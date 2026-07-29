मोठी बातमी! लोकसभेत ‘परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ मंजूर; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा विरोधकांवर घणाघाती हल्ला

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विरोधी पक्षांवर, विशेषतः लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या वृत्तीवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर अर्थपूर्ण सूचना देण्याऐवजी, विरोधी पक्ष या मुद्द्याचे राजकारण करत आहे. जितेंद्र सिंह म्हणाले, “सर्वप्रथम, विरोधी पक्षाचे वर्तन अत्यंत निराशाजनक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वचनबद्धता दर्शवणाऱ्या अशा गंभीर आणि महत्त्वाच्या विधेयकावर रचनात्मक सूचना देण्याऐवजी, विरोधी पक्ष राजकारण करत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी वापरलेली भाषा केवळ असंसदीयच नव्हे, तर इतकी अनुचित होती की, मी तिचा पुन्हा उल्लेख करण्याचीही इच्छा करणार नाही. जे कोणी स्वतःला सुशिक्षित आणि संसदीय संकेतांशी परिचित समजतात, त्यांना हे माहित असले पाहिजे की अशी भाषा सभागृहात वापरली जाऊ शकत नाही.”
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राहुल गांधींनी आरोप केला की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध बळाचा वापर करण्यास मंजुरी दिली होती. यामुळे सरकारकडून तीव्र विरोध झाला. सरकारने म्हटले की, राहुल गांधी पुराव्याशिवाय आरोप करत आहेत. सरकारने म्हटले की, राहुल गांधी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करू शकतात, परंतु पुराव्याशिवाय कोणावरही आरोप करू शकत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले की, जोपर्यंत राहुल गांधी आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालणार नाही. विरोधी नेत्यांनीही घोषणाबाजी केली.
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