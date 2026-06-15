NEET UG 2026 Re-Exam: नीट परीक्षेसाठी वायूसेनेच्या हेलिकॉप्टरने सुरक्षा; पण ‘एनटीए’ पोर्टलच्या बिघाडामुळे विद्यार्थी त्रस्त!

NEET UG 2026 Re-Exam Updates: नीट यूजी २०२६ (NEET UG 2026) च्या पुनर्रचनेला (Re-exam) आता एका आठवड्यापेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा ऐन परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांनी अभ्यास आणि रिव्हिजनवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते, परंतु हजारो उमेदवार सध्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) पोर्टलवरील तांत्रिक समस्यांशी झुंजत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली आहे की, स्क्रीनवर ‘अंडर मेंटेनन्स’ (Under Maintenance), ‘सेशन टाईम आउट’ (Session Time Out) आणि ‘HTTP 500 एरर’ सारखे मेसेज दिसत आहेत.
सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की, “परीक्षेपेक्षा ॲडमिट कार्ड डाऊनलोड करणे अधिक कठीण झाले आहे.” ही परीक्षा आधीच विद्यार्थ्यांना मानसिक ताण देणारी ठरली असून त्यातच तांत्रिक अडचणींनी विद्यार्थ्यांची चिंता आणखी वाढवली आहे.
पेपर लीकच्या वादानंतर, सरकार आणि एनटीएने प्रश्नपत्रिका तयार करणारे तज्ज्ञ, मॉडरेटर्स आणि अनुवादकांना (Translators) परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत गुप्त ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर, प्रश्नपत्रिका देशभरात सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी भारतीय वायुसेनेच्या Mi-17 हेलिकॉप्टर्सची मदत घेतली जात आहे. त्यामुळे यंदा प्रशासन कोणत्याही प्रकारची चूक टाळण्यासाठी पूर्ण सतर्कता बाळगत असून सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जात नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
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ॲडमिट कार्ड डाऊनलोड प्रक्रियेसोबत जोडलेली बँक खाते पडताळणी (Bank Account Verification) प्रक्रिया देखील विद्यार्थ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. परंतु, अनेक विद्यार्थ्यांचा असा दावा आहे की, ओटीपी व्हेरिफिकेशन, बँक डिटेल्स आणि कॅन्सल चेक (Cancelled Cheque) अपलोड केल्यानंतरही पोर्टलवर “तुम्ही रिफंडसाठी बँकेची माहिती दिलेली नाही” असा मेसेज येत आहे. काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, आधी त्यांचे बँक डिटेल्स दिसत होते, पण व्हेरिफिकेशननंतर ते गायब झाले. यामुळे आपला रिफंड अडकेल की काय, अशी भीती उमेदवारांना वाटत असून अनेकांनी ‘री-व्हेरिफाय’ (Re-verify) पर्यायाची मागणी केली आहे.
या संपूर्ण वादानंतर आता हाच मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, जर परीक्षा सुरक्षेसाठी लष्करी पातळीवर (Military Level) व्यवस्था केली जाऊ शकते, तर डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरळीत चालवण्यासाठी तशीच तत्परता का दाखवली जात नाही? प्रत्येक एरर मेसेज, अयशस्वी लॉगिन आणि अपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थ्यांचा ताण वाढवत आहे.
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तज्ज्ञांच्या मते, यावर्षी एनटीएसमोरील सर्वात मोठे आव्हान विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत जिंकणे हे आहे; आणि त्यासाठी केवळ सुरक्षित प्रश्नपत्रिकाच नाही, तर विना अडथळा चालणारी डिजिटल यंत्रणाही तितकीच महत्त्वाची आहे.