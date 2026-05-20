Meta Layoffs: पहाटेचा ईमेल 8000 लोकांची झोप उडवून गेला, Meta कडून एका झटक्यात मोठी नोकरकपात

तंत्रज्ञान हे माणसाच्या मदतीसाठी बनवण्यात आलं होतं. पण हेच तंत्रज्ञान आपल्याच जीवावर काळ ठरेल तर... सध्या असंच काहीसं घडत आहे. तंत्रज्ञानाचा वेगाने होणारा विकास अनेकांच्या नोकरीवर घाला घालत आहे. त्यामुळे सध्या अनेकांच्या नोकऱ्यांना ग्रहण लागल्याच्या बातम्या समोर येत आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 03:29 PM
( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ‘Meta’ मध्येही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात
  • AI मधील मोठी गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांवरील परिणाम
  • मार्क झुकरबर्ग चं ध्यान आता AI वर
Meta Layoffs Update: तंत्रज्ञान हे माणसाच्या मदतीसाठी बनवण्यात आलं होतं. पण हेच तंत्रज्ञान आपल्याच जीवावर काळ ठरेल तर… सध्या असंच काहीसं घडत आहे. तंत्रज्ञानाचा वेगाने होणारा विकास अनेकांच्या नोकरीवर घाला घालत आहे. त्यामुळे सध्या अनेकांच्या नोकऱ्यांना ग्रहण लागल्याच्या बातम्या समोर येत आहे. अशातच Amazon, IBM आणि Infosys यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या पाठोपाठ, आता ‘Meta‘ मध्येही AI मुळे होणारी मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचारी कपात केली आहे. नेमकं काय घडलं?

सिंगापूरमध्ये कर्मचारी कपात सुरू

‘मेटा’ने सिंगापूरमधील आपल्या आशियाई केंद्रात कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक स्तरावर सुमारे ८,००० पदे रद्द करण्याच्या योजनेवर कंपनी काम करत आहे. खर्च कमी करण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये (AI) मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे सुलभ व्हावे, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सिंगापूरमधील कर्मचाऱ्यांना आज, २० मे रोजी पहाटे ४:०० वाजता ई-मेलद्वारे या घडामोडीची माहिती देण्यात आली. या पाठोपाठ, युरोप आणि अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना सूचना पाठवण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांना सध्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्यास सांगण्यात आले आहे. या कर्मचारी कपातीचा अभियांत्रिकी आणि उत्पादन विभागांतील संघांवर विशेषतः मोठा परिणाम होत आहे.

AI मधील मोठी गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांवरील परिणाम

विशेष म्हणजे, ‘मेटा’या वर्षी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर म्हणजेच AIवर १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम खर्च करण्याची योजना आखत आहे. शिवाय, कंपनीचे लक्ष आता AI-first रचनेकडे वळले आहे, ज्यामुळे संस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे. या अनुषंगाने, कंपनीने चार नवीन ‘AI-केंद्रित’ teams स्थापन केले आहेत; तसेच निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी कंपनी आपल्या व्यवस्थापन स्तरांची पुनर्रचना करत आहे. या बदलांमुळे कंपनीला दरवर्षी अंदाजे ३ अब्ज डॉलर्सची बचत होण्याची अपेक्षा आहे.

कर्मचाऱ्यांवरील वाढता दबाव

या कर्मचारी कपातीचा सर्वाधिक आणि असंतुलित परिणाम हा तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी विभागांतील कार्यसंघांवर होत आहे. आशिया खंडामध्ये ‘मेटा’साठी सिंगापूर हे एक अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र असल्याने, या कपातीचे परिणाम सर्वप्रथम तिथेच जाणवले. अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये नोकरी जाण्याची सततची भीती निर्माण झाली आहे; याचा त्यांच्या कामातील कामगिरीवर आणि मानसिक स्वास्थ्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी तर कंपनीच्या या निर्णयाविरोधात आपला विरोधही व्यक्त केला आहे.

मार्क झुकरबर्ग चं ध्यान आता AI वर

मार्क झुकरबर्ग यांनी ‘AI’ला कंपनीचे सर्वोच्च प्राधान्य बनवले आहे. Google आणि OpenAI सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी, ‘Meta’ आता AI क्षेत्रात वेगाने गुंतवणूक करत आहे. कंपनी आपल्या अभियंत्यांनाही AI साधनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. दरम्यान, काही कर्मचाऱ्यांना अशी चिंता वाटत आहे की, त्यांच्या डेटाचा वापर AI च्या प्रशिक्षणासाठी केला जाऊ शकतो.पुढील कर्मचारी कपातीची शक्यता लक्षात घेता, काही अहवालांनुसार ही कपात Meta च्या सध्या सुरू असलेल्या पुनर्रचना प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. भविष्यात आणखी कर्मचारी कपात होण्याची शक्यता आहे; तथापि, या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.

Published On: May 20, 2026 | 03:29 PM

