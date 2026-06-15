PMRC Scheme 2026: जर तुम्ही एक संशोधक (Researcher) असून आर्थिक मदतीसाठी एखाद्या सरकारी फेलोशिपचा लाभ घेऊ इच्छित असाल, तर शिक्षण मंत्रालयाची ‘प्राईम मिनिस्टर रिसर्च चेअर स्कीम’ (Prime Minister Research Chair Scheme – PMRC 2026) तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. शिक्षण मंत्रालयाने भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांसाठी आणि संशोधकांसाठी ‘PMRC 2026’ या विशेष उपक्रमाची सुरुवात केली आहे.
या फेलोशिपअंतर्गत शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना भारतातील नामांकित विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमध्ये संशोधन करण्याची सुवर्णसंधी दिली जाणार आहे. जर तुम्हाला या फेलोशिपचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्ही १५ जुलै २०२६ पर्यंत अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करू शकता.
भारत सरकारच्या या फेलोशिपसाठी (Fellowship) भारतीय वंशाचे (PIO/OCI) ते संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि व्यावसायिक अर्ज करण्यास पात्र आहेत, जे सध्या परदेशातील प्रतिष्ठित संस्था किंवा संघटनांमध्ये कार्यरत आहेत. इच्छुक उमेदवार खालील तीन श्रेणींच्या (Categories) अंतर्गत अर्ज करू शकतात:
१. यंग रिसर्चर फेलो (Young Researcher Fellow): या श्रेणीअंतर्गत पीएचडी (PhD) पूर्ण केल्यानंतर ५ वर्षांपेक्षा कमी कामाचा अनुभव असणारे उमेदवार अर्ज करू शकतील.
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२. सीनियर फेलो (Senior Fellow): या श्रेणीमध्ये पीएचडीनंतर ५ ते १० वर्षांपर्यंतचा अनुभव असणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात.
३. रिसर्च चेअर (Research Chair): अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला पीएचडी पूर्ण करावी लागते. तसेच त्याला १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
१. नोंदणी करण्यासाठी सर्वात आधी उमेदवाराने योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
२.नंतर त्याने वेबसाइटच्या होमपेजवर उपलब्ध असलेल्या ‘Apply Now’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
३. त्यानंतर स्क्रीनवर विचारल्यानुसार ‘Fellow’ (फेलो) किंवा ‘Host’ (होस्ट) यापैकी एका योग्य पर्यायाची निवड करावी.
४. आता अर्जात विचारलेली सर्व वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती काळजीपूर्वक भरावी.
५. मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे (Documents) स्कॅन करून अपलोड करावीत.
६. शेवटी फॉर्म सबमिट करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची एक प्रिंट आउट (Print Out) काढून आपल्याकडे सुरक्षित ठेवा.