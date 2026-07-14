RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?

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डिजिटल रुपया हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेले एक मध्यवर्ती बँकेचे डिजिटल चलन आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे रोख रुपयांचे डिजिटल स्वरूप आहे. जसे तुमच्याकडे १०० रुपयांची नोट असते, त्याचप्रमाणे डिजिटल रुपया देखील १०० रुपयांच्या बरोबरीचा असतो. फरक फक्त एवढाच आहे की तो मोबाईल ॲप किंवा डिजिटल वॉलेटमध्ये साठवलेला असणार आहे.
आता, UPI आणि डिजिटल रुपयामधील फरकाबद्दल बोलायचं तर हा फरक सर्वात मोठा आहे की UPI ही एक पेमेंट सिस्टिम आहे, तर डिजिटल चलन हे स्वतः एक चलन आहे. जेव्हा तुम्ही UPI वापरून कोणाला पैसे पाठवता, तेव्हा पैसे तुमच्या बँक खात्यातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात जातात. पण डिजिटल चलनामध्ये, पैसे तुमच्या बँक खात्यातून डिजिटल वॉलेटमध्ये येतात आणि नंतर तिथून दुसऱ्या व्यक्तीच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये दिले जातात. हे रोख व्यवहारासारखंच आहे फक्त डिजिटल अंदाजात आहे.
डिजिटल चलन वापरण्यासाठी, तुम्हाला या RBI प्रकल्पाशी संलग्न असलेल्या बँकेचे डिजिटल चलन वॉलेट आवश्यक आहे. तुमच्या बँक खात्यातून वॉलेटमध्ये डिजिटल चलन लोड केले जाते. यानंतर, QR कोड स्कॅन करून किंवा थेट दुसऱ्या वॉलेटमध्ये डिजिटल चलन पाठवता येते.
डिजिटल चलन बरेच सुरक्षित आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की ते पूर्णपणे धोकारहित आहे. तुमचा मोबाईल फोन आणि पाकीट हरवणे ही एक समस्या असू शकते.
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