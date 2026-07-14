मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Private Job Salary Trends After 5 Years Experience It Banking Media Market Value

Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर नक्की किती पगार मिळायला हवा? पाहा सविस्तर रिपोर्ट

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या प्रोफेशनल्सना आयटी, बँकिंग, मार्केटिंग आणि मीडिया क्षेत्रात सध्या किती सरासरी मासिक पगार मिळतो, याविषयीचा सविस्तर मार्केट रिपोर्ट वाचा.

MONEY

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत सुरुवातीची २ ते ३ वर्षे काम शिकण्यात आणि स्वतःला सिद्ध करण्यात निघून जातात. करिअरला खरा कलाटणी देणारा टप्पा ५ वर्षांचा अनुभव गाठल्यानंतर येतो. या टप्प्यावर आल्यावर प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीच्या मनात दोन प्रश्न सतत फिरत असतात – ‘माझ्या अनुभवाच्या मानाने मला योग्य पगार मिळत आहे का?’ आणि ‘५ वर्षे काम केल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला माझ्या बँक खात्यात किती पगार जमा झाला पाहिजे?’ वास्तविक पाहता, या वेळेपर्यंत तुम्ही नवखे राहत नाही, तर तुम्ही तुमच्या कामातील तज्ज्ञ बनलेले असता. चला तर मग जाणून घेऊया  ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत साधारणपणे मासिक पगार किती असावा?

५ वर्षांच्या अनुभवानंतर कोणत्या क्षेत्रात किती पगार मिळतो?

१. आयटी आणि टेक क्षेत्र:

जर तुम्ही आयटी (IT), सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किंवा डेटा सायन्सच्या क्षेत्रात कार्यरत असाल, तर ५ वर्षांचा अनुभव तुमच्यासाठी सोन्याची खाण ठरू शकतो. या क्षेत्रात ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर एका सरासरी प्रोफेशनलचा मासिक पगार ८०,००० रुपयांपासून ते १,५०,००० रुपये (किंवा त्याहूनही अधिक) असू शकतो. जर तुमच्याकडे एआय, क्लाउड कॉम्प्युटिंग किंवा फुल स्टॅक डेव्हलपमेंटसारखी जास्त मागणी असलेली कौशल्ये असतील, तर तुमचे पॅकेज आणखी जास्त असू शकते.

२. बँकिंग, फायनान्स आणि मार्केटिंग:

बँकिंग आणि फायनान्स: जर तुम्ही एखाद्या चांगल्या बँकेत किंवा फायनान्शियल फर्ममध्ये असाल, तर ५ वर्षांनंतर तुमचा मासिक पगार (In-hand salary) सहजपणे ५०,००० ते ९०,००० रुपयांच्या दरम्यान असू शकतो.

डिजिटल मार्केटिंग आणि सेल्स: जर तुमच्याकडे चांगल्या क्लायंट्सना हाताळण्याचा उत्तम ट्रॅक रेकॉर्ड असेल, तर तुम्ही दरमहा ४५,००० ते ८०,००० रुपयांपर्यंत अपेक्षेनुसार पगार मिळवू शकता. येथे वेगळे इन्सेंटिव्हज देखील मिळतात.

10th Supplementary Result 2026: इयत्ता १० वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर! मुलींची बाजी, नागपूर विभाग राज्यात अव्वल

३. मीडिया, पत्रकारिता आणि कंटेंट रायटिंग:

मीडिया आणि डिजिटल कंटेंटच्या जगात पगाराचे गणित थोडे वेगळे असते. सुरुवातीला येथे बराच संघर्ष करावा लागतो, परंतु ५ वर्षांचा अनुभव झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही टीम हाताळण्याच्या किंवा रणनीती आखण्याच्या पातळीवर पोहोचता, तेव्हा प्रगती दिसून येते. डिजिटल जर्नलिस्ट, सीनियर सब-एडिटर किंवा कंटेंट मॅनेजर म्हणून ५ वर्षांनंतर तुमचा पगार ४०,००० ते ७०,००० रुपये प्रतिमहिना दरम्यान असायला हवा. जर तुम्ही एखाद्या मोठ्या राष्ट्रीय ब्रँडमध्ये किंवा मोठ्या डिजिटल डेस्कवर काम करत असाल, तर हा आकडा आणखी चांगला असू शकतो.

Inspiring Story: वयाच्या ४५ व्या वर्षी मुलासोबत पूर्ण केले शिक्षण; एकाच वेळी मिळवली माय-लेकाने IIT ची मोठी पदवी!

पगार कमी असेल तर काय करावे?

कौशल्यांचा विकास करा: कंपनीत फक्त वेळ घालवल्याने पगार वाढत नाही, तर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान आणि टूल्स देखील शिकावे लागतील.

कंपनी बदला : अनेकदा एकाच कंपनीत टिकून राहिल्याने तितकी वाढ (हाईक) मिळत नाही, जितकी नोकरी बदलल्याने मिळते. अनेकदा नोकरी बदलल्याने ३०% ते ५०% पर्यंत थेट वाढ मिळू शकते.

वाटाघाटीची कला शिका: पगारवाढीच्या वेळी तुमच्या कामाचा संपूर्ण रिपोर्ट कार्ड तयार ठेवा आणि आपली बाजू आत्मविश्वासाने मांडा.

Web Title: Private job salary trends after 5 years experience it banking media market value

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 05:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AI and Jobs: ‘पुढील १० वर्षे धोक्याची! ऑफिसमधील ‘या’ ५ प्रोफेशन्सच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार गदा!
1

AI and Jobs: ‘पुढील १० वर्षे धोक्याची! ऑफिसमधील ‘या’ ५ प्रोफेशन्सच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार गदा!

Dubai Job: दुबईत नोकरीचे स्वप्न पाहताय; ‘या’ क्षेत्रांमध्ये आहेत सर्वाधिक संधी आणि बंपर पगार
2

Dubai Job: दुबईत नोकरीचे स्वप्न पाहताय; ‘या’ क्षेत्रांमध्ये आहेत सर्वाधिक संधी आणि बंपर पगार

Career Growth Tips: पुण्यातील रोहित यादवच्या व्हायरल पोस्टने कॉर्पोरेट विश्वात उडाली खळबळ; नेमका काय आहे वाद? जाणून घ्या
3

Career Growth Tips: पुण्यातील रोहित यादवच्या व्हायरल पोस्टने कॉर्पोरेट विश्वात उडाली खळबळ; नेमका काय आहे वाद? जाणून घ्या

Government Vs Private Universities: भारतात खाजगी विद्यापीठांचा महापूर; पण विद्यार्थ्यांचा कौल अजूनही सरकारी कॉलेजनाच!
4

Government Vs Private Universities: भारतात खाजगी विद्यापीठांचा महापूर; पण विद्यार्थ्यांचा कौल अजूनही सरकारी कॉलेजनाच!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर नक्की किती पगार मिळायला हवा? पाहा सविस्तर रिपोर्ट

Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर नक्की किती पगार मिळायला हवा? पाहा सविस्तर रिपोर्ट

Jul 14, 2026 | 05:27 PM
यासाठी पेट्रोलियम मंत्री नाही तर, नितीन गडकरी बोलतात ‘इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या’ विषयांबद्दल! गडकरींच्या मुलाखतीतील हे वक्तव्य जाणून घ्

यासाठी पेट्रोलियम मंत्री नाही तर, नितीन गडकरी बोलतात ‘इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या’ विषयांबद्दल! गडकरींच्या मुलाखतीतील हे वक्तव्य जाणून घ्

Jul 14, 2026 | 05:25 PM
RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?

RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?

Jul 14, 2026 | 05:23 PM
Mulank 1 चा स्वभाव? तुमचा पार्टनर 1,10,19,28 या तारखांना जन्मला असेल तर नक्की वाचा

Mulank 1 चा स्वभाव? तुमचा पार्टनर 1,10,19,28 या तारखांना जन्मला असेल तर नक्की वाचा

Jul 14, 2026 | 05:22 PM
Samay Raina: ‘न्यायालयाची दिशाभूल…’, समय रैनाला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका, ठोठावला भारी दंड; जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण?

Samay Raina: ‘न्यायालयाची दिशाभूल…’, समय रैनाला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका, ठोठावला भारी दंड; जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jul 14, 2026 | 05:17 PM
‘तुम लढो, हम कपडा संभालते है,’ सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाच्या पाठिंब्यावरून एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाणा

‘तुम लढो, हम कपडा संभालते है,’ सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाच्या पाठिंब्यावरून एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाणा

Jul 14, 2026 | 05:17 PM
World Shark Awareness Day : समुद्रातील खलनायक नाही, तर परिसंस्थेचा रक्षक! शार्क समुद्रासाठी इतके महत्त्वाचे का? जाणून घ्या

World Shark Awareness Day : समुद्रातील खलनायक नाही, तर परिसंस्थेचा रक्षक! शार्क समुद्रासाठी इतके महत्त्वाचे का? जाणून घ्या

Jul 14, 2026 | 05:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा