच नव्हती.

Updated On: Apr 19, 2026 | 02:12 PM
Job Fraud Alert : आजच्या डिजिटल युगात, नोकरीच्या मुलाखतीला सामोरे जाणे हे काही कमी आव्हानात्मक काम नाही. जग अधिकाधिक डिजिटल होत असताना, प्रत्येक क्षेत्रात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. जेव्हा एक तरुण नोकरीच्या मुलाखतीसाठी पोहोचला, तेव्हा त्याला असे आढळून आले की, ज्या कंपनीसाठी तो आला होता, तशी कोणतीही कंपनी अस्तित्वातच नव्हती. फसवणूकदारांनी एका चलाख युक्तीचा वापर करून त्याची सर्व वैयक्तिक माहिती कशी मिळवली, हे जाणून घ्या.

नोकरी मिळवणे हे एका आव्हान

आजच्या काळात, नोकरी मिळवणे हे एका आव्हानापेक्षा कमी नाही. मात्र, काही वेळा हीच गोष्ट तुम्हाला गंभीर संकटातही टाकू शकते. एका तरुणाच्या बाबतीत अगदी असेच काहीतरी घडले. एक बेरोजगार तरुण एका अत्यंत प्रतिष्ठित कंपनीत मुलाखत देण्यासाठी म्हणून गेला होता; पण तो त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर असं काही घडलं, त्याची कुणीही कधीच कल्पना केली नसेल. ज्या कंपनीत तो मुलाखतीसाठी गेला होता, त्या कंपनीचे प्रत्यक्षात काहीही अस्तित्वच नव्हते; कार्यालयाचा पत्ता आणि तिची वेबसाईट हे सर्व केवळ एक भुलभलैया होतं.

मोठ्या डिजिटल घोटाळ्याचा पर्दाफाश

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सध्या व्हायरल होत असलेल्या एका पोस्टने, नोकरीच्या संधीच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या एका मोठ्या डिजिटल घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. चार महिन्यांपासून बेरोजगार असलेली एक व्यक्ती ऑपरेशन्स मॅनेजरचे पद मिळवण्यासाठी इतका तत्पर होता की, सावधगिरी बाळगण्याऐवजी, त्याने घोटाळेबाजांनी केलेल्या प्रत्येक सूचनेचं पाहन केलं आणि मुलाखतीपूर्वी, त्याने ” ‘बिल्डिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस’ च्या नावाखाली मागितलेली प्रत्येक माहिती कोणताही संकोच न बाळगता त्यांना दिली.

कंपनीच्या नावाखाली मोठी फसवणूक

एका तरुणाने ‘Reddit’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, तो गेल्या चार महिन्यांपासून बेरोजगार होता. जेव्हा त्याला एका मोठ्या कार्यालयीन इमारतीमधील एका विशिष्ट ‘Suite नंबर तसेच त्यासोबतच मुलाखतीचे Calendar Invitation मिळालं, तेव्हा त्याला प्रचंड आनंद झाला. मात्र, जेव्हा तो दुपारी मुलाखतीसाठी तिथे पोहोचला, तेव्हा सुरक्षा रक्षकाने त्याला जी माहिती दिली, ती अत्यंत धक्कादायक होती. त्या रक्षकाने त्याला सांगितले की, इमारतीचा १४ वा मजला गेल्या सहा महिन्यांपासून रिकामा आहे. सध्या तिथे बांधकाम सुरू आहे आणि विशेष म्हणजे, त्या ठिकाणी त्या नावाची कोणतीही कंपनी अस्तित्वातच नाही.

डेटा चोरण्यासाठी जाळं

त्यानंतर, जेव्हा त्या तरुणाने भरती करणाऱ्या recruiter ला फोन केला, तेव्हा नंबर स्विच ऑफ येत होता आणि कंपनीच्या website वर ‘404 error’ दिसत होता. तेव्हाच त्याच्या हे लक्षात आले की, या भामट्यांनी ही योजना त्याला नोकरी देण्यासाठी नव्हे, तर त्याचा डेटा चोरण्यासाठी रचली होती. आता त्या फसवणूक करणाऱ्यांकडे त्याचा घराचा पत्ता, ओळखपत्रांच्या स्कॅन प्रती, सोशल सिक्युरिटी क्रमांक आणि नोकरीचा संपूर्ण इतिहास उपलब्ध आहे. एका पोस्टमध्ये त्याने लिहिले की, पैशांची गरज आणि त्यातून निर्माण झालेली निकड यामुळे त्याने ही सर्व माहिती त्या भामट्यांशी सामायिक केली होती.

कार्ड freeze करण्यात आलं

या घटनेनंतर, त्या तरुणाने त्वरित आपले क्रेडिट कार्ड freeze केले आणि या प्रकरणाची पोलिसांकडे तक्रार केली. आता, सोशल मीडियावर लोक या घटनेवर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. काही वापरकर्त्यांनी अशी कमेंट केली की, जोपर्यंत प्रत्यक्ष नोकरीची ऑफर हाती येत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने आपली वैयक्तिक माहिती कधीही समोरच्याला देऊ नये. दरम्यान, इतर अनेकांनी असे नमूद केले की, अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना आता अधिकाधिक सामान्य झाल्या आहेत. तरीही, आणखी काही वापरकर्त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, त्या तरुणाचे केवळ नशीबच खराब होते.

Published On: Apr 19, 2026 | 02:12 PM

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; 'या' तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

CM Devendra Fadnavis

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

