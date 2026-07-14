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RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:23 PM IST
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सारांश

UPI द्वारे काही सेकंदात पैसे हस्तांतरित करतात. पण UPI च्या जगात आता आणखी एका शब्दाची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे: डिजिटल रुपया. बऱ्याच लोकांना वाटते की डिजिटल रुपया आणि UPI चा एक भाग आहे, पण तसं नाही. जरी दोन्ही डिजिटल पेमेंटसाठी वापरले जात असले तरी, त्यांच्या कार्यपद्धती पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार!
  • काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’?
  • UPI पेक्षा कसा आहे भारी?
RBI Digital Rupee: भारतातील लोक डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. बहुतेकजण तर आता कॅश ठेवतच नाही. UPI ची इतकी सवय झाली आहे की काहीही पेमेंट करायचं असेल तरीही UPI द्वारे काही सेकंदात पैसे हस्तांतरित करतात. पण UPI च्या जगात आता आणखी एका शब्दाची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे: डिजिटल रुपया. बऱ्याच लोकांना वाटते की डिजिटल रुपया आणि UPI चा एक भाग आहे, पण तसं नाही. जरी दोन्ही डिजिटल पेमेंटसाठी वापरले जात असले तरी, त्यांच्या कार्यपद्धती पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. जर तुम्हालाही डिजिटल रुपया वापरायचा असेल, तर डिजिटल रुपया काय आहे आणि तो UPI पेक्षा कसा वेगळा आहे, हे येथे जाणून घेणं आवश्यक आहे.

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डिजिटल रुपया म्हणजे काय?

डिजिटल रुपया हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेले एक मध्यवर्ती बँकेचे डिजिटल चलन आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे रोख रुपयांचे डिजिटल स्वरूप आहे. जसे तुमच्याकडे १०० रुपयांची नोट असते, त्याचप्रमाणे डिजिटल रुपया देखील १०० रुपयांच्या बरोबरीचा असतो. फरक फक्त एवढाच आहे की तो मोबाईल ॲप किंवा डिजिटल वॉलेटमध्ये साठवलेला असणार आहे.

UPI आणि डिजिटल रुपयामध्ये काय फरक आहे?

आता, UPI आणि डिजिटल रुपयामधील फरकाबद्दल बोलायचं तर हा फरक सर्वात मोठा आहे की UPI ही एक पेमेंट सिस्टिम आहे, तर डिजिटल चलन हे स्वतः एक चलन आहे. जेव्हा तुम्ही UPI वापरून कोणाला पैसे पाठवता, तेव्हा पैसे तुमच्या बँक खात्यातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात जातात. पण डिजिटल चलनामध्ये, पैसे तुमच्या बँक खात्यातून डिजिटल वॉलेटमध्ये येतात आणि नंतर तिथून दुसऱ्या व्यक्तीच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये दिले जातात. हे रोख व्यवहारासारखंच आहे फक्त डिजिटल अंदाजात आहे.

नेमकी ही प्रणाली कशी काम करते?

डिजिटल चलन वापरण्यासाठी, तुम्हाला या RBI प्रकल्पाशी संलग्न असलेल्या बँकेचे डिजिटल चलन वॉलेट आवश्यक आहे. तुमच्या बँक खात्यातून वॉलेटमध्ये डिजिटल चलन लोड केले जाते. यानंतर, QR कोड स्कॅन करून किंवा थेट दुसऱ्या वॉलेटमध्ये डिजिटल चलन पाठवता येते.

या प्रक्रियेत काय रिस्क आहे?

डिजिटल चलन बरेच सुरक्षित आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की ते पूर्णपणे धोकारहित आहे. तुमचा मोबाईल फोन आणि पाकीट हरवणे ही एक समस्या असू शकते.

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Web Title: What is the rbis digital rupee how is it superior to upi

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Published On: Jul 14, 2026 | 05:23 PM

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