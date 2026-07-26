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Education Ministry: प्रल्हाद जोशींनी स्वीकारला शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार; नव्या मंत्र्यांसमोर असणार ‘ही’ मोठी आव्हाने!

Updated On: Jul 26, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

Education Ministry: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यांच्यापुढील आव्हाने आणि नीट परीक्षेतील बदलांविषयी जाणून घ्या.

प्रल्हाद जोशी विथ अधिकारी

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Pralhad Joshi takes over the Education Ministry: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. आज (रविवारी) त्यांनी अधिकृतपणे शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. कार्यभार स्वीकारताच त्यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत पहिली आढावा बैठकही घेतली. या बैठकीत मंत्रालयाचे कामकाज आणि पुढील प्राधान्यक्रमांवर चर्चा झाली. तथापि, प्रह्लाद जोशी यांच्याकडे आधीपासून असलेली मंत्रालये देखील त्यांच्याकडेच राहतील. ते ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयासोबतच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची जबाबदारी देखील सांभाळत राहतील.

भाजपमध्ये अनुभवी नेते का मानले जातात?

प्रह्लाद जोशी हे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांमध्ये गणले जातात. ते दीर्घकाळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेशी (RSS) जोडलेले आहेत आणि पक्षात त्यांची पकड मजबूत मानली जाते. संसदेच्या आतही ते त्यांच्या सक्रिय भूमिकेसाठी ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात कर्नाटकातील धारवाड क्षेत्रातून केली आणि संघटनेसाठी दीर्घकाळ तळागाळात काम केले. त्यांच्या याच अनुभवामुळे आणि संघटनात्मक क्षमतेमुळे त्यांना वेळोवेळी मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळत राहिल्या आहेत.

पाच वेळा खासदार कसे बनले?

प्रह्लाद जोशी पहिल्यांदा २००४ मध्ये लोकसभेसाठी निवडले गेले होते. त्यानंतर त्यांनी सलग पाच लोकसभा निवडणुका जिंकून आपली राजकीय पकड सिद्ध केली. गेल्या सुमारे २२ वर्षांपासून ते संसदेत आपल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. सलग विजय आणि पक्षात सक्रिय भूमिका यामुळे त्यांना कर्नाटकातील प्रभावशाली नेत्यांमध्ये गणले जाते. संसदीय अनुभव आणि प्रशासकीय समज पाहता त्यांना केंद्र सरकारमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

Pralhad Joshi: शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे अतिरिक्त पदभार; पण पगार का वाढणार नाही? जाणून घ्या नेमके कारण..

नवीन शिक्षण मंत्र्यांसमोर काय आव्हाने आहेत?

प्रह्लाद जोशी अशा वेळी शिक्षण मंत्रालयाची धुरा सांभाळत आहेत, जेव्हा परीक्षा प्रणालीबाबत देशभरात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांच्यासमोर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) प्रभावीपणे लागू करणे, स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, सीबीएसई आणि एनसीईआरटीशी संबंधित सुधारणा पुढे नेणे आणि पेपर लीक यांसारख्या घटना रोखण्यासाठी मजबूत व्यवस्था तयार करणे हे मोठे आव्हान असेल. विद्यार्थी आणि पालकांच्या अपेक्षाही आता पूर्वीपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत.

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NEET परीक्षेत मोठे बदल होऊ शकतात का?

वृत्तांनुसार, आगामी काळात NEET UG परीक्षा प्रणालीमध्ये मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. परीक्षा संगणक आधारित (CBT) बनवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू आहे. याशिवाय राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या संरचनेतही सुधारणा करण्याची तयारी केली जात आहे. काही अहवालांमध्ये असेही म्हटले गेले आहे कि भविष्यात परीक्षा दोन टप्प्यांत आयोजित करण्याचा पर्याय देखील विचारधीन आहे, जेणेकरून पेपर लीक आणि इतर गैरप्रकारांची शक्यता कमी करता येईल. तथापि, या बदलांवर अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारी आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच घेतला जाईल.

Web Title: Prralhad joshi takes charge education ministry challenges neet

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Published On: Jul 26, 2026 | 02:23 PM

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