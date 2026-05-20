NTA Reforms: नीट वादानंतर एटीएने केली ४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; आता ‘AI’ने रोखली जाणार पेपरफुटी?

नीट पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीमध्ये (NTA) ४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी CTO आणि CFO सारख्या मोठ्या पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 02:03 PM
  • एनटीए (NTA) मध्ये चार वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
  • आता प्रत्येक टप्प्यावर लागू होणार तांत्रिक सुरक्षा उपाय
  • एनटीएवर दरवर्षी १ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांची जबाबदारी
NTA Reforms: नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीला नवीन स्वरूपात मजबूत करत आहे. आता सरकारने एनटीए (NTA) मध्ये चार वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये संयुक्त सचिव (Joint Secretary) आणि दोन संचालक (Director) दर्जाचे अधिकारी समाविष्ट आहेत. या नवीन नियुक्तीसोबतच टिक्निकल, फायनान्स (finance) आणि एचआर (hr) या विभागांसाठी स्वतंत्र तज्ञ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी भरती प्रक्रिया काढली आहे.

सुरक्षा आणि डिजीटल यंत्रणा अधिक मजबूतीसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, एनटीएने अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांसाठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार आता परीक्षेची सुरक्षा आणि डिजीटल यंत्रणा पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत केली जाणार आहे. त्यामुळे एनटीए एजन्सीमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, प्रशासकीय सुधारणा लागू करणे आणि संपूर्ण यंत्रणेवर बारकाईन लक्ष ठेवणे या महत्त्वपूर्ण कामांसाठी अधिकाऱ्यांची निवड करणार आहे. याशिवाय, एनटीएने मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (CTO – Chief Technology Officer), मुख्य वित्त अधिकारी (CFO – Chief Finance Officer) आणि महाव्यवस्थापक-एचआर (General Manager-HR) यांसारख्या मोठ्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.

आता प्रत्येक टप्प्यावर लागू होणार तांत्रिक सुरक्षा उपाय

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आता परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यात तांत्रिक सुरक्षा उपाय लागू केले जातील. यामध्ये एआय (AI) आणि डेटा अनालिटिक्सचा वापर करून संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईल. तसेच परीक्षा केंद्रावर बायोमेट्रिक ओळख आणि चेहऱ्यांची ओळख पटवणाऱ्या यंत्रणा अधिक मजबूत केल्या जातील.

एनटीएवर दरवर्षी १ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांची जबाबदारी

एनटीए दरवर्षी देशभरात 1 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रवेश परीक्षांचे आयोजन करते. परिणामी, अलीकडच्या पेपरफुटीच्या वादामुळे एटीएच्या विश्वासार्हतेवर मोठा परिणाम झाला आहे, त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.

