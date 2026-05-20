RTO India: फक्त 100 रुपयांच्या निष्काळजीपणामुळे बसणार 10,000 रुपयांचा फटका; गाडी असेल तर ‘हा’ नियम आत्ताच वाचा

PUC Certificate Fine India 2026 : आजच्या वेगवान युगात वाहतुकीचे नियम पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने कडक आणि कडक करण्यात आले आहेत. बहुतेक वाहनधारक आता रस्त्यावर उतरताना हेल्मेट घालणे, कारमध्ये सीट बेल्ट लावणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि गाडीची कागदपत्रे सोबत ठेवणे या गोष्टी अत्यंत काळजीपूर्वक पाळतात. परंतु, या धावपळीत एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि छोट्याशा कागदपत्राकडे बहुतांश लोकांचे दुर्लक्ष होते. हा छोटासा निष्काळजीपणा भविष्यात तुमच्या खिशाला मोठी कात्री लावू शकतो. आम्ही ज्या कागदपत्राबद्दल बोलत आहोत ते म्हणजे ‘पॉल्युशन अंडर कंट्रोल’ म्हणजेच पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र. जर तुमच्या गाडीचे पीयूसी कालबाह्य झाले असेल, तर वाहतूक पोलीस तुम्हाला थेट १०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड ठोकू शकतात.
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे शहरांमधील हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने पीयूसी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक केले आहे. हे प्रमाणपत्र या गोष्टीचा पुरावा असते की तुमचे वाहन निर्धारित मानकांपेक्षा जास्त धूर किंवा विषारी वायू सोडत नाही. मग ती तुमची दुचाकी असो, स्कूटर, कार, ऑटो रिक्षा किंवा एखादा मोठा ट्रक रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक इंधनावरील वाहनासाठी वैध पीयूसी असणे अनिवार्य आहे. जर तुमचे वाहन वैध प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर धावताना आढळले, तर मोटर वाहन कायद्यानुसार पहिल्याच गुन्ह्यासाठी मोठा दंड आणि अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट तुरुंगवासाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
अनेक वाहनधारकांना असे वाटते की पीयूसी काढणे म्हणजे सरकारी कार्यालयात चकरा मारणे किंवा एखादी किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया पूर्ण करणे आहे. पण वास्तविकता अत्यंत सोपी आहे. हे प्रमाणपत्र तुम्ही तुमच्या जवळच्या कोणत्याही अधिकृत उत्सर्जन चाचणी केंद्रावरून किंवा राष्ट्रीय महामार्गांवरील पेट्रोल पंपांवरून सहज मिळवू शकता. तेथील कर्मचारी वाहनाच्या सायलेन्सरमध्ये एक कॉम्प्युटराईज्ड मशीन पाईप टाकून धुराची आणि उत्सर्जित वायूंची ऑटोमॅटिक तपासणी करतात. ही संपूर्ण चाचणी पूर्ण होऊन डिजिटल प्रमाणपत्र हातात येण्यासाठी अवघे १० ते १५ मिनिटे लागतात. यामध्ये दुचाकी वाहनांसाठी साधारणपणे ७० ते ८० रुपये खर्च येतो, तर कार किंवा मोठ्या वाहनांसाठी १०० ते १५० रुपयांपर्यंत नाममात्र शुल्क आकारले जाते.
जर तुम्हाला वाटत असेल की वाहतूक पोलीस रस्त्यावर तपासणी करत नाहीत, तर आपण दंडापासून वाचू शकतो, तर हा तुमचा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. कारण आता देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये वाहतूक विभागाने ‘डिजिटल देखरेख’ (Digital Surveillance) प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. आरटीओचे (RTO) मध्यवर्ती सर्व्हर थेट वाहन डेटाबेसशी जोडलेले आहेत. जशी तुमच्या गाडीच्या पीयूसीची वैधता संपते, तशी सिस्टीम स्वयंचलितपणे त्याचा मागोवा घेते आणि हायटेक कॅमेऱ्यांच्या मदतीने किंवा डेटा ट्रॅकिंगद्वारे थेट वाहन मालकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर ई-चलन (E-Challan) पाठवले जाते. त्यामुळे रस्त्यावरील पोलिसांची नजर चुकवणे आता पुरेसे राहिलेले नाही.
अनेकदा तांत्रिक बिघाडामुळे किंवा सिस्टीमच्या चुकीमुळे वैध पीयूसी असतानाही चुकीचे चलन कापले जाण्याच्या घटना घडतात. अशा वेळी जर तुमच्याकडे पीयूसीची वैध डिजिटल किंवा कागदी प्रत असेल, तर तुम्ही वाहतूक विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा न्यायालयात त्या चलनाविरुद्ध ऑनलाइन तक्रार नोंदवून ते रद्द करून घेऊ शकता. सुरक्षित आणि चिंतामुक्त प्रवासासाठी सर्वोत्तम उपाय म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये ‘mParivahan’ किंवा ‘DigiLocker’ अॅपमध्ये पीयूसीची डिजिटल प्रत नेहमी अपलोड करून ठेवावी आणि त्याची वैधता संपण्याच्या दोन दिवस आधीच त्याचे नूतनीकरण करून घ्यावे. अवघ्या काही रुपयांचा हा कागदाचा तुकडा तुम्हाला हजारो रुपयांच्या दंडापासून आणि नाहक कायदेशीर त्रासापासून वाचवू शकतो.