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ICC T20 Ranking: 15 दिवसांत पलटला संपूर्ण खेळ! भारतीय संघ पुन्हा ठरला T20 क्रिकेटचा बादशाह

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

India Reclaim No 1 spot in ICC t20 rankings: भारताने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत 2-0 ने आघाडी घेतली असून, अवघ्या १५ दिवसांत आयसीसी टी-२० संघ क्रमवारीत अव्वल स्थानही पुन्हा मिळवले आहे.

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विस्तार
  • भारतीय संघ पुन्हा ठरला टी20 क्रिकेटचा बादशाह
  • इंग्लंड दुसऱ्या स्थानावर
  • भारताने जिंकली मालिका
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात तीन सामन्यांची टी- २० मालिका सुरु आहे. शनिवारी, २५ जुलै रोजी या मालिकेतील दुसरा सामना केळण्यात आला. टीम इंडियाने हा सामना ९० धावांनी जिंकून मालिकेत २- ० ने आघाडी घेतली आहे. यासह, टीम इंडियाने आयसीसी टी-२० ( ICC T-20 rankings) संघ क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थान पटकावले आहे. १५ दिवसांपूर्वी भारतीय संघाने इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील अंतिम सामना गमावल्यानंतर आयसीसी क्रमवारीतील अव्वल स्थान गमावले होते. आता, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने केवळ पहिली टी-२० मालिकाच जिंकली नाही , तर टी- २० रँकिंगमध्ये अव्वस स्थान पटकावले आहे. आज भारतीय संघ आता झिम्बाब्वेविरुद्धचा अंतिम टी-२० सामना जिंकून आपली क्लीन स्वीप करण्याचा प्रयत्न करेल.

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भारत अव्वल स्थानावर तर, इंग्लंड दुसऱ्या स्थानावर

आयसीसी टी२० संघ क्रमवारीतील ताज्या अपडेटनुसार, भारतीय संघाने आता २६८ रेटिंग गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. इंग्लंड संघही २६८ रेटिंग गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, परंतु हा अंतर मोठा नाही. त्यामुळे, झिम्बाब्वेविरुद्धचा मालिकेतील अंतिम सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा ठरेल, ज्यातील विजयामुळे त्यांच्या रेटिंग गुणांमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. टी२० संघ क्रमवारीत इतर कोणत्याही संघाच्या स्थानात बदल झालेला नाही, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत. दरम्यान, पाकिस्तान २४० रेटिंग गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे.

भारताने जिंकली मालिका

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात यष्टीरक्षक फलंदाज इशान किशनने अवघ्या ४४ चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि दोन षटकारांसह ८१ धावा करून भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपल्या खराब कामगिरीमुळे टीकेचा सामना करणाऱ्या उपकर्णधार तिलक वर्मानेही ६० धावांची शानदार खेळी केली. या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना आज रविवारी हरारे स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर खेळला जाईल. दुसर्या सामन्यात प्रिन्स यादवला दुखापत झाली त्यामुळे आजच्या सामन्यात संघात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

भारताचा संभाव्य प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, मयंक यादव, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर.

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Web Title: India reclaim number 1 spot icc t20 team rankings india vs zimbabwe series shreyas iyer

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Published On: Jul 26, 2026 | 03:31 PM

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