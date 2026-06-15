Haj Committee Free UPSC Coaching 2026: जर तुम्ही UPSC नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करू इच्छिता, पण महागडी कोचिंग आणि राहण्याचा खर्च अडथळा ठरत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. हज कमिटी ऑफ इंडियाने ‘हज हाऊस रेसिडेन्शियल कोचिंग इन्स्टिट्यूट’ (HHRCI) मध्ये मोफत UPSC कोचिंगसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. आता इच्छुक उमेदवार १९ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
हा कोचिंग उपक्रम अशा उमेदवारांसाठी सुरू करण्यात आला आहे, ज्यांना वर्ष २०२७ च्या नागरी सेवा परीक्षेची (UPSC 2027) तयारी करायची आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ मोफत दर्जेदार मार्गदर्शनच मिळणार नाही, तर राहण्यासाठी हॉस्टेलची सुविधाही दिली जाईल. अर्ज करताना १०० रुपये नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी जमा करावी लागेल.
पात्रता: या योजनेचा लाभ मुस्लिम अल्पसंख्याक उमेदवारांशिवाय इतर अल्पसंख्याक समुदाय (ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी) आणि SC, ST तसेच OBC प्रवर्गातील पात्र उमेदवार घेऊ शकतात.
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एकूण जागा: या निवासी कोचिंग कार्यक्रमात एकूण १०० जागा उपलब्ध आहेत. यापैकी ८०% जागा मुस्लिम अल्पसंख्याकांसाठी आणि २०% जागा इतर अल्पसंख्याकांसह SC, ST आणि OBC प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना हॉस्टेलमध्ये राहणे बंधनकारक असेल.
अंतिम तारीख – १९ जून २०२६
प्रवेश परीक्षा – २८ जून २०२६ (३ पेपर्स: GS, CSAT आणि निबंध)
लेखी परीक्षा निकाल – १० जुलै २०२६
पर्सनॅलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) – २० जुलै २०२६ पासून
अंतिम निवड यादी – २५ जुलै २०२६
परीक्षा केंद्रे: ही प्रवेश परीक्षा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, पाटणा, जयपूर, लखनऊ, श्रीनगर आणि भोपाळसह देशातील २० प्रमुख शहरांमध्ये आयोजित केली जाईल.
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या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांनी हज कमिटी ऑफ इंडियाच्या अधिकृत पोर्टलला https://www.hajcommittee.gov.in/ भेट देऊन १९ जून २०२६ पूर्वी आपला ऑनलाईन अर्ज काळजीपूर्वक सादर करावा.