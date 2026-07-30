Reservation Controversy: ‘हे’ करा, आरक्षणाची गरज भासणार नाही…’; टीव्ही अभिनेत्रीचा Video व्हायरल, नेटकऱ्यांकडून संतप्त व्यक्त

Reservation Controversy: टीव्ही अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावरील एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. आरक्षण आणि मंत्रोच्चार याविषयी तिने केलेल्या प्रतिक्रियेनंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला असून, अनेक युजर्सनी तिच्या वक्तव्यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
हा वाद ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आलेल्या एका व्हिडिओपासून सुरू झाला. या व्हिडिओमध्ये काही ब्राह्मण मुले मंत्रोच्चार करताना आणि वेदांचा अभ्यास करताना दिसत आहेत. व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या युझरने धार्मिक शिक्षणाचा देशाला नेमका काय फायदा होतो, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, या शिक्षणाचा लाभ केवळ एका विशिष्ट समाजालाच होतो, असा दावाही त्याने केला.
यानंतर एका युझरने कमेंट करत, “हे लोक मंत्रोच्चार करतात आणि नोकरी न मिळाल्यावर आरक्षणाला दोष देतात. लाजिरवाणं आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
यावर देवोलीना भट्टाचार्जीने उत्तर देताना लिहिले, “मंत्रांचा जप करून बघा. तुम्हाला आरक्षणाची गरज भासणार नाही. तुम्ही स्वतः ज्ञानी व्हाल आणि इतरांनाही त्रास होणार नाही.”
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तिच्या या प्रतिक्रियेनंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी तिच्या मताचं समर्थन केलं, तर अनेकांनी तिच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेत टीका केली. काही युजर्सनी हा मुद्दा रोजगार, जातव्यवस्था आणि मंदिरांमधील पुजारी नियुक्तीपर्यंत नेला. एका युझरने, “हिंदू मंदिरांमध्ये फक्त ब्राह्मणच पुजारी होऊ शकतात,” अशी प्रतिक्रिया देत या चर्चेला आणखी वेगळं वळण दिलं.
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दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर देवोलीना भट्टाचार्जीकडून यापुढे कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. मात्र, तिच्या एका सोशल मीडिया प्रतिक्रियेने पुन्हा एकदा आरक्षण, धर्म आणि जात या संवेदनशील विषयला चर्चेला उधाण आले आहे.