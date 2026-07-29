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मोठी बातमी! लोकसभेत ‘परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ मंजूर; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा विरोधकांवर घणाघाती हल्ला

Updated On: Jul 29, 2026 | 04:03 PM IST
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सारांश

नीट पेपर फुटीच्या वादानंतर लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विरोधकांवर असंसदीय भाषेचा वापर केल्याचा आरोप केला.

लोकसभेत ‘परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ मंजूर (Photo Credit- X)

लोकसभेत ‘परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ मंजूर (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मोठी बातमी!
  • लोकसभेत ‘परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ मंजूर;
  • केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा विरोधकांवर घणाघाती हल्ला
Lok Sabha: नीट पेपर फुटीच्या घटनेनंतर संपूर्ण देशभरात वातावरण चांगलंच तापलं होतं. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपीच्या वतीने मोठं आंदोलन उभारण्यात आलं. संसदेवर मोर्चा काढाण्यात आला, त्यानंतर अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, दरम्यान या सर्व घडामोडी घडल्यानंतर आता लोसभेमध्ये सरकारच्या वतीने परीक्षा सुधारणा विधेयक (Examination Reforms Bill 2026) मांडण्यात आलं होतं. हे बिल लोकसभेत मंजूर झालं आहे. दरम्यान हे बिल मंजूर झाल्यानंतर, सभागृहाचे कामकाज गुरुवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा विरोधकांवर घणाघाती हल्ला

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विरोधी पक्षांवर, विशेषतः लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या वृत्तीवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर अर्थपूर्ण सूचना देण्याऐवजी, विरोधी पक्ष या मुद्द्याचे राजकारण करत आहे. जितेंद्र सिंह म्हणाले, “सर्वप्रथम, विरोधी पक्षाचे वर्तन अत्यंत निराशाजनक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वचनबद्धता दर्शवणाऱ्या अशा गंभीर आणि महत्त्वाच्या विधेयकावर रचनात्मक सूचना देण्याऐवजी, विरोधी पक्ष राजकारण करत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी वापरलेली भाषा केवळ असंसदीयच नव्हे, तर इतकी अनुचित होती की, मी तिचा पुन्हा उल्लेख करण्याचीही इच्छा करणार नाही. जे कोणी स्वतःला सुशिक्षित आणि संसदीय संकेतांशी परिचित समजतात, त्यांना हे माहित असले पाहिजे की अशी भाषा सभागृहात वापरली जाऊ शकत नाही.”

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राहुल गांधींच्या आरोपांमुळे गदारोळ

राहुल गांधींनी आरोप केला की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध बळाचा वापर करण्यास मंजुरी दिली होती. यामुळे सरकारकडून तीव्र विरोध झाला. सरकारने म्हटले की, राहुल गांधी पुराव्याशिवाय आरोप करत आहेत. सरकारने म्हटले की, राहुल गांधी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करू शकतात, परंतु पुराव्याशिवाय कोणावरही आरोप करू शकत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले की, जोपर्यंत राहुल गांधी आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालणार नाही. विरोधी नेत्यांनीही घोषणाबाजी केली.

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Web Title: Big news examination reforms bill 2026 passed in the lok sabha

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Published On: Jul 29, 2026 | 03:55 PM

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