Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री केंद्रात जाणार का? विचारलेल्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीसांनी एका उत्तरात राजकारण संपवल

Nagpur, Maharashtra: When asked about his Delhi visit, Chief Minister Devendra Fadnavis says, “I am in Nagpur today and will travel to Mumbai in the evening. I am in Maharashtra” pic.twitter.com/rF2V8VLFRv — IANS (@ians_india) July 26, 2026
खरं तर, केंद्रीय राजकारणातील अलीकडील घडामोडींनंतर, फडणवीस यांना केंद्रात मोठी जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशी अटकळ वाढली होती. विशेषतः, जेव्हा नीट पेपरफुटीमुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा त्यांच्या दौऱ्यासोबतच झाला. या योगायोगामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात फडणवीस यांना स्थान मिळू शकते, या अटकळींना बळ मिळाले. इतकेच नाही, तर गेल्या महिन्याभरापासून अशी चर्चा होती की संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांना दिल्लीला बोलावले जाऊ शकते.
या सर्व अफवांवर मौन सोडत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “मी मुंबईत आहे आणि महाराष्ट्रातच राहणार.” प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ते महाराष्ट्रात आपली सेवा सुरू ठेवतील. नागपूरमधील एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, ते संध्याकाळी मुंबईला परतणार असून महाराष्ट्र हेच त्यांचे घर आहे.
‘फडणवीस केंद्रात गेले तर धर्मेंद्र प्रधानांपेक्षाही जास्त…’; हर्षवर्धन सपकाळांचा खोचक टोला
पंढरपूरमध्ये पत्नीसोबत विठ्ठलाची पूजा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना नुकताच हाच प्रश्न विचारण्यात आला. त्यांनी आध्यात्मिक सुरात उत्तर दिले, “माझ्याकडे जे काही आहे ते सर्वोत्तम आहे, मन नेहमी समाधानी असले पाहिजे.” राजकीय वर्तुळात या विधानाकडे असा संकेत म्हणून पाहिले गेले की, ते आपल्या सध्याच्या भूमिकेवर पूर्णपणे समाधानी आहेत आणि दिल्लीला जाण्याची त्यांची कोणतीही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा नाही.
फडणवीस महाराष्ट्रात ‘पायाभूत सुविधांचे माणूस’ म्हणून ओळखले जातात, कारण त्यांच्या कार्यकाळात राज्यात अनेक मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प साकार झाले आहेत. भाजपच्या विस्तारात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. त्याच आत्मविश्वासाने त्यांनी विरोधी पक्षांवर, विशेषतः उद्धव ठाकरे गटावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, गेल्या १० वर्षांत विरोधी पक्षांनी केवळ असे संवाद सादर केले आहेत, ज्यांचा जनतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेचा दाखला देत फडणवीस म्हणाले की, त्यांच्या सोशल मीडिया व्हिडिओंना मिळणारी जागतिक पोहोच हे सिद्ध करते की, संपूर्ण भारत मोदींसोबत आहे.
‘मला आनंद आहे की…’, राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…