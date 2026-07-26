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School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..

Updated On: Jul 26, 2026 | 04:06 PM IST
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सारांश

School Fees Hike 2026: २०२६ च्या पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या ट्यूशन फीमध्ये मोठी वाढ दिसून आलेली आहे. शाळा आणि उच्च शिक्षणाच्या खर्चाची तुलना करणारी आकडेवारी जाणून घ्या.

school fee

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

School Fees Hike 2026: नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणावरून सुरू असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षणाशी संबंधित आणखी एक चिंतेची बातमी समोर आली आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सातत्याने वाढत असून त्याचा थेट परिणाम आता पालकांच्या खिशावर होऊ लागला आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या काही काळात शालेय स्तरावर ट्यूशन फीमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.

उच्च शिक्षणाच्या तुलनेत प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची फी अधिक वेगाने वाढली आहे. दुसरीकडे, कोचिंग आणि ट्यूशन सेंटरच्या शुल्काबद्दल लोकांच्या असलेल्या सर्वसाधारण समजापेक्षा वेगळी आकडेवारी समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि शिक्षणाचा खर्च नेमका किती वाढला आहे, याविषयीची आकडेवारी पाहूया.

शालेय स्तरावर ट्यूशन फीमध्ये सर्वाधिक वाढ

आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत शिक्षण सेवांशी संबंधित किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली. मात्र, शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर फी वाढण्याचा वेग सारखा नव्हता. या कालावधीत उच्च शिक्षणाच्या ट्यूशन फीमध्ये सुमारे ३.५ ते ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ मिडल स्कूल स्तरावरील फी महागाईच्या जवळपास सारखीच होती, तर प्राथमिक शाळा स्तरावरील फी वाढ यापेक्षा कमी होती.

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दिर्घकाळात स्कूल फीमध्ये मोठी वाढ

२०२४ शी तुलना केल्यास, शालेय स्तरावर फीमध्ये अधिक वाढ झाल्याचे दिसून येते. आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या ट्यूशन फीमध्ये ६ ते ९ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली. तर याच कालावधीत उच्च शिक्षणाच्या ट्यूशन फीमध्ये ४ ते 6 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत शालेय स्तरावर फी वाढण्याचा वेग कॉलेज आणि विद्यापीठांच्या तुलनेत जास्त राहिला आहे.

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कोचिंग आणि ट्यूशन सेंटरबद्दल समोर आलेले वेगळे चित्र

कोचिंग आणि ट्यूशन सेंटरच्या शुल्काबाबत आकडेवारी समोर आली आहे. अहवालानुसार, २०२४ या मूळ वर्षाच्या तुलनेत कोचिंग आणि ट्यूशन सेंटरच्या फीमध्ये केवळ ३ ते ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली. या कालावधीत शाळांच्या तुलनेत त्यांच्या फीमधील वाढ कमी राहिली आहे.

Web Title: School fees tuition hike 2026 education inflation report

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Published On: Jul 26, 2026 | 04:06 PM

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